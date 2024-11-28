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Компания «Язаки Волга» завершила переход с SAP на «1С:ERP»

Завершился проект автоматизации бизнес-процессов компании «Язаки Волга», производителя жгутов и электронных компонентов для автомобилей. С переходом с SAP на «:ERP Управление предприятием 2» компания обеспечила стабильную работу учетных систем и повысила эффективность внутренних процессов.

После ухода немецкого вендора SAP с российского рынка «Язаки Волга» столкнулась с угрозой потери доступа к критически важной учетной системе. Для сохранения стабильности процессов компания начала срочное внедрение «1С:ERP» с командой интегратора assino.

Результаты автоматизации: внедрение WMS-функциональности с адресным хранением и интеграция с MES-системой; разработка интерфейсов для детализированного планирования производственных процессов; оптимизация учета с разделением на оперативный и финансовый контуры.

Ключевые показатели эффективности: снижение ошибок в учете на 65%; увеличение оборачиваемости складских запасов на 20%; рост оперативности отчетности по остаткам на 90%.

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«Мы стремились не просто заменить SAP, а создать новую систему, которая не только отвечает текущим требованиям, но и позволяет компании расти», — отметили представители компании assino.

Проект был успешно завершен, что позволило «Язаки Волга» минимизировать риски, связанные с отключением зарубежного ПО, а также адаптироваться к новым экономическим реалиям.

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