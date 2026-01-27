Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 189645
ИКТ 14637
Организации 11352
Ведомства 1494
Ассоциации 1079
Технологии 3546
Системы 26553
Персоны 82298
География 3019
Статьи 1574
Пресса 1270
ИАА 740
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2754
Мероприятия 878

ЗКИ Завод керамических изделий


Акционерное общество «Завод керамических изделий» — производитель керамической плитки и керамогранита. 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.01.2026 Завод керамических изделий строит единый документооборот и организует финансовый архив с Directum RX 1
17.10.2007 Александр Бургардт: Строительной сфере остро не хватает ИТ 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ЗКИ и организации, системы, технологии, персоны:

Directum - Директум 1179 1
Галактика - Корпорация 1509 1
Роснефть - РН-Сызранский НПЗ - Сызранский нефтеперерабатывающий завод 6 1
Роснефть - РН-Ачинский НПЗ - Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании - АНПЗ ВНК 10 1
Enso Group 1 1
Югорскремстройгаз 1 1
Роснефть НК - нефтяная компания 531 1
Керамин 1 1
Транснефть 324 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6325 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1013 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 900 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 283 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 227 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 305 1
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 51 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 336 1
Финансовое планирование 104 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73634 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11474 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 338 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13379 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 161 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 1
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 118 1
Галактика Управление строительством 4 1
ЭРТИ - WinАВеРС - ВинАверс 2 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 247 1
ВинСмета - WinСмета 2 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 338 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 254 1
Полевой Василий 14 1
Бургардт Александр 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157957 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1426 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1064 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2967 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 1
23ABC News 174 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1415084, в очереди разбора - 727389.
Создано именных указателей - 189645.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие снегоуборщики для дома и дачи: хиты продаж

Лучшие игровые ноутбуки начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 S PaperMatte 2026: заряжен на креатив

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще