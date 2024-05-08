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Подтверждена совместимость IWMS-решения ValMaster FM/FSM v.10 с СУБД Postgres Pro

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и НПЦ «Интехнедвижимость» объявили о совместимости своих продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу СУБД Postgres Pro Enterprise 16 и IWMS-решения ValMaster FM/FSM v.10.

ValMaster FM/FSM — отечественная платформа категории IWMS (CAFM) для цифровизации процессов управления корпоративной недвижимостью. На платформе ValMaster FM/FSM интегрированы все основные функции, необходимые для решения задач экономически эффективного использования и технически надежной работы портфеля корпоративной недвижимости. Общероссийские классификаторы, российская система автоматизации ценообразования работ и услуг, предустановленные базы технического нормирования, встроенное графическое приложение для создания информационных моделей объектов недвижимости, мобильные приложения. Входит в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и высокую производительность, что позволяет ей решать самые сложные промышленные задачи в предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

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