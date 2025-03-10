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Индексная книга (каталог) CNews*
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Елфимов Евгений


10.03.2025 Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
08.11.2024 TravelTech-платформа для путешественников «Погнали!» выпустила мобильное приложение 1
06.05.2024 Nubes предоставила облако для TravelTech-платформы «Погнали!» 1
02.06.2017 Ростеховская «дочка» поставит в «Почту России» «1С» на четверть миллиарда 1
02.06.2017 НЦИ автоматизирует управление недвижимостью «Почты России» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Елфимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3228 2
Погнали! - TravelTech-платформа 2 2
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 70 1
Inventorus - Инвенторус 2 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 21 1
8295 1
Nubes - Нубес 55 1
Почта России ПАО 2123 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 45 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21377 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31088 2
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 655 2
Кибербезопасность - CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков - Защищенное облако - ISO/IEC 27017 - стандарт безопасности, разработанный для поставщиков и пользователей облачных услуг 166 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4790 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6233 1
Оцифровка - Digitization 4595 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13915 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2313 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10614 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7735 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11261 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7176 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 542 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2913 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1721 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12067 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1246 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 185 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4244 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 485 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4122 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28017 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3146 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3940 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15870 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2292 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 203 1
Google Android 14100 1
Apple iOS 7863 1
Яндекс.Народная карта - редактор Яндекс Карт - Yandex Map Editor 41 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 20 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3252 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4549 1
Степаненко Василий 42 1
Юнов Константин 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 145965 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17534 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4871 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6341 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2332 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8643 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5010 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51589 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48454 1
Информатика - computer science - informatique 1069 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 313 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3235 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345571, в очереди разбора - 764794.
Создано именных указателей - 170371.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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