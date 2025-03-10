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Елфимов Евгений
Елфимов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 589 2
|Степаненко Василий 42 1
|Юнов Константин 45 1
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