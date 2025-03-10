Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

АО «Оператор ТМиК» и Inventorus объявили о подписании соглашения о сотрудничестве, направленного на развитие научно-исследовательского и инновационного потенциала обеих компаний. Об этом CNews сообщили представители Inventorus.

Документ подписали генеральный директор АО «Оператор ТМиК» Лев Альбертович Донковцев и генеральный директор Inventorus Евгений Владимирович Елфимов.

В рамках соглашения стороны объединят усилия для повышения эффективности научно-исследовательских и инновационных процессов, будут совместно развивать цифровые решения и технологии.

Важной частью сотрудничества станет совместная интеграция сервисов и цифровых платформ, а также информационная поддержка и развитие технологических решений АО «Оператор ТМиК».

«Партнерство с Inventorus открывает новые горизонты в развитии цифровых решений и укреплении научно-исследовательской деятельности. Объединив наши компетенции, мы создадим мощный синергетический эффект, который станет движущей силой инноваций», — сказал генеральный директор АО «Оператор ТМиК» Лев Донковцев.

«Наше партнерство направлено на создание инновационной экосистемы, способной решать сложные задачи в области науки и бизнеса. Совместная работа с ТМиК откроет новые перспективы для внедрения передовых технологий в атомной промышленности», — сказал Евгений Елфимов, генеральный директор Inventorus.

Настоящее соглашение является стратегическим шагом к укреплению сотрудничества в области научных исследований, технологических разработок и цифровых инноваций. Компании планируют дальнейшую интеграцию своих решений для повышения конкурентоспособности и эффективности работы в высокотехнологичных отраслях.