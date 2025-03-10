Inventorus - Инвенторус

INVENTORUS — производитель цифровой платформы «Национальная биржа технологий» на базе ИИ для поиска, анализа, оценки и приобретения технологий. Ее используют представители крупных инновационно-ориентированных компаний, университетов, технопарков, а также частные инвесторы и изобретатели.