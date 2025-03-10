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Inventorus Инвенторус
INVENTORUS — производитель цифровой платформы «Национальная биржа технологий» на базе ИИ для поиска, анализа, оценки и приобретения технологий. Ее используют представители крупных инновационно-ориентированных компаний, университетов, технопарков, а также частные инвесторы и изобретатели.
|10.03.2025
|Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
|24.04.2024
|Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes 1
Inventorus и организации, системы, технологии, персоны:
|Nubes - Нубес 55 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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