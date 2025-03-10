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Inventorus Инвенторус

Inventorus - Инвенторус

INVENTORUS — производитель цифровой платформы «Национальная биржа технологий» на базе ИИ для поиска, анализа, оценки и приобретения технологий. Ее используют представители крупных инновационно-ориентированных компаний, университетов, технопарков, а также частные инвесторы и изобретатели.

 


10.03.2025 Inventorus и АО «Оператор ТМиК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве 1
24.04.2024 Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Inventorus и организации, системы, технологии, персоны:

Nubes - Нубес 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51294 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67095 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10195 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2695 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1579 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6233 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 515 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4122 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13359 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1453 1
OSINT - Open Source INTelligence - Разведка на основе открытых источников - Сбор и анализ информации из публично доступных источников 29 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6317 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6785 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28017 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16085 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 921 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13915 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1478 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3940 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11488 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15870 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11155 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21377 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3146 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1080 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 591 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12663 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 493 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1994 1
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 485 1
Nubes - NG Cloud - NGcloud - Next Generation Cloud 20 1
Inventorus - Национальная биржа технологий 1 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4549 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 203 1
Степаненко Василий 42 1
Маевский Антон 1 1
Елфимов Евгений 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43515 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 906 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2332 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29441 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1559 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3179 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4883 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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