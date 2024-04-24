Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes

Компания Inventorus развернула свою ИТ-инфраструктуру в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes размещается база данных об инновациях, а также цифровая платформа для поиска и работы с ними. Для быстрого доступа и хранения информации компания использует сервис облачного хранилища S3. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Inventorus — производитель цифровой платформы «Национальная биржа технологий» на базе ИИ для поиска, анализа, оценки и приобретения технологий. Ее используют представители инновационно-ориентированных компаний, университетов, технопарков, а также частные инвесторы и изобретатели.

Продукт предоставляет пользователям доступ к научно-технической информации об инновациях и данным их авторов. В базе платформы хранится более 150 млн патентов и научно-технических публикаций. Также пользователи могут работать с найденными сведениями в личном кабинете и получать необходимую аналитику.

Облачный провайдер Nubes предоставил Inventorus ресурсы облака NGcloud. Они будут использоваться для работы платформы и размещения масштабной базы данных об инновациях. В облачной среде запустили виртуальные машины с OSINT-инструментами для парсинга необходимой информации из открытых источников.

Часть ресурсов NGcloud используется ИИ-алгоритмами, с помощью которых проводится категоризация полученных данных. Они определяют, к каким отраслям относятся инновационные продукты.

Для хранения базы данных и быстрого доступа к информации Nubes предоставил сервис объектного хранилища S3. Его объем можно увеличивать до десятков петабайт, что особенно важно для ресурсоемкого проекта Inventorus.

Кроме того, Nubes обеспечил максимально высокий уровень защиты платформы Inventorus и базы данных. Облачная инфраструктура NGcloud соответствует требованиям федерального закона №152 «О персональных данных». Также провайдер защищает компанию DDoS-атак, проводит сканирование IP-адресов на уязвимости, сбор и анализ логов.

Чтобы усилить защиту платформы Inventorus и базы данных, Nubes подключил к облаку сервис защиты веб-приложений и API — Web Application Firewall (WAF). Это позволило максимально обезопасить базу данных от целевых и DDoS-атак, ботов, утечек данных, эксплуатации уязвимостей и других распространенных угроз.

«Компания Nubes стала единственной, кто смог закрыть все наши требования и предоставил не только облачную инфраструктуру, но и комплекс услуг по защите платформы и базы данных. Главное — мы получили грамотную техническую поддержку и компетентную помощь ее специалистов. Множество вопросов в рамках проекта мы решали совместно. Инженеры Nubes полностью погрузились в нюансы нашего продукта и участвовали в проектировании важнейших решений», — сказал технический директор Inventorus Антон Маевский.

«Для разработки, тестирования и развертывания платформы Inventorus требовался значительный объем ресурсов. В связи с этим компании было важно организовать максимально надежное хранение масштабной базы данных, которые собираются с помощью инструментов ИИ. Задачу мы выполнили в срок и в полном соответствии с требованиями Inventorus. Во многом это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды и специалистов заказчика», — отметил генеральный директор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко.

Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III в Москве. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-сервисы (NGFW, WAF, защита от DDoS-атак), сервисы для удаленной работы (почта, VDI, облачный диск), а также готовые кластеры Kubernetes и баз данных.