Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Inventorus разместила цифровую платформу для поиска инноваций в облаке Nubes

Компания Inventorus развернула свою ИТ-инфраструктуру в облаке нового поколения NGcloud. На облачных ресурсах Nubes размещается база данных об инновациях, а также цифровая платформа для поиска и работы с ними. Для быстрого доступа и хранения информации компания использует сервис облачного хранилища S3. Об этом CNews сообщили представители Nubes.

Inventorus — производитель цифровой платформы «Национальная биржа технологий» на базе ИИ для поиска, анализа, оценки и приобретения технологий. Ее используют представители инновационно-ориентированных компаний, университетов, технопарков, а также частные инвесторы и изобретатели.

Продукт предоставляет пользователям доступ к научно-технической информации об инновациях и данным их авторов. В базе платформы хранится более 150 млн патентов и научно-технических публикаций. Также пользователи могут работать с найденными сведениями в личном кабинете и получать необходимую аналитику.

Облачный провайдер Nubes предоставил Inventorus ресурсы облака NGcloud. Они будут использоваться для работы платформы и размещения масштабной базы данных об инновациях. В облачной среде запустили виртуальные машины с OSINT-инструментами для парсинга необходимой информации из открытых источников.

Часть ресурсов NGcloud используется ИИ-алгоритмами, с помощью которых проводится категоризация полученных данных. Они определяют, к каким отраслям относятся инновационные продукты.

Для хранения базы данных и быстрого доступа к информации Nubes предоставил сервис объектного хранилища S3. Его объем можно увеличивать до десятков петабайт, что особенно важно для ресурсоемкого проекта Inventorus.

Кроме того, Nubes обеспечил максимально высокий уровень защиты платформы Inventorus и базы данных. Облачная инфраструктура NGcloud соответствует требованиям федерального закона №152 «О персональных данных». Также провайдер защищает компанию DDoS-атак, проводит сканирование IP-адресов на уязвимости, сбор и анализ логов.

Дмитрий Балдин, «РусГидро»: Вынужденный переход на open source приводит к увеличению поверхности кибератак
безопасность

Чтобы усилить защиту платформы Inventorus и базы данных, Nubes подключил к облаку сервис защиты веб-приложений и API — Web Application Firewall (WAF). Это позволило максимально обезопасить базу данных от целевых и DDoS-атак, ботов, утечек данных, эксплуатации уязвимостей и других распространенных угроз.

«Компания Nubes стала единственной, кто смог закрыть все наши требования и предоставил не только облачную инфраструктуру, но и комплекс услуг по защите платформы и базы данных. Главное — мы получили грамотную техническую поддержку и компетентную помощь ее специалистов. Множество вопросов в рамках проекта мы решали совместно. Инженеры Nubes полностью погрузились в нюансы нашего продукта и участвовали в проектировании важнейших решений», — сказал технический директор Inventorus Антон Маевский.

«Для разработки, тестирования и развертывания платформы Inventorus требовался значительный объем ресурсов. В связи с этим компании было важно организовать максимально надежное хранение масштабной базы данных, которые собираются с помощью инструментов ИИ. Задачу мы выполнили в срок и в полном соответствии с требованиями Inventorus. Во многом это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды и специалистов заказчика», — отметил генеральный директор облачного провайдера Nubes Василий Степаненко.

Nubes (ООО «Нубес») — ИБ-ориентированный провайдер облачных сервисов и услуг colocation на базе собственного дата-центра Tier III в Москве. В портфель компании входят аттестованное по 152-ФЗ облако со встроенными средствами защиты NGcloud, ИБ-сервисы (NGFW, WAF, защита от DDoS-атак), сервисы для удаленной работы (почта, VDI, облачный диск), а также готовые кластеры Kubernetes и баз данных.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Как обустроить быт в палатке: лучшие гаджеты для походов

Показать еще

Наука

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?

«Ангара А5» и другие самые интересные космические миссии в 2024 году
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024