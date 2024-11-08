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TravelTech-платформа для путешественников «Погнали!» выпустила мобильное приложение

TravelTech-платформа для организации путешествий «Погнали!», объединяющая социальную сеть, маркетплейс и блог, выпустила мобильное приложение. Теперь пользователи могут получать доступ ко всем функциям платформы на мобильных устройствах и планировать путешествия с комфортом. Приложение «Погнали!» доступно для скачивания на IOS и Android. Об этом CNews сообщили представители платформы «Погнали»!.

Сегодня с помощью «Погнали!» пользователи могут искать нетривиальные места для будущих поездок, находить интересных попутчиков и делиться своими яркими впечатлениями в дневнике путешествий.

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«Погнали!» представляет собой платформу на базе микросервисов. Основная особенность заключается в модели самовоспроизводимого контента, которая позволяет агрегировать информацию о туристических местах напрямую от пользователей и формировать народную карту по России и всему миру. Кроме того, платформа предлагает открытый доступ к страницам регионов России, позволяя местным жителям продвигать уникальный туристический контент.

TravelTech-платформа «Погнали!» была запущена в июне 2024 г. предпринимателем Евгением Елфимовым. «Погнали!» развивает такие функции, как интеграция с внешними бронированиями и внедрение искусственного интеллекта для персонализации пользовательского опыта.

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