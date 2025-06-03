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Махмудов Искандер
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов 2
|10.07.2020
|Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
|28.11.2014
|«Триколор-ТВ» 9 месяцев искал себе гендиректора 1
Махмудов Искандер и организации, системы, технологии, персоны:
|Калинин Алексей 69 1
|Вольпе Борис 92 1
|Макаров Александр 44 1
|Криворучко Алексей 6 1
|Ликсутов Максим 144 1
|Копосов Максим 65 1
|Степанов Владимир 79 1
|Асланян Сергей 103 1
|Холодов Алексей 12 1
|Бойко Алексей 72 1
|Ставропольцев Сергей 10 1
|Крихели Авраам 2 1
|Елфимов Евгений 6 1
|Forbes - Форбс 862 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
|Ведомости 1078 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1981 1
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