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Махмудов Искандер


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов 2
10.07.2020 Оператор Wi-Fi в московском метро впервые раскрыл своих владельцев 1
28.11.2014 «Триколор-ТВ» 9 месяцев искал себе гендиректора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Махмудов Искандер и организации, системы, технологии, персоны:

Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 894 1
Ростелеком 9946 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3250 1
Intel Corporation 12315 1
AMD - Advanced Micro Devices 4315 1
Telegram Group 2223 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1807 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 309 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 167 1
НСК - Наша Сервисная Компания 52 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 150 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 332 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1338 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 85 1
СмартМолл 2 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Ростелеком Роснет - Российская телекоммуникационная сеть 63 1
Ракурс НПФ 164 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 62 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7610 1
Совкомбанк ПАО 262 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 123 1
Callidus Capital 1 1
Цифроград 171 1
Geromeli Trade 1 1
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 26 1
Тетис Кэпитал - Tethys 23 1
Тринфико ИГ 3 1
ТФГ УК - Трансфингрупп УК 5 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 200 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 220 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12604 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24734 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2884 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14627 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 470 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30602 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1385 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 574 1
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 152 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9399 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2484 1
Intel x86 - архитектура процессора 1912 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3299 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1774 1
Калинин Алексей 69 1
Вольпе Борис 92 1
Макаров Александр 44 1
Криворучко Алексей 6 1
Ликсутов Максим 144 1
Копосов Максим 65 1
Степанов Владимир 79 1
Асланян Сергей 103 1
Холодов Алексей 12 1
Бойко Алексей 72 1
Ставропольцев Сергей 10 1
Крихели Авраам 2 1
Елфимов Евгений 6 1
Россия - РФ - Российская федерация 149251 3
Европа 24390 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44254 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Израиль 2753 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 723 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 530 1
Россия - СФО - Омская область 701 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 639 1
Кипр - Республика 571 1
Латвия - Латвийская Республика 821 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Шуя 118 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16734 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5097 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 765 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7644 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19258 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5116 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 138 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2211 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5898 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 829 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49284 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3383 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2571 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2481 1
Металлы - Медь - Copper 810 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6294 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1204 1
Forbes - Форбс 862 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11309 1
Ведомости 1078 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1032 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1981 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3303 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363512, в очереди разбора - 753419.
Создано именных указателей - 176043.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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