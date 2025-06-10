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Лисин Сергей
УПОМИНАНИЯ
|10.06.2025
|Власти изменят правила банкротства ИТ-компаний из-за «текущей экономической и политической ситуации» 1
Лисин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 140 1
|АйТи 1390 1
|Softline - Софтлайн 3017 1
|Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 447 1
|Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1178 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 948 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3338 1
|Елфимов Евгений 7 1
|Калинин Александр 167 1
|Россия - РФ - Российская федерация 150056 1
|Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 862 1
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