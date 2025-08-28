Разделы

Девелопмент-Юг федеральный застройщик


УПОМИНАНИЯ


28.08.2025 Четверть ИТ-специалистов готовы переехать во Владивосток при появлении ипотеки под 0% 1
03.07.2025 Работодатели стали чаще предлагать ИТ-специалистам вернуться в офис 1
27.06.2025 На Кавказе растет число айтишников-удаленщиков: аналитики назвали два неожиданных региона 1
26.06.2025 Названы регионы с наибольшим числом компаний, предлагающих работу на удаленке ИТ-специалистам 1
26.05.2025 Рай для айтишников: ИТ-специалисты нашли свою тихую гавань на Дону 1
28.12.2024 Каждый десятый россиянин доверяет нейросети придумать образ для новогодней елки 1
10.12.2008 «Аплана» представила новое решение для рынка недвижимости на базе Microsoft Dynamics CRM 2
12.05.2008 «Девелопмент-Юг» управляет взаимоотношениями с клиентами с Microsoft Dynamics CRM 4.0 2
01.08.2007 «Девелопмент-Юг» строит CRM-систему на базе решения Microsoft 1
06.03.2006 15 марта откроется конференция "Стратегия 2006. Внедрение Balanced Scorecard" 1
21.02.2006 15 марта откроется конференция "Стратегия 2006. Внедрение Balanced Scorecard" 1
08.02.2006 15 марта откроется конференция "Стратегия 2006. Внедрение Balanced Scorecard" 1

Публикаций - 12, упоминаний - 14

Девелопмент-Юг и организации, системы, технологии, персоны:

АйТи 1423 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1589 3
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 180 3
Microsoft Corporation 25069 2
АйТи - Аплана Группа компаний 174 2
8761 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1079 1
Telegram Group 2421 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 615 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 3
Пробизнесбанк АКБ 134 3
Миэль ГК 38 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5119 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2279 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7377 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13204 3
BSC-методики - Balanced Scorecard - Сбалансированная система показателей - Система сбалансированных показателей 61 3
Fax - facsimile - Факс - факсимильная связь - факсимильный аппарат - факсимильные сообщения 1011 3
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1420 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13263 3
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4205 2
Бронирование - Booking 760 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1431 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9932 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12112 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11151 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3443 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3097 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2329 1
Управляемость - Manageability 1875 1
CAFM - Computer Aided Facilities Management - информационная система управления недвижимостью 49 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3786 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71080 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9167 1
DevOps - Development и Operations 1018 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1841 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12818 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5516 1
Microsoft Dynamics CRM 544 3
Microsoft Dynamics 1181 2
Яндекс.Взгляд 32 1
Pinterest 72 1
Сазонов Семен 6 3
Бабкина Светлана 3 3
Ратокля Ольга 3 3
Игнатова Мария 61 3
Ипатов Антон 2 2
Летягин Александр 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 153685 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45111 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2150 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1612 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 677 3
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 415 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7963 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18299 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1973 2
Россия - УФО - Свердловская область 1678 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3130 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2381 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1387 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2054 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 324 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5311 1
Европа 24535 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 681 1
Россия - СЗФО - Псковская область 661 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 331 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 736 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 863 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17862 1
Азия - Азиатский регион 5694 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1674 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 340 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 712 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5205 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14750 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54083 4
Английский язык 6831 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5935 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7215 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50441 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2872 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1794 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9423 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5190 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2687 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 196 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10385 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 237 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 345 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1365 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1902 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 645 1
Ботаника - Растения - Plantae 1106 1
Короткая ссылка
