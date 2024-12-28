Каждый десятый россиянин доверяет нейросети придумать образ для новогодней елки

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» совместно с «Яндекс.Взгляд» узнали, как часто россияне используют нейросети для поиска новогодних идей по украшению дома. Данные опроса были сформированы на основе ответов жителей многоквартирных домов. Об этом CNews сообщили представители «Девелопмент-Юг».

Более 42% респондентов обязательно ставят в доме елку, при этом во время выбора украшений и оформления большинство опирается на визуал и тренды, которые встречали в соцсетях. Более 10% отметили, что могут использовать нейросети, чтобы подсмотреть еще больше идей по украшению дома и нарядов для елки, а также, чтобы приготовить блюда к новогоднему столу. Согласно результатам опроса, старшее поколение также активно осваивает нейросети. Среди наиболее распространенных запросов: подборка рецептов, идеи для декора дома, а также новогодние открытки и поздравления.

Почти половина россиян, перед тем как создать новогоднюю атмосферу у себя дома, вдохновляются новогодними идеями на Pinterest, в I*******m и Telegram. Остальная часть населения рассказала о своем видении создания новогоднего настроения: 26,2% ответили, что от однообразных бантиков и гирлянды-росы устали, повторять тренды не хотят и предпочитают доверять воображению. Столько же респондентов отметили, что единой стилистики придерживаться не так важно.

«Мы украшаем дом всей семьей и стараемся учесть мнение каждого», - сказали 27,4% опрашиваемых.

Остальные 5% вдохновляются красиво оформленными под Новый год витринами магазинов.

Исследование показало, что большая часть россиян (80,7%) не жалеют средств, чтобы каждый год докупать что-то новое из праздничной атрибутики. Только 12% пользуются стандартным, давно укомплектованным набором, который они каждый год достают снова, чтобы украсить квартиру. 3,6% стараются делать какие-то новогодние украшения своими руками, 2,4% докупают что-то только для сервировки стола, а 1,2% отметили, что используют раритетные украшения.

33,7% ответили, что траты на создание новогодней атмосферы остались на прежнем уровне. 7,2%, несмотря на изменение цен, отметили, что расходы на украшение квартиры они уменьшили по собственному желанию.

На вопрос о планируемых тратах 50% россиян ответили, что выделяют на украшения от 1000 до 5000 руб., 23% — менее 1000 руб., 19% — от 5000 до 10000 руб., и только 12% опрошенных готовы выложить более 10000 руб.