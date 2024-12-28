Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект axenix
|

Каждый десятый россиянин доверяет нейросети придумать образ для новогодней елки

Федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» совместно с «Яндекс.Взгляд» узнали, как часто россияне используют нейросети для поиска новогодних идей по украшению дома. Данные опроса были сформированы на основе ответов жителей многоквартирных домов. Об этом CNews сообщили представители «Девелопмент-Юг».

Более 42% респондентов обязательно ставят в доме елку, при этом во время выбора украшений и оформления большинство опирается на визуал и тренды, которые встречали в соцсетях. Более 10% отметили, что могут использовать нейросети, чтобы подсмотреть еще больше идей по украшению дома и нарядов для елки, а также, чтобы приготовить блюда к новогоднему столу. Согласно результатам опроса, старшее поколение также активно осваивает нейросети. Среди наиболее распространенных запросов: подборка рецептов, идеи для декора дома, а также новогодние открытки и поздравления.

Почти половина россиян, перед тем как создать новогоднюю атмосферу у себя дома, вдохновляются новогодними идеями на Pinterest, в I*******m и Telegram. Остальная часть населения рассказала о своем видении создания новогоднего настроения: 26,2% ответили, что от однообразных бантиков и гирлянды-росы устали, повторять тренды не хотят и предпочитают доверять воображению. Столько же респондентов отметили, что единой стилистики придерживаться не так важно.

«Мы украшаем дом всей семьей и стараемся учесть мнение каждого», - сказали 27,4% опрашиваемых.

Остальные 5% вдохновляются красиво оформленными под Новый год витринами магазинов.

10 самых ожидаемых событий в сфере ИТ и телекома в 2025 г. Выбор CNews
Цифровизация

Исследование показало, что большая часть россиян (80,7%) не жалеют средств, чтобы каждый год докупать что-то новое из праздничной атрибутики. Только 12% пользуются стандартным, давно укомплектованным набором, который они каждый год достают снова, чтобы украсить квартиру. 3,6% стараются делать какие-то новогодние украшения своими руками, 2,4% докупают что-то только для сервировки стола, а 1,2% отметили, что используют раритетные украшения.

33,7% ответили, что траты на создание новогодней атмосферы остались на прежнем уровне. 7,2%, несмотря на изменение цен, отметили, что расходы на украшение квартиры они уменьшили по собственному желанию.

На вопрос о планируемых тратах 50% россиян ответили, что выделяют на украшения от 1000 до 5000 руб., 23% — менее 1000 руб., 19% — от 5000 до 10000 руб., и только 12% опрошенных готовы выложить более 10000 руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как «умный» корпоративный портал повышает эффективность бизнеса

В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками

Полина Абаимова, Softline: Kubernetes выиграл в негласной гонке оркестраторов, поэтому мы развиваем данное направление

Ведущий программист после увольнения заразил сеть московской компании шифровальщиком и потребовал 27 миллионов

Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран

Путин подписал закон об удаленных проверках бизнеса через мобильное приложение

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор роутера HUAWEI WiFi BE3: Wi-Fi 7 и родительский контроль

Лучшие умные часы 2024 года: хиты продаж

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще