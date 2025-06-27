На Кавказе растет число айтишников-удаленщиков: аналитики назвали два неожиданных региона

Аналитики строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» совместно с рекрутинговой компанией hh.ru провели исследование на ИТ-рынке в разных регионах России и выявили повышенный спрос на удаленную работу программистов в нескольких городах. Неожиданный и резкий рост показали работники ИТ-сферы из Ингушетии. В республике с начала года зафиксировано увеличение количества резюме от ИТ-специалистов, желающих работать исключительно на удаленке, почти в два раза (+83%). Об этом CNews сообщили представители корпорации «Девелопмент-Юг».

На втором месте Москва (+65%), но эти соискатели достаточно часто ищут работу не только в других регионах, но и в других странах. На третьем — Карачаево-Черкесская Республика (+62%), на четвертом — Еврейская АО (+56%), на пятом — Псковская область (+54%), на шестом — Республика Карелия (+52%), на седьмом — Новгородская область (+51%) и Воронежская область (+51%). Также в рейтинг попали Чувашская Республика (+50%) и Санкт-Петербург (+50%).

«Удаленка становится неплохим «билетом», чтобы попасть в крупную компанию с хорошей зарплатой для жителей регионов, где уровень жизни ниже, чем в столичных городах. И это видно на динамике резюме от удаленщиков из регионов», — сказала директор по исследование hh.ru Мария Игнатова.

При этом аналитики отмечают, что по доле резюме от айтишников-удаленщиков лидируют те же регионы, в которых наибольший спрос на персонал: Москва (39% резюме от удаленщиков от всего объема по стране), Санкт-Петербург (13%), Московская область (4%), Краснодарский край (3%), Свердловская область (3%) и Республика Татарстан (3%).

Рекрутеры отмечают, что в целом спрос и предложение в ИТ-сфере в стране сейчас сбалансированы: компании ищут персонал, а люди активно рассматривают варианты.

«Меняется скорее подход к размещению людей: в офисе, дома, гибридно или как-то еще. Подобное изменение на рынке труда, когда компании в своих вакансиях предлагают самые разные форматы работы, а не только «целый день в офисе или на заводе» — это в первую очередь эхо достаточно жесткого кадрового дефицита, который переживает рынок», — отметили представители компании «Девелопмент-Юг».

По мнению экспертов, компании буквально подстраиваются под желания соискателей, которые все чаще хотят сами определять, когда начинается их рабочий день, где именно они будут исполнять обязанности (удаленно, в офисе или коворкинге) и будут ли они работать в штате или им комфортней быть на фрилансе.

«В Краснодаре очень развито направление по обустройству дворов коворкингами, в последние годы это тренд. Люди стали больше заботиться о здоровом образе жизни и выбирают работать на свежем воздухе, тем более что, живя в Краснодарском крае, ты можешь практически круглогодично работать на улице при условии, что двор удачно спроектирован и расположен, и оснащен Wi-Fi», — сказали в «Девелопмпент-Юг».

Аналитики отмечают, что количество соискателей, которые хотели бы работать удаленно, растет. Так, в 2021 г. доля резюме с желанием работать исключительно удаленно составляла 45% от общего числа резюме, в 2022 г. — 50%, в 2023 г. — 51%, в 2024 г. — 53%. В 2025 г. она составляет уже 56%.