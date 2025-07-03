Работодатели стали чаще предлагать ИТ-специалистам вернуться в офис

Аналитики компании hh.ru совместно со строительно-инвестиционной корпорацией «Девелопмент-Юг» провели исследование и выяснили, что количество вакансий на удаленке с начала 2025 г. пошло на спад. Так, спрос на удаленщиков в целом по стране снизился (-12%). Всего российские работодатели разместили более 76 тыс. вакансий, что меньше, чем в тот же период 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Девелопмент-Юг».

«Тренд на удаленку падает, поскольку любой грамотный работодатель понимает, что работа в офисе улучшает взаимодействие и добавляет продуктивности, укрепляет корпоративную культуру и упрощает процесс контроля сотрудников», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

При этом эксперты отмечают, что абсолютные цифры свидетельствуют о неготовности работодателей полностью уходить от дистанционного формата работы. Особенно это актуально на текущем дефицитном рынке труда, когда квалифицированные ИТ-специалисты на вес золота.

Между тем, количество вакансий для работы в офисе в ИТ-сфере перевалило за 236 тыс., что на 34% больше, чем в 2024 г. Таким образом, тренд достаточно очевидный — компании «приглашают» айтишников вернуться в офисы, но стоит отметить их сговорчивость: если ценный кадр не согласен вернуться в офис, то, скорее всего, будут предложены варианты на рассмотрение — гибрид или полная удаленка.

«Меняется скорее подход к размещению людей: в офисе, дома или гибридно. Это в первую очередь эхо достаточно жесткого кадрового дефицита, который переживает рынок. Многие девелоперские компании тоже вынуждены подстраиваться под желания соискателей, которые все чаще хотят сами определять, когда начинается их рабочий день, где именно они будут исполнять обязанности (удаленно, в офисе или коворкинге) и будут ли они работать в штате. Для того чтобы сотрудник захотел работать в штате, мы предлагаем различные бонусы в качестве мотивации», — сказали представители «Девелопмент-Юг».

Однако в обеих компаниях сходятся в одном: сотрудничество с поколением зумеров, которые сейчас находятся в самом лучшем возрастном периоде для активной рабочей деятельности, требует особого подхода в ближайшее десятилетие. Согласно данным аналитиков hh.ru, 27% опрошенных ими зумеров, уже имеющих работу, ни разу не работали в офисе. Большинство из них работают дома, остальные — в кафе или коворкинге.

«Как работать с данной аудиторией — отличная задачка на ближайшие годы, потому что у ребят другие запросы и требования к офису, тут уже не обойтись «плюшками и фруктами» в офисе, нужно думать дальше», — отметили представители hh.ru.