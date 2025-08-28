Разделы

Бизнес Кадры
|

Четверть ИТ-специалистов готовы переехать во Владивосток при появлении ипотеки под 0%

Аналитики строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» провели исследование, которое выявило желание ИТ-специалистов переехать во Владивосток. Однако опрошенные специалисты выделили несколько необходимых условий для принятия положительного решения по переезду. Об этом CNews сообщили представители «Девелопмент-Юг».

Основным требованием ИТ-специалистов является предоставление им ипотечного кредита на первичную недвижимость под 0% готовых. Это означает, что они ждут поддержки государства в полном субсидировании процентов по кредиту. Напомним, что сейчас для ИТ-специалистов действует ставка 6% годовых. При этом, согласно данным опроса, они готовы внести солидный первый взнос – до 30-35%.

Касаемо критериев привлекательности города, респонденты отметили доступное море: так ответили почти 44%. 28% отметили возможность любоваться умопомрачительными видами с любой точки города. 22% привлекает относительно мягкий климат.

Каждый пятый ИТ-специалист указал, что близкое расположение города к азиатским курортам и наличие практически в любом магазине Coca Cola из Китая и азиатской еды на любой вкус, являются для него наиболее важным критерием.

Каждый четвертый, побывав однажды, не может забыть необычный рельеф и большое количество зелени, испытывая большое желание вернуться туда еще раз.

Почти 23% опрошенных отметили, что во Владивостоке очень отзывчивый персонал в любом заведении и очень добрые люди.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Константин Липаткин, inSales: Уровень зрелости подходов к информационной безопасности в ИТ-сфере в России крайне неоднороден

Топ-менеджера легендарного ИТ-интегратора «Компьюлинк» хотят посадить на 5 лет. Ему светило 10

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Знаменитый сервис доставки Boxberry закрывает свои пункты выдачи заказов

Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации?

«Яндекс» оштрафовали на 10 тысяч, Не дал ФСБ доступ к «умному дому» «Алисы»

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Снова в школу: лучшие подарки к началу учебного года

Обзор Acer Predator Helios 16: эффектный игровой ноутбук для виртуальных развлечений

Лучшие ноутбуки для учебы и игр стоимостью до 75 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: