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Market.CNews опубликовал первую в России карту рынка ERP 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первую в России карту рынка ERP 2024. Аналитики собрали данные об отечественных решениях в разных сегментах и графически представили их в удобном для восприятия виде.

Вопрос замены SAP и других сбежавших из России ERP-систем остро стоит по сей день. Чтобы помочь компаниям сориентироваться на отечественном рынке, аналитики Market.CNews выделили 10 основных модулей ERP и сделали подборку решений по каждому из них.

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Стоит отметить, что часть решений, представленных на карте, многофункциональны и включают сразу несколько модулей (или даже все). Другие продукты имеют более узкую функциональность и покрывают только один-два модуля.

Ранее был выпущен обзор и рейтинг ERP-систем, в рамках которого были собраны и проанализированы российские решения. В рейтинге были учтены такие критерии как функциональность, форматы поставки, количество отраслевых решений, тестовый период, стоимость и др. Подробности в обзоре ERP-систем 2024.

Что такое карта рынка

Карта рынка один из видов инфографики удобный и наглядный инструмент, позволяющий быстро сформировать представление о рынке, присутствующих игроках и их компетенциях.

При составлении карты рынка он сегментируется, после чего аналитики детально изучают каждый сегмент на предмет работающих в этом сегменте вендоров и имеющихся решений. Параллельно проводится опрос участников рынка с целью уточнения их компетенций.

Впоследствии на основе собранной информации формируется графическое представление рынка. Для удобства восприятия все игроки на нем обозначены логотипами.

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Карты CNews и Market.CNews

Издание CNews выпускает карты рынка с 2021 г., одним из главных проектов стал Атлас Импортозамещения. ИТ-маркетплейс Market.CNews публикует карты рынка с 2023 г., среди них:

Полный список опубликованных карт рынка доступен в соответствующем разделе.

Особенности карты рынка ERP

При составлении карты рынка ERP 2024 было выделено 10 модулей, входящих в состав понятия ERP:

  1. Казначейство.
  2. Бухгалтерия.
  3. Управление персоналом.
  4. Производство.
  5. Управление поставками (Логистика).
  6. Управление проектами.
  7. Управление недвижимостью компании.
  8. Управление материалами.
  9. Финансовый учет.
  10. Управление продажами.

По каждому модулю на карте представлены решения, наиболее точно отвечающие задаче этого модуля.

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Обратную связь по карте рынка можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ERP» в теме письма.

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