Market.CNews опубликовал первую в России карту рынка ERP 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал первую в России карту рынка ERP 2024. Аналитики собрали данные об отечественных решениях в разных сегментах и графически представили их в удобном для восприятия виде.

Вопрос замены SAP и других сбежавших из России ERP-систем остро стоит по сей день. Чтобы помочь компаниям сориентироваться на отечественном рынке, аналитики Market.CNews выделили 10 основных модулей ERP и сделали подборку решений по каждому из них.

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Стоит отметить, что часть решений, представленных на карте, многофункциональны и включают сразу несколько модулей (или даже все). Другие продукты имеют более узкую функциональность и покрывают только один-два модуля.

Ранее был выпущен обзор и рейтинг ERP-систем, в рамках которого были собраны и проанализированы российские решения. В рейтинге были учтены такие критерии как функциональность, форматы поставки, количество отраслевых решений, тестовый период, стоимость и др. Подробности — в обзоре ERP-систем 2024.

Что такое карта рынка

Карта рынка — один из видов инфографики — удобный и наглядный инструмент, позволяющий быстро сформировать представление о рынке, присутствующих игроках и их компетенциях.

При составлении карты рынка он сегментируется, после чего аналитики детально изучают каждый сегмент на предмет работающих в этом сегменте вендоров и имеющихся решений. Параллельно проводится опрос участников рынка с целью уточнения их компетенций.

Впоследствии на основе собранной информации формируется графическое представление рынка. Для удобства восприятия все игроки на нем обозначены логотипами.

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Карты CNews и Market.CNews

Издание CNews выпускает карты рынка с 2021 г., одним из главных проектов стал Атлас Импортозамещения. ИТ-маркетплейс Market.CNews публикует карты рынка с 2023 г., среди них:

Полный список опубликованных карт рынка доступен в соответствующем разделе.

Особенности карты рынка ERP

При составлении карты рынка ERP 2024 было выделено 10 модулей, входящих в состав понятия ERP:

По каждому модулю на карте представлены решения, наиболее точно отвечающие задаче этого модуля.

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Обратную связь по карте рынка можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «ERP» в теме письма.