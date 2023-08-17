Один из главных аэропортов России отказывается от SAP в пользу «1С»

«Пулково» переводит многие основные информационные системы с иностранной ERP-системы на отечественную «1С». На это организация выделила 386 млн руб. На российской платформе теперь будут работать системы по управлению недвижимостью, продажами, логистикой аэропорта и автопарком.

SAP в пролете

Как выяснил CNews, санкт-петербургский аэропорт «Пулково» отказывается от немецкой ERP-системы на платформе SAP в пользу российского решения «1С». На эти цели компания готова потратить 386,3 млн руб.

«Пулково» переводит на российскую платформу почти все важные информационные системы аэропорта. Как следует из портала госзакупок, проект был инициирован в связи с потребностью в импортозамещении SAP S4/HANA. Системы начнут работать на российской платформе к концу апреля 2025 г.

Тендер на миграцию с SAP на «1С» опубликовал оператор «Пулково» — ООО «Воздушные ворота северной столицы» 16 августа 2023 г. Закупка будет осуществляться в необычном формате «конкурентных переговоров с определением результатов комиссией», следует из портала госзакупок (тендеры, в которых участники борются за право заключить договор с заказчиком на условиях, выдвинутых в заявках и предложениях). Обычно закупки проводятся в формате аукциона или конкурса. Заявки принимаются до 23 августа, итоги будут подведены 31 августа.

Редакция CNews обратилась к представителям «Пулково» с вопросами о доли использования иностранного ПО на предприятии и планах по его замене и ожидает ответа.

Какие системы перейдут на «1С»

Согласно техническому заданию, «Пулково» переведет на «1С» многие значимые системы аэропорта: «Управление недвижимостью» (аренда, электроэнергия, водоснабжение аэропорта и пр.), «Учет продаж» (авиационные и неавиационные доходы), «Логистику», система для учета автопарка и водителей и др.

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Аэропорт будет использовать «1С ERP Управление холдингом», «1С Управление автотранспортом», «1С Бухгалтерия предприятия» и др.

Исполнитель должен обеспечить возможность минимизации простоя системы на обновления для критических подсистем с требованием их круглосуточной непрерывной работы.

Решения «Пулково»

CNews за последнее время освещал несколько закупок «Пулково» по линии ИТ. Например, в январе 2023 г. оператор аэропорта «Пулково» сэкономил 44 млн руб. на закупке шести серверов на процессорах Intel. Это без малого 80% зарезервированного на закупку «железа» бюджета. При бюджете проекта в 56,2 млн руб. договор с поставщиком был подписан на 11,8 млн руб. А в марте 2023 г. оператор аэропорта опубликовал тендер на внедрение российской системы идентификации, отслеживания и контроля комплектации багажа до его загрузки на борт воздушного судна.

Вместе с аэропортами импотозамещаются в условиях санкций и авиакомпании. Например, авиакомпания «Россия» в феврале 2022 г. начала переводить систему финансового учета с американской Microsoft Dynamics AX на «1С» за 198 млн руб.

Оператор «Пулково»

«Воздушные ворота северной столицы» управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 г. «Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств, — сообщается на сайте аэропорта. — Общий объем инвестиций в развитие аэропорта в период с 2010 по 2015 гг. включительно составил 1,2 млрд евро». Одной из авиакомпаний с местом базирования в «Пулково» является «Россия».