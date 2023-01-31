Аэропорт «Пулково» сэкономил 80% бюджета на закупке серверов на Intel

Оператор аэропорта «Пулково» сэкономил 44 млн руб на закупке шести серверов на процессорах Intel. Это без малого 80% зарезервированного на закупку «железа» бюджета. Однако не исключено, что речи о бездумном демпинге победителя не идет.

Экономия на 5+

Как выяснил CNews, оператор санкт-петербургского аэропорта «Пулково» сумел существенно сэкономить средства, выделенные на закупку серверов. При бюджете проекта в 56,2 млн руб. договор с поставщиком был подписан на 11,8 млн руб., таким образом снижение цены на «железо» составило 44,4 млн руб. или в 4,8 раза. Данные об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

Победителем тендера ООО «Воздушные ворота северной столицы» стала компания «Пятый элемент» из Санкт-Петербурга. Редакция CNews ожидает от нее комментариев относительно того, что именно позволило ей взяться за поставку техники по столь заниженной (по сравнению со стартовой) цене.

Впрочем, не исключено, что о каком-либо явном бездумном демпинге речи здесь не идет. Предложение еще одного участника торгов, компании «СТК развите», составило 14,4 млн руб.

Заявки на тендер подавали еще три компании, но х ценовые предложения оказались еще менее привлекательными. В частности «Би.си.си» попросила за поставку 19,9 млн руб., «Сервер молл» — 44,9 млн руб., «Комби» — 53,1 млн руб.

Редакция CNews также обратилась за разъяснениями к госзаказчику, поинтересовавшись, с чем в его понимании связана готовность сразу нескольких компаний передать ему серверы с огромной «скидкой».

Техзадание тендера включает передачу оператору шесть серверов на процессорах Intel Xeon Gold с частотой не менее 2,8 ГГц.

Поразительная и незаконная нерасторопность госзаказчика

Как видно по сайту госзакупок, рассматриваемый тендер на поставку серверов ООО «Воздушные ворота северной столицы» опубликовало еще 20 апреля 2022 г. в формате редукциона — аукциона на понижение. Заявки от претендентов принимались до 27 апреля, а подведение итогов было намечено на 29 апреля.

В то же время, протокол подведения итогов был подписан заказчиком лишь 27 июля, а его публикация в закупочной системе произошла лишь 27 января 2023 г., то есть спустя три и пять месяцев соответственно.

Примечательно, что в карточке договора, размещенном на сайте госзакупок, датой начала его исполнения указано 29 июня 2022 г., то есть за месяц до официального определения победителя.

Что же касается даты публикации самого этого договора, то она тоже произошла 27 января 2023 г. (на госзакупках имеется специальная пометка о нарушении сроков публикации, установленных 223-ФЗ), в то время как сроком исполнения договора прописано 31 декабря 2022 г.

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Как отметил в разговоре с CNews управляющий партнер юридической компании BLF Partners, адвокат Тимур Курбанов, контролирующими органами подобное нарушение сроков публикации договора вряд ли будет расценено как серьезное, и определенно оно не повлечет за собой расторжение самого договора. В худшем случае ответственные представители заказчика отделаются незначительными штрафами.

Несмотря на последнюю из приведенных дат, на день публикации данного материала (31 января 2023 г.) договор пребывал на сайте госзакупок в статусе «исполнение».

CNews ожидает от заказчика и поставщика комментариев относительно того, был ли исполнен договор, а также какие именно серверы должны быть поставлены.

Специфика деятельности «Воздушных ворот северной столицы»

«Воздушные ворота северной столицы» управляет аэропортом «Пулково» с 29 апреля 2010 г. «Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств, — сообщается на сайте аэропорта. — Общий объем инвестиций в развитие аэропорта в период с 2010 по 2015 гг. включительно составил 1,2 млрд евро». Одной из авиакомпаний с местом базирования в «Пулково» является «Россия».

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Наравне с управлением операционной деятельностью аэропорта, важной задачей в работе организации заявлена реконструкция и модернизация аэропорта, обеспечивающая обслуживание пассажиров на уровне С по классификации IATA.

«В состав акционеров консорциума «Воздушные ворота северной столицы» входят компании “ВТБ капитал”, “Фрапорт АГ”, Суверенный фонд Катара, а также консорциум международных инвесторов», — говорится на сайте «Пулково».

В то же время по данным ЕГРЮЛ, единственным учредителем «Воздушные ворота северной столицы» официально выступает кипрская компания с ограниченной ответственностью «Талита трейдинг лимитед».

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. российское ООО оператора продемонстрировало выручку в 16,4 млрд руб. с приростом этого показателя на 60% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб.