«Раздолье» ускорило обновление отраслевой ERP благодаря сервису «1С-Ижтиси»

По рекомендации партнеров компания «Раздолье» решила воспользоваться сервисом обновления нетиповых конфигураций «1С» компании «1С-Ижтиси». Сегодня у программиста компании уходит не больше пяти часов на обновление: затраты времени сократились в 1,6-8 раз.

ИТ-служба компании сводит к минимуму изменения типовой конфигурации: основные потребности бизнеса реализуются через доработку в расширениях. Тем не менее, обновление конфигурации в ручном режиме раньше требовало работы двух технических специалистов, которые тратили на это от 8 до 40 часов. После обновления программисты вносили исправления в расширения и печатные формы, и это могло задерживать работу.

«Первоначально мы опасались, что сервис не совсем подойдет для обновления нашей нетиповой конфигурации, но в итоге увидели эффект как в сокращении трудозатрат, так и в экономии бюджета. Сегодня за весь год мы платим примерно ту же сумму, которую могли потратить на отдельный релиз, и получаем абонемент на сервис с неограниченным числом обновлений», — отметил Игорь Сонюшкин, ИТ-менеджер компании «Раздолье».

«Раздолье» — одно из ведущих агропромышленных предприятий Подмосковья. Компания осуществляет полный цикл производства: выращивание, переработку, хранение и реализацию сельскохозяйственной продукции. Приоритетные направления деятельности: растениеводство, овощеводство, сенозаготовка и пчеловодство.

В 2016 г. руководство организации выбрало для управления бизнесом «1С:ERP Агропромышленный комплекс» — отраслевое решение для средних и крупных агропромышленных предприятий. Также в компании используется специализированный модуль для ERP «Аренда и управление недвижимостью».