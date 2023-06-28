Аэропорт «Пулково» при участии «Рексофт» внедрил собственную систему управления мобильными ресурсами аэропорта

Аэропорт «Пулково» ввел в эксплуатацию первую очередь системы управления мобильными ресурсами (mobile resourse managment system – MRMS). Комплексное импортонезависимое решение позволяет осуществлять планирование и управление персоналом и техническими ресурсами аэропорта для обеспечения полного цикла обслуживания воздушных судов: с момента приземления до момента взлета, включая подготовку данных для взаиморасчетов с авиакомпаниями и контрагентами. Разработка велась командой аэропорта совместно со специалистами ИТ-компании «Рексофт» (Reksoft). Об этом CNews сообщили представители компании «Рексофт».

«Аэропорт является объектом критической инфраструктуры, обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования которого крайне важно и находится под пристальным вниманием государства. Внедрение системы MRMS «Пулково» ведется в рамках программы перевода систем на российское программное обеспечение и является одним из наших приоритетных проектов в этой области. В ходе проекта мы разработали уникальный математический алгоритм, позволяющий отрабатывать многоуровневое планирование в предиктивном режиме», – сказал Андрей Нестеров, директор по информационным технологиям компании «Воздушные Ворота Северной Столицы», управляющей аэропортом «Пулково».

MRMS уже автоматизирует работу службы бытового обслуживания воздушных судов, службы обработки багажа, группы сопровождения воздушных судов (Follow me). Следующим шагом будет подключение процесса управления перронными пассажирскими автобусами и службы перронного обслуживания.

Для каждой службы создано мобильное приложение с индивидуальными интерфейсами для линейных сотрудников и менеджерского состава. Оно предоставляет данные для работы конкретного подразделения, позволяет персоналу быть на связи во время дежурства, обмениваться информацией о статусе обслуживания воздушных судов и доступных ресурсах.

Математический алгоритм решения агрегирует информацию из различных систем аэропорта, которые содержат данные о статусе всех рейсов, загрузке и графике персонала, доступности необходимого оборудования. Модуль в автоматическом режиме распределяет доступные ресурсы и выводит информацию службе диспетчеров, которые на основе полученной аналитики принимают решение по распределению ресурсов.

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Также система в автоматическом режиме собирает данные о фактической загрузке персонала и техники и на их основе сформирует документы для выставления счетов за оказанные услуги авиакомпаниям и контрагентам «Пулково». Это позволило повысить прозрачность предоставляемой информации.

«Система постоянно развивается, происходит подключение остальных служб аэропорта. Каждый новый модуль требует новых подключений и интерфейсов, учитывающих бизнес-процессы конкретного подразделения. Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, в результате разработки системы командой «Пулково» с нашим участием создано уникальное решение, учитывающее запросы современного аэропорта международного класса», – сказал Александр Семенов, директор департамента транспорта и логистики компании «Рексофт».

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Аэропорт «Пулково» в 2022 г. обслужил 18,2 млн пассажиров. Главным оператором «Пулково» с 2010 г. является международный консорциум «Воздушные Ворота Северной Столицы». ВВСС на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.

«Рексофт» (Reksoft) — российский разработчик цифровых решений, обладающий опытом по созданию цифровых проектов для таких отраслей как банки и финансы, государственный сектор, ритейл, транспорт, логистика, ИТ, телеком, медиа, гостиничный бизнес. С 1991 г. «Рексофт» оказывает своим клиентам полный комплекс услуг в области цифровой трансформации бизнеса, создания и развития информационных систем и программного обеспечения. Среди клиентов «Рексофт» российские и международные компании, такие как ВТБ, «Газпромнефть», «Шереметьево», «Домодедово», «Пулково», S7, «О’Кей», НП «Глонасс», «Почта России» и др. Офисы «Рексофт» находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Ростове-на-Дону, Стокгольме. Производственные процессы «Рексофт» сертифицированы по международному стандарту ISO 9000:2015. C 2010 г.