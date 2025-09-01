Количество утечек данных в сфере образования в России выросло

Количество инцидентов ИБ, связанных с компрометацией конфиденциальных данных, в российских образовательных учреждениях выросло — всего в первом полугодии 2025 г. было зарегистрировано 18 случаев утечек данных. В мире количество подобных инцидентов сократилось. Такие данные в ходе изучения ситуации с утечками информации в образовательной сфере получили специалисты экспертно-аналитического центра (ЭАЦ) InfoWatch. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Накануне Дня знаний экспертно-аналитический центр (ЭАЦ) InfoWatch изучил данные об утечках конфиденциальной информации из образовательных учреждений в России и мире — вузов, колледжей, школ и других. Выяснилось, что наблюдается тенденция к росту: количество утечек из российских учреждений образования в первом полугодии 2025 г. составило 18, что на 20% больше, чем в первой половине 2024 г., когда ЭАЦ зарегистрировал 15 инцидентов, связанных с кражей и потерей информации в сфере образования. Количество скомпрометированных записей ПДн при этом составило 1,7 млн в первом полугодии 2025 г. и около 1,4 млн в первом полугодии 2024 г.

В целом в мире за первое полугодие 2025 г. зарегистрировано 168 утечек данных из образовательных организаций. Это на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2024 г., когда было зарегистрировано 260 утечек данных. За шесть месяцев 2025 г. в мировом масштабе утекло 65,3 млн записей персональных данных учителей, учащихся, родителей и других людей, имеющих отношение к системе образования. Это на 60,8% больше, чем в первом полугодии 2024 г., когда было скомпрометировано 40,6 млн записей ПДн.

Данные из российских школ, колледжей и вузов все чаще становятся объектом интереса для киберпреступников, отмечают авторы исследования. На различных площадках по продаже данных регулярно появляются объявления с конфиденциальной информацией российских учебных заведений, но далеко не все эти нарушения находят официальные подтверждения, добавляют аналитики. С начала 2025 г. появлялись предложения купить информацию, полученную в результате взломов вузов, государственных и частных школ, центра повышения квалификации.

«Образовательный сектор — настоящий кладезь конфиденциальной информации. Это персональные данные учащихся и сотрудников, сведения о финансовой деятельности учреждений и отчеты о научных изысканиях, которые становятся привлекательной целью для хакерских группировок и внутренних нарушителей. При этом утечки данных и другие инциденты информационной безопасности могут подорвать доверие к организации и отпугнуть потенциальных учащихся и их родителей. Цифровая трансформация сферы образования должна обеспечить баланс между учебным процессом, инновационным развитием и должным уровнем информационной безопасности. Сбалансированный подход к цифровизации и забота о безопасности данных укрепляет репутацию образовательного учреждения как профессионального, надежного и прогрессивного», – сказал руководитель направления аналитики и спецпроектов ЭАЦ InfoWatch Андрей Арсентьев.