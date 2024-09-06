В России в первом полугодии 2024 г. утекло почти 1 млрд персональных данных

Количество утечек данных в первом полугодии 2024 г, в России выросло на 10,1% год к году, скомпрометировано почти 1 млрд единиц персональных данных – всего 986 млн записей. Такие данные приводит экспертно-аналитический центр ГК InfoWatch в отчете «Утечки информации в мире и России за первое полугодие 2024 г.». Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

Мир и Россия: противоположная динамика

В первом полугодии 2024 г. ЭАЦ ГК InfoWatch зарегистрировал 5111 утечек конфиденциальной информации по всему миру – это на 19,2% меньше, чем в первом полугодии 2023 г., в котором произошло 6323 случая компрометации данных из коммерческих компаний и госсектора. В России, напротив, произошел рост количества утечек информации. Всего в первом полугодии 2024 г. зарегистрировано 415 случаев компрометации данных, что на 10,1% больше, чем в первом полугодии 2023 г., когда произошло 377 подобных нарушений.

Основная причина роста числа утечек остается прежней – напряженная геополитическая обстановка вокруг СВО и связанные с ней массированные атаки на российские компании и госсектор, в том числе гибридные, которые происходят в результате сотрудничества внешних злоумышленников и сотрудников организаций, указывают аналитики. Более 99% утечек в России носят умышленный характер – на случайные нарушения приходится всего 0,5% инцидентов (в первом полугодии 2023 г. их было 1,5%).

Число утекших персональных данных – в семь раз больше населения России

За первые шесть месяцев года в России зафиксирован антирекорд по утечкам персональных данных – скомпрометировано почти 1 млрд записей (986 млн.), отмечают в ГК InfoWatch. Это на 33,8% больше, чем в первом полугодии 2023 г.

«Больше половины этого объема пришлись на один инцидент, зарегистрированный Роскомнадзором. По данным регулятора, единоразово были скомпрометированы 500 млн строк данных. Откуда именно произошла утечка, ведомство не уточняет. Таким образом, всего за полгода утекло количество единиц персональных данных, которое почти в семь раз превышает население России», – сказал руководитель направления аналитики и специальных проектов экспертно-аналитического центра ГК InfoWatch Андрей Арсентьев.

При этом крупные базы данных в 2024 г. в России стали утекать реже: количество скомпрометированных баз объемом от 1 млн записей ПДн сократилось на 44,6% (с 56 до 31), объемом от 10 млн – на 35,7% (с 14 до 9).

Зоны риска: промышленность и торговля

По количеству утечек данных среди отраслей экономики в России занимает торговля – по итогам первом полугодия на нее пришлось 30,8% зарегистрированных инцидентов (19,6% годом ранее).

«Злоумышленники регулярно атакуют российские интернет-магазины, в основном небольшие, и других представителей ритейла, пользуясь слабым уровнем информационной безопасности. Именно из-за стремительного роста количества утечек информации в торговле произошел общий рост количества утечек в России по итогам первого полугодия 2024 г», – отметил Андрей Арсентьев. Также в общем распределении утечек данных в России выросла доля промышленности – с 3,7% до 5,5%. Противоположную динамику демонстрируют финансовые компании, госучреждения, а также ИT – число инцидентов, связанных с утечками данных, в этих сферах снизилось.

Сохраняется еще одна тенденция, которую эксперты ГК InfoWatch отмечали ранее, – рост количества утечек из организаций малого бизнеса и ИП. В первом полугодии 2024 г. 51,3% всех утечек информации в России пришлись на индивидуальных предпринимателей и небольшие компании (до 50 сотрудников), что вдвое выше, чем в первой половине 2023 г.