Microsoft представила исследование Work Trend Index, новые функции Teams и Viva

Microsoft опубликовала специальный отчёт Work Trend Index и объявила о запуске новых функций Microsoft Teams и Microsoft Viva, созданных для расширения возможностей миллионов рядовых сотрудников. Более подробная информация доступна в блоге компании на русском языке.

2 млрд рядовых сотрудников по всему миру составляют 80% мировой рабочей силы, при этом 88% организаций набирают кадры на линейные позиции. Компании наращивают объём инвестиций в цифровые инструменты, которые помогают модернизировать рабочие процессы, повысить производительность, улучшить культуру труда и коммуникации. Microsoft отметила 400-процентный рост ежемесячного активного использования Microsoft Teams среди линейных сотрудников с марта 2020 г.

Данные отчета Work Trend Index показывают ряд ключевых факторов, действующих на рядовых сотрудников: культура заботы — новая валюта для линейного персонала: 76% сотрудников чувствуют связь между собой, однако более 60% отмечают, что их компаниям следует уделять больше внимания культуре и коммуникациям. Кроме того, 51% линейных работников не на руководящих должностях не чувствуют, что их ценят как сотрудников; линейный персонал находится на распутье: на фоне «великой перестановки» рядовые сотрудники называют более высокую оплату труда и бонусы, баланс между работой и личной жизнью причинами задуматься о смене работодателя; технологии вызывают большой оптимизм: 63% рядовых сотрудников рады возможностям трудоустройства, которые открываются благодаря современным технологиям. При этом технологии занимают третье место в рейтинге факторов, которые, по мнению сотрудников, помогают снизить стресс на рабочем месте; есть возможность устранить разрыв между технологиями и обучением: 46% линейных сотрудников испытывают давление, заставляющее их адаптироваться к новым технологиям, или страх потерять работу. Однако 55% сообщают, что им приходилось осваивать новые технологии на ходу, без официального обучения или практики.

Microsoft совместно со своими отраслевыми партнёрами представила новые решения и функции, созданные специально для поддержки линейных сотрудников при работе в Microsoft Teams и Microsoft Viva, на платформе обмена опытом для сотрудников, которую Microsoft запустила в начале 2021 г.

Microsoft углубляет своё стратегическое партнёрство с компанией Zebra Technologies, производителем программных и аппаратных цифровых решений, в том числе защищённых портативных устройств на платформе Android для линейного персонала. Компании представляют приложение Teams Walkie Talkie для широкой линейки портативных устройств Zebra. Для доступа к функциям Teams Walkie Talkie на устройствах Zebra предусмотрена отдельная кнопка push-to-talk (PTT). Наряду с Android цифровая связь PTT на базе Teams Walkie Talkie стала доступна на всех мобильных устройствах под управлением iOS.

Microsoft улучшает интеграцию Microsoft Teams с Zebra Reflexis, обеспечивая связь решений по управлению рабочими ресурсами Reflexis с приложением Shifts в Microsoft Teams. Новая интеграция оптимизирует составление графиков смен и работу с запросами отгулов в Microsoft Teams, упрощая их утверждение со стороны руководителей.

Графики виртуального приёма по очереди стали доступны в Microsoft Teams. Теперь появилась единая площадка с обновлением сроков ожидания в режиме реального времени, информацией о пропущенных встречах и задержках в работе персонала. Это позволяет создать прозрачный и свободный от стресса опыт для клиентов и пациентов.

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Приложение Viva Connections в Microsoft Teams обеспечивает связь линейного персонала с корпоративной культурой, ресурсами и инструментами, новостями и группами поддержки сотрудников без отрыва от рабочего процесса. Интеграция с глобальными стратегическими партнёрами, такими как Workday и Espressive, упрощает доступ к важным ресурсам и позволяет выполнять в единой среде такие задачи, как начисление заработной платы и управление персоналом.

Приложение Viva Learning позволяет рядовым сотрудникам искать, делиться и отслеживать учебный контент напрямую через Microsoft Teams. Это даёт возможность всему персоналу компании легко следить за обязательными и рекомендуемыми обучающими курсами. Последние обновления упрощают назначение тренингов через партнёрские решения — например, SAP SuccessFactors, Cornerstone OnDemand и Saba Cloud. В то же время партнёрство с поставщиками образовательных услуг, такими как EdCast и OpenSesame, позволяет использовать обширную библиотеку контента, помогая линейным сотрудникам повышать квалификацию и обучаться на базе актуальных образовательных материалов в процессе работы.

Улучшенное управление устройствами помогает ИТ-специалистам с лёгкостью обеспечивать защиту и устанавливать местоположение потерянных устройств общего пользования.

«Не секрет, что пандемия меняет принципы работы для всех сотрудников, и это происходит быстрее, чем когда-либо раньше на нашей памяти, — отметила Эмма Уильямс, корпоративный вице-президент по трансформации современной рабочей среды Microsoft. — Расширение возможностей линейных сотрудников остаётся обязательным условием цифровой трансформации. Мы вместе с нашими партнёрами обеспечиваем линейный персонал инструментами, которые помогут поддерживать связь с командой и руководством без потери концентрации на клиентах и текущих задачах. Мы уверены, что при правильном подходе технологии помогают модернизировать рабочие процессы и повышать производительность, в то же время улучшая культуру труда и коммуникации».

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С 1 февраля также станет доступен Microsoft Cloud для розничной торговли. Облачное решение помогает ускорить рост бизнеса, предоставляя надёжные решения для розничной торговли, которые интегрируются с существующими системами ретейлеров. Всё начинается с унификации разрозненных источников информации на всём пути покупателя, что позволяет розничным предприятиям максимально повышать ценность данных, формируя цельное представление о потребителе. Объединение данных и искусственного интеллекта помогает лучше понимать и улучшать покупательский опыт. Создавая более актуальный и упорядоченный опыт на всех этапах цепочки создания стоимости в розничной торговле, ретейлеры могут в режиме реального времени строить устойчивые цепочки поставок. Также решение включает в себя анонсированные сегодня новые функции Microsoft Teams и Viva, призванные расширить возможности сотрудников магазинов.