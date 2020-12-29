AppDynamics стала официальным APM-партнером Microsoft Cloud Adoption Framework для Azure

AppDynamics в составе Cisco объявила о присоединении к списку официальных партнёров Microsoft Cloud Adoption Framework (CAF) для Azure. Cloud Adoption Framework объединяет лучшие практики внедрения облачных технологий и эффективных решений, которые позволяют поэтапно формировать технологические и бизнес-стратегии. Благодаря инструментам AppDynamics, компании смогут создавать новые облачные приложения и переносить свои рабочие проекты в Azure более уверенно, располагая критически важными для бизнеса данными и их визуализацией.

Пандемия COVID-19 ускорила процесс цифровой трансформации бизнеса и внедрения облачных сервисов. Резкий рост спроса на безупречный цифровой опыт означает, что любой сбой работы приложения для конечного пользователя – будь то клиент или сотрудник – может привести к разочарованию и в конечном итоге повлиять на репутацию бренда.

Измерение и количественная оценка результатов является важной частью стратегии перехода на облачные сервисы. Однако без надёжного партнера произвести точный анализ корреляции между производительностью приложений, эффективностью взаимодействия с пользователем и бизнес-показателями сложно и требует большого количества ресурсов. С помощью AppDynamics клиенты получают ключевую информацию о своем бизнесе: сравнение производительности до и после перехода в «облако», показатели эффективности бизнеса, мониторинг релизов, путь клиента, бизнеc-траектории, конверсию воронки продаж.

«Компании, которые реализуют ускоренную цифровую трансформацию, особенно в условиях пандемии, нуждаются в надёжной облачной инфраструктуре для бесперебойной работы приложений. И именно в этом заключается преимущество партнерства AppDynamics и Microsoft Azure, — отметил старший директор по продуктам AppDynamics Випул Шах (Vipul Shah). — Присоединение AppDynamics к Microsoft CAF обеспечивает выполнение нашей общей миссии по бесшовной интеграции облачных сервисов в ИТ-инфраструктуру корпоративных организаций».

Благодаря AppDynamics пользователи Azure получают ряд преимуществ. Миграция приложений в Azure происходит на 30% быстрее благодаря автоматически генерируемым топологическим картам приложений, их корреляции с бизнес-процессами, контролю распределения ресурсов и сравнения производительности до и после перехода. Мониторинг производительности приложений на базе Azure включает микросервисы, кластеры Kubernetes и бессерверные развертывания. Оптимизация приложений в Azure происходит с помощью мониторинга их бизнес-производительности для определения четкой, понятной связи между качеством цифрового обслуживания клиентов и опытом конечных пользователей с целью снижения среднего времени восстановления работоспособности (MTTR).

«Сегодня крупные организации переходят на облачные сервисы быстрее, чем когда-либо, ведь от этого зависит успех всего бизнеса, — заявил генеральный директор US Cloud, Microsoft Corp., Джон Ниси (John Nisi). — AppDynamics предоставляет мощную и простую в использовании платформу, которая разработана специально для сложных децентрализованных структур и обеспечивает непрерывный мониторинг эффективности приложений. Наш сервис Cloud Adoption Framework представляет собой комбинацию собственных и партнерских решений, которые помогают клиентам Microsoft Azure снизить риски и ускорить переход в облачные технологии».