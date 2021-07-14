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Microsoft представила облачную платформу по аналитике углеродных выбросов для бизнеса

Microsoft анонсировала новое облачное решение Microsoft Cloud for Sustainability, которое поможет компаниям комплексно измерять и анализировать объемы собственных выбросов углекислого газа и принимать более эффективные меры для их снижения. Решение будет доступно в режиме предварительного доступа позже в этом году.

Снижение углеродных выбросов сегодня является одной из ключевых задач для всего мира. При этом измерение выбросов каждой конкретной организации является сложной задачей, которая зачастую решается несистемно или неэффективно. Компании должны иметь возможность комплексно оценивать свой экологический след, чтобы на основе этой информации сокращать использование ресурсов и снижать свое негативное воздействие на окружающую среду.

Cloud for Sustainability позволит бизнесу максимально автоматизировать и упростить эти процессы, предоставив удобную платформу по агрегированию и аналитике всех необходимых данных. Решение включает в себя SaaS-инструменты, которые позволяют подключаться к источникам данных в режиме реального времени, ускорять интеграцию данных, обеспечивать точный учет выбросов углерода, формировать отчетность, измерять эффективность достижения целей и предоставлять интеллектуальные рекомендации, чтобы компании могли принимать более эффективные меры.

Среди возможных сценариев его применения:

ИТ-директора смогут составлять отчеты о выбросах углекислого газа от использования облачных решений, устройств и приложений. Все эти данные могут быть объединены в один отчет.

Компании смогут предложить своим бизнес-клиентам оценочную шкалу устойчивого развития для отслеживания прогресса в достижении целей по сокращению выбросов углекислого газа, включая выбросы 1-3 типов (то есть собственные выбросы компании, выбросы от приобретенной энергии и все остальные выбросы).

Клиенты смогут точно определять конкретные источники выбросов и отслеживать, достигают ли они целей по их сокращению. Например, если система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха не соответствует установленному целевому показателю по сокращению выбросов, можно поручить провести необходимые действия для его достижения.

Microsoft Cloud for Sustainability создано на базе таких технологий Microsoft, как Azure, Microsoft Dataverse, Power Platform и Power BI. Мы также будем вовлекать экосистему партнеров Microsoft для интеграции специализированных сторонних приложений, источников данных и коннекторов к источникам данных о выбросах.

Microsoft также объявляет о новом взятом экологическом обязательстве под названием «100/100/0». К 2030 г. 100% электропотребления Microsoft в течение 100% времени будет обеспечено безуглеродной энергией (0% углерода). Это дополняет наши существующие обязательства по заключению договоров на покупку возобновляемой электроэнергии для полного обеспечения наших потребностей к 2025 г., включая работу дата-центров, зданий и кампусов. На сегодняшний день Microsoft подписала новые соглашения о покупке примерно 5,8 гигаватт возобновляемой энергии в 10 странах по всему миру, в результате чего объем возобновляемой энергии по действующим и согласованным проектам достиг 7,8 гигаватт.

Ранее Microsoft заявила о намерении полностью перейти на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 г. За первый год, по подсчетам компании, она уже сократила свой углеродный след на 6%, с 11,6 до 10,9 млн тонн. Кроме того, в мае в рамках конференции Build Microsoft, GitHub, Accenture и ThoughtWorks при поддержке Linux Foundation объявили о создании некоммерческой организации Green Software Foundation, которая нацелена на популяризацию экологичного подхода к разработке ПО.

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