Байков Андрей

16.09.2025 РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики 1
23.08.2021 Конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 7 октября 1
13.10.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
21.09.2020 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2020 1
08.10.2019 Как заработать большие деньги на больших данных расскажут на CNews FORUM 2019 1
22.01.2016 «Хомнет консалтинг» автоматизирует производство мясной продукции в МПК «Высокий» 4

8739 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13737 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 487 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 340 2
ABB Group - Asea Brown Boveri 321 2
Schneider Electric 584 2
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 362 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 213 2
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 117 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 679 2
Rimini Street 77 2
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 464 2
Schneider Electric Secure Power 65 2
Такском - Taxcom 243 2
Центр2М - Center2М 67 2
Ситилабс 44 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 63 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9055 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 174 1
McDonald’s - Макдоналдс 201 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2939 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 667 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 683 3
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1103 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 3
МКБ - Московский кредитный банк 608 3
РЖД - Российские железные дороги 1969 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7901 2
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 123 2
ГПБ - Газпромбанк 1144 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 839 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 508 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 217 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 941 2
Ингосстрах СПАО 447 2
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1555 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 483 2
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 61 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 348 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 2
OKS Group 51 2
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 84 2
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 79 2
Траско - Trasko 32 2
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 169 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 190 2
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 84 2
Победа - Кондитерская фабрика 15 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 313 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1745 2
Mary Kay - Мэри Кэй 104 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 73 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12534 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2093 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 2
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 44 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4597 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55254 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7150 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12711 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5094 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22403 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70713 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5716 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16708 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33021 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16505 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3055 2
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 437 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30441 2
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2364 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4261 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13112 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6077 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6035 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12697 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2982 2
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 391 2
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1503 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 2
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 645 2
C&C - Command and Control server 90 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7093 2
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 634 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 708 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 121 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5107 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5365 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3477 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 904 2
1С:ERP Управление предприятием 667 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 88 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 662 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2385 1
1С:Мясокомбинат 3 1
Прохорова Алла 65 3
Дьяченко Валерий 95 3
Абакумов Евгений 213 3
Сотин Денис 216 3
Семенихин Игорь 56 3
Федечкин Сергей 20 3
Трофимова Людмила 50 2
Каюмов Шамиль 53 2
Чаркин Евгений 304 2
Богданов Кирилл 112 2
Халматов Максим 64 2
Урьяс Вадим 98 2
Клепиков Алексей 119 2
Слышкин Василий 129 2
Егоров Владимир 85 2
Карпов Иван 79 2
Нестеров Алексей 150 2
Степченков Максим 65 2
Сирота Юрий 67 2
Сыкулев Андрей 84 2
Путятинский Сергей 88 2
Соловьев Алексей 92 2
Васильев Владислав 58 2
Мискевич Евгений 50 2
Ямщиков Владимир 51 2
Генкина Екатерина 43 2
Вахнин Павел 53 2
Лебедев Антон 52 2
Рубин Адар 47 2
Платонов Михаил 42 2
Шевченко Владимир 148 2
Хасин Михаил 27 2
Смык Виталий 46 2
Емелин Александр 45 2
Сарнацкий Владислав 16 2
Антонов Александр 77 2
Бурилов Андрей 117 2
Шадура Максим 17 2
Портной Михаил 42 2
Рыстенко Михаил 62 2
Россия - РФ - Российская федерация 153120 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18245 3
Европа Восточная 3115 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6097 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50302 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53928 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4661 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14666 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 195 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4168 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25408 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1870 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 541 1
Fashion industry - Индустрия моды 307 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 126 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1213 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 95 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1175 3
CNews AWARDS - награда 534 3
CNews Баттл 64 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384091, в очереди разбора - 731714.
Создано именных указателей - 183040.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

