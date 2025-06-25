Группа «Борлас» и АО «Моделирование и цифровые двойники» объявили о заключении партнерства

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и АО «Моделирование и цифровые двойники» (АО «МЦД»), поставщик инженерных цифровых продуктов и решений для проектных, научно-исследовательских и производственных предприятий, объявили о заключении партнерского соглашения. Компании планируют совместно развивать направление инженерного анализа на базе программных продуктов CAE Fidesys. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Он имеет ряд особенностей по сравнению с другими решениями класса CAE, обеспечивая, например, более высокую скорость оценки точности результатов по качеству расчетной сетки, наличие универсального сеточного генератора для построения сетки даже в самых сложных CAD-моделях, где присутствуют зазоры и погрешности в геометрической модели. Помимо этого, CAE Fidesys является CAD-независимым инструментом инженерного анализа и работает со всеми имеющимися на рынке CAD-системами отечественных и зарубежных разработчиков. Продукт используется для решения задач в таких сферах, как авиастроение, космическая промышленность, судостроение, двигателестроение, машиностроение, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, медицине и других отраслях.

Партнерство группы «Борлас» и АО «МЦД» направлено на усиление позиций компаний на рынке инженерного программного обеспечения. Экспертиза группы «Борлас» по данному направлению и обмен опытом применения CAE Fidesys в заказчиках среднего и крупного сегментов позволит сделать продукт максимально удовлетворяющим их бизнес- и функциональным требованиям. В рамках сотрудничества команда АО «МЦД» будет оказывать содействие в продвижении и развитии CAE Fidesys, а также обеспечивать лицензирование, внедрение и техническое сопровождение программных продуктов CAE Fidesys. Компания предложит клиентам комплексные услуги инженерного консалтинга, будет проводить очное и дистанционное обучение, осуществлять интеграцию и адаптацию сторонних продуктов и комплексных решений для инженерного анализа и управления данными и расчетными процессами.

«Группа «Борлас» – мультивендорный интегратор с многолетней практикой внедрения информационных систем корпоративного уровня, реализующий проекты комплексного внедрения PLM и ERP-решений, технической поддержки и комплексного импортозамещения. Мы выстраиваем долгосрочные и доверительные отношения с вендорами, партнерами и заказчиками, что позволяет нам непрерывно наращивать нашу экспертизу и лучшие практики применения прикладного ПО, а также глубоко понимать бизнес и инженерные задачи наших пользователей, находить правильные инструменты для их решения. В рамках развития одного из наших флагманских направлений – управления жизненным циклом изделий – мы выбрали CAE Fidesys в качестве ключевого компонента в области инженерного анализа, своевременно нарастили экспертизу по продукту в ходе выполнения реальных «боевых» проектов и глубокого погружения в его функциональные особенности. Учитывая многолетний опыт продвижения высокотехнологичных решений на российском рынке и экспертизу в области инженерного анализа, группа «Борлас» в мае 2025 г. получила статус мастер-дистрибьютора. Партнерство с АО «МЦД» – это стратегически важный шаг к созданию уникального экспертного сообщества партнеров компании «Фидесис» и базы знаний применения CAE Fidesys, который обеспечит вклад как в развитие самого продукта, так и повышение эффективности его применения на российских предприятиях», – отметил директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков.

«Партнерство с группой «Борлас» позволит нам существенно повысить эффективность продвижения отечественной системы CAE Fidesys. Многолетний опыт нашей компании в области численного моделирования, а также накопленная практика работы с российскими предприятиями совместно с опытом группы «Борлас» позволит нам обеспечить российские компании действительно эффективным ПО, способным заместить такие зарубежные решения, как Ansys и Nastran», – сказал Роман Локтев, заместитель генерального директора АО «МЦД».