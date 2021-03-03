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Банк «Санкт-Петербург» отметил существенный рост цифровой активности клиентов

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Аналитики банка «Санкт-Петербург» отметили существенный рост цифровой активности клиентов в 2020 г.

Мобильный банк для физических лиц за 2020 г. увеличил свою постоянную аудиторию на 25%. Количество входов в мобильное приложение в месяц превысило 10 млн.

Сайт банка в 2020 г. посетило на 45% уникальных пользователей больше, чем в 2019 г.

«2020 г. дал цифровой сфере огромный толчок, привнес понимание, что ни у кого в мире нет выбора, идти в цифру или нет, – сказала заместитель председателя правления банка «Санкт-Петербург» Оксана Сивокобильска. – Наш банк и наши клиенты к началу прошлого года уже были значительно ориентированы на цифровое обслуживание – более 90% контактов с клиентами происходило удаленно. Мы имели самый низкий среди классических банков коэффициент соотношения количества сотрудников и клиентов, что тоже говорит о значительной самостоятельности и цифровой ориентированности наших клиентов. Однако и для нас прошлый год стал годом роста цифровой составляющей бизнеса».

«Помимо того, что основная часть банковских операций уже перешла в «цифру», всё более очевидным становится тенденция к нарастанию доли мобильных операций, – сказал вице-президент – директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков. – Клиенты воспринимают банк как неотъемлемую часть повседневной жизни, а платежи и переводы совершают между делом, не отводя на них какого-то особенного времени в своем расписании и не затрачивая лишних усилий. Поэтому максимально простой и понятный, но при этом функциональный мобильный банк – это must have для любого банка в современном мире, то, без чего он не сможет существовать. Мы обращаем на развитие мобильного банка самое пристальное внимание и рады тому, что клиенты ценят наше мобильное приложение и число его пользователей неуклонно растет».

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