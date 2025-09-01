CS Group и группа «Борлас» ускоряют цифровизацию отрасли с CAE Fidesys

Компания CS Group, интегратор решений для цифровизации промышленности и строительства, заключила партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys. Сотрудничество нацелено на развитие отечественных инженерных технологий и создание импортонезависимой цифровой экосистемы для российской промышленности. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

CAE Fidesys — отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Решение позволяет проводить весь спектр расчетов, требуемых для оценки надежности и ресурса механических конструкций как с использованием классических технологий производства и материалов, так и с применением композитов и аддитивных технологий. Наряду с этим комплекс позволяет решать задачи геомеханики, которые расширяют область его применения не только в машиностроении, но и в горнодобывающей промышленности. CAE Fidesys решает задачи анализа прочности в атомной, авиастроительной, судостроительной и других отраслях, а также медицине. Полностью совместимый с российскими операционными системами, CAE Fidesys интегрируется с отраслевыми САПР и поддерживает импорт данных из Nastran и Ansys, обеспечивая бесшовную замену зарубежных аналогов и устанавливая новый стандарт качества.

Группа «Борлас» сотрудничает с компанией «Фидесис» с 2022 г., реализуя комплексные проекты – от поставки и настройки CAE Fidesys до кастомизации и запуска высокопроизводительных вычислений на кластерах. Сотрудничество CS Group и группы «Борлас» обеспечит внедрение и поддержку продукта для организации работы отечественных промышленных предприятий. Совместная работа компаний с заказчиками и вендором позволит развивать CAE Fidesys и формировать базу знаний, опираясь на реальные потребности рынка.

«Партнерство с группой «Борлас» открывает новые возможности по расширению присутствия на рынке инженерного ПО и позволяет предложить заказчикам зрелое, технологически совершенное решение. Мы намерены укреплять альянс, чтобы обеспечить предприятия надежными, инновационными и полностью совместимыми с российской ИТ-инфраструктурой инструментами для инженерного моделирования. Вместе мы создаем будущее, где отечественные технологии задают мировой стандарт», — сказал Петр Якубына, коммерческий директор CS Group.

«Мы рады сообщить о сотрудничестве с CS Group. Многолетний опыт и компетенции наших компаний в сфере реализации проектов на базе сложного инженерного ПО будут способствовать усилению лидирующих позиций на рынке поставщиков современных эффективных решений для цифровизации промышленной отрасли и развитию экспертного сообщества партнеров ”Фидесис”», — отметил директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков.