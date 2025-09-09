«ИскраТех» и «Борлас» объявили о стратегическом партнерстве

Компания «ИскраТех», российский интегратор инженерных решений, заключила стратегическое партнерское соглашение с группой «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютором CAE Fidesys.

CAE Fidesys – современный и быстро адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Решение позволяет проводить весь спектр расчетов, требуемых для оценки надежности и ресурса механических конструкций как с использованием классических технологий производства и материалов, так и с применением композитов и аддитивных технологий. Наряду с этим комплекс позволяет решать задачи геомеханики, которые расширяют область его применения не только в машиностроении, но и в горнодобывающей промышленности. CAE Fidesys решает задачи анализа прочности в атомной, авиастроительной, судостроительной и других отраслях, а также медицине.

Сотрудничество группы «Борлас» и «ИскраТех» направлено на создание полноценной российской экосистемы для компьютерного инженерного анализа, соответствующей ключевым приоритетам технологического развития страны и задачам обеспечения независимости критически важной промышленной инфраструктуры.

«В современных условиях мы не можем позволить себе зависеть от внешних поставщиков в области компьютерного инжиниринга. Партнерство с группой «Борлас» позволит нам совместно предложить рынку не только функционально полноценную альтернативу западным системам, но и постоянно развивающийся продукт, учитывающий требования российских предприятий. Мы рассматриваем это сотрудничество как вклад в формирование устойчивого, независимого и конкурентоспособного промышленного будущего страны», – отметил Роман Никитин, технический директор «ИскраТех».

«Заключение партнерского соглашения с «ИскраТех» – важный шаг на пути формирования профессиональной экосистемы CAE Fidesys. Наше сотрудничество будет нацелено на снижение зависимости отечественных предприятий от зарубежных CAE-решений и формирование национального стандарта инженерного анализа. Вместе мы планируем развивать отраслевые центры компетенций, реализуя проекты по обучению специалистов и внедрению передовых расчетных методов и систем в стратегически важных секторах российской экономики», – сказал директор департамента производственного консалтинга группы «Борлас» Александр Рыбаков.