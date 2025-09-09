Получите все материалы CNews по ключевому слову
Никитин Роман
УПОМИНАНИЯ
Никитин Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Rye, Man and Gor Securities - RMG - Рай Ман энд Гор Секьюритиз - РМГ 8 1
|Альфа-Банк 1822 1
|Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 121 1
|Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Московский венчурный фонд - Moscow Seed Fund - Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы 40 1
|Петрова Любовь 1 1
|Тихонов Роман 26 1
|Артемьев Алексей 4 1
|Маланьин Алексей 1 1
|Горячкин Алексей 6 1
|Костров Алексей 8 1
|Россия - РФ - Российская федерация 152858 6
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44936 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1382675, в очереди разбора - 734056.
Создано именных указателей - 182560.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.