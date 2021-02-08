«Гипросвязь» запустила продукт для цифровой трансформации бизнеса

«Гипросвязь» объявила о запуске принципиально нового продукта, способствующего ускорению интеграции предприятия в цифровую рыночную экосистему — «Цифровая трансформация ведомств и предприятий».

Продукт призван помочь предприятиям, которые ощутили необходимость цифровой трансформации (ЦТ) своей деятельности, планируют усилить позиции на рынке, а также оптимизировать рутинные производственные процессы. ЦТ позволит соответствовать тенденциям времени, обмениваться с другими компаниями оперативными данными в цифровом стандарте, интегрироваться в «Цифровую экономику» России и соответствовать нормативным актам, регулирующим данную область, повысить достоверность и стандартизацию данных.

Для определения задач и объемов работ по цифровизации бизнес-процессов предприятия «Гипросвязь» проводит консультации и экспертную оценку основных технологий для конкретного заказчика; разрабатывает паспорта, дорожную карту проектов ЦТ и критериев достижения результатов; контролирует ход работ. Для компаний с госучастием разрабатывается полный набор документов: стратегия ЦТ, KPI в соответствии с методическими рекомендациями Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и система отчетности.

Разработка стратегии цифровой трансформации занимает от четырех до восьми недель. Сроки реализации конкретных проектов ЦТ определяются в зависимости от их масштабности.

«Мы предлагаем свою экспертизу, знания, опыт для широкого круга заказчиков информационно-телекоммуникационного сегмента, — сказал заместитель генерального директора «Гипросвязи» по информационным технологиям Роман Никитин. — Наработки, полученные в ходе выполнения различных проектов цифровизации, привели к идее агрегировать накопленные знания и предложить рынку комплексный продукт, позволяющий заказчику уйти от фрагментарной цифровизации своего бизнеса. Именно такой подход, на наш взгляд, позволит достичь желаемых результатов во всех направлениях деятельности, что в разы усилит эффект от цифровой трансформации».

Цифровая трансформация положительно скажется на работе всех подразделений предприятия. Производственный сегмент будет обеспечен цифровым профилем выпускаемой продукции или услуги и их единым справочником, прозрачной аналитикой текущей загруженности оборудования и персонала. Использование искусственного интеллекта позволит планировать производительность труда и складских запасов с использованием предиктивной аналитики больших данных.

Маркетинговые подразделения смогут улучшить коммуникации с поставщиками и потребителями. Материально-техническая база получит возможность установить системы автоматического мониторинга движения товаров и услуг, что позволит вести строгий учет объектов и услуг. Бухгалтерия повысит оперативность и прозрачность расчетов, которые будут доступны руководителю в любой точке мира за счет использования облачных систем и искусственного интеллекта. HR-служба сэкономит время подбора персонала и повысит качество коммуникаций внутри организации: это будет возможно благодаря использованию онлайн-систем собеседования и цифрового анализа данных кандидатов, автоматизации системы кадрового документооборота, запуска корпоративных порталов.