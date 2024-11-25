«Гамма Тех» и «ИскраТех» заключили соглашение о партнерстве в поддержку российской электроники

Разработчик CAE-платформы «Гамма Тех», корпорация ITG и интегратор отечественного программного обеспечения для промышленных предприятий ООО «ИскраТех» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество компаний направлено на укрепление позиций российского программного обеспечения в области математического моделирования на предприятиях электронной отрасли. Об этом CNews сообщили представители «Гамма Тех».

ООО «ИскраТех» окажет поддержку промышленным предприятиям в интеграции флагманского продукта компании «Гамма Тех» — системы автоматизированного проектирования (САПР) «Гамма». Программное решение предназначено для проектирования и моделирования радиоэлектронных устройств и систем СВЧ.

«САПР «Гамма» открывает новые горизонты для предприятий электроники. В партнерстве с «ИскраТех» мы стремимся расширить доступ промышленным предприятиям к нашим решениям. Уверен, что совместная работа позволит не только улучшить качество проектирования, но и ускорить внедрение инновационных технологий», – отметил генеральный директор «Гамма Тех», корпорация ITG Роман Тихонов.

«Заключение партнерского договора с «Гамма Тех» – это важный шаг для нашей компании, – отметил коммерческий директор ООО «ИскраТех» Роман Никитин. – Сотрудничество позволит нам внести значительный вклад в развитие электронной отрасли России и поддержать внедрение отечественных решений на промышленные предприятия. Мы также планируем совместные инициативы по обучению специалистов предприятий и обмену опытом, что поможет пользователям максимально эффективно использовать возможности САПР «Гамма» и повысить конкурентоспособность на рынке».