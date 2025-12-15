Получите все материалы CNews по ключевому слову
Артемьев Алексей
СОБЫТИЯ
|15.12.2025
|Content AI и «ЕСМ-Консалтинг» подтвердили совместимость своих решений 1
|08.09.2016
|«Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform 1
|12.07.2011
|Алексей Артемьев назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 1
|04.03.2008
|«Би-Эй-Си» купила «Аверту» 1
|03.07.2007
|В «ВолгаТелеком» назначены руководители трех филиалов 1
Артемьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
|Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
|Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
|HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
|HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
|Велесевич Евгений 13 1
|Клишин Виталий 16 1
|Никитин Роман 6 1
|Петрова Любовь 1 1
|Провоторов Александр 157 1
|Проскура Дмитрий 31 1
