Артемьев Алексей


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Content AI и «ЕСМ-Консалтинг» подтвердили совместимость своих решений 1
08.09.2016 «Энергопром» переходит на Anaplan Smart Business Platform 1
12.07.2011 Алексей Артемьев назначен директором Саратовского филиала «Ростелекома» 1
04.03.2008 «Би-Эй-Си» купила «Аверту» 1
03.07.2007 В «ВолгаТелеком» назначены руководители трех филиалов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Артемьев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 615 2
Microsoft Corporation 25242 1
IBM - International Business Machines Corp 9551 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 641 1
Google LLC 12264 1
СаратовЭлектросвязь 8 1
Астерос - Аверта 7 1
Thoma Bravo - Anaplan 75 1
Ростелеком 10316 1
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 75 1
Эл 6 - ЭПМ ГК - Группа ЭПМ - Энергопром ГК - ЭПМ-НЭЗ, ЭПМ-НовЭЗ, Новосибирский электродный завод, Донкарб Графит 18 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7417 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3555 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13357 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4147 1
Workflow - Поток работ 348 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 891 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5275 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1479 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Велесевич Евгений 13 1
Клишин Виталий 16 1
Никитин Роман 6 1
Петрова Любовь 1 1
Провоторов Александр 157 1
Проскура Дмитрий 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 890 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2912 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 882 1
Россия - ПФО - Самарская область 1453 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407602, в очереди разбора - 732689.
Создано именных указателей - 187386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

