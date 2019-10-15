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Руководители Минкомсвязи, Минэка, Казначейства, ДИТ Москвы, РЖД, Росатома выступят на CNews FORUM 2019

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В Москве 7 ноября 2019 г. CNews FORUM соберет ИТ-лидеров, в том числе лидеры российских облачных технологий.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 госчиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

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Эдуард Лысенко, глава ДИТ Москвы

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия».

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Евгений Абакумов, директор департамента ИТ Росатома

Основные проблемы информатизации госсектора:

  • Новые технологии и инструменты в ИКТ-инфраструктуре федеральных ведомств.
  • Как инициативы государства в сфере ИКТ меняют рынок?
  • Актуальные ИТ-проекты в госсекторе.
  • Как идет цифровизация регионов? Проблемы, задачи, вызовы.
  • Когда закон не успевает за прогрессом: проблемы внедрения новых технологий.
  • Импортозамещение в госсекторе: могут ли российские разработки решить все задачи цифровизации?
  • Каково участие государства в проектах по обеспечению безопасности критической инфраструктуры?
  • Суверенный интернет: какие инструменты и технологии легли в основу концепции.
  • Цифровой профиль: к чему приведет деперсонализация данных.
  • Сотрудничество государства и бизнеса в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика»: кейсы.
  • Дефицит кадров: цифровой экономике нужны чиновники со знанием ИТ.
  • Когда государство полностью перейдет на электронный документооборот.
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Евгений Чаркин, директор по ИТ в РЖД

Присутствие на секции «Госсектор» в этом году уже подтвердили директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи Алексей Горобцов; директор Департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития Антон Лебедев; начальник Управления развития информационных систем Федерального Казначейства Наталья Гвоздева; заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг» Алексей Исаев; первый заместитель руководителя Центра управления регионом Подмосковья Александр Краснов; заместитель руководителя Центра управления регионом Подмосковья Сергей Горбунов; менеджер по управлению партнерскими продажами Unify Михаил Антонов; заместитель генерального директора ГК «Программный продукт» Георгий Лагода; директор «Фабрики информационных технологий» Федор Жерновой.

Приглашаются к обсуждению специалисты в области ИБ, а также представители предприятий всех отраслей экономики, в первую очередь госсектора, ТЭК, транспортной отрасли, телекома, финансового сектора и пр.

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Антон Лебедев, директор Департамента правовых основ цифровой экономики Минэкономразвития

Кроме того в CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова.

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Игорь Семенихин, директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

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Алексей Горобцов, директор Департамента развития цифрового государства Минкомсвязи

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

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Наталья Гвоздева, начальник Управления развития информационных систем Федерального Казначейства

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

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Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.

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