Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве

Группа «Борлас» (ГК Softline), мастер-дистрибьютор CAE Fidesys, и группа компаний «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве, нацеленном на продвижение современных отечественных инструментов инженерного анализа CAE Fidesys на российских промышленных предприятиях. Об этом CNews сообщили представители группы «Борлас».

CAE Fidesys – адаптируемый под задачи пользователей отечественный программный комплекс, предназначенный для решения задач динамики, прочности и теплопроводности. Решение позволяет проводить весь спектр расчетов, требуемых для оценки надежности и ресурса механических конструкций как с использованием классических технологий производства и материалов, так и с применением композитов и аддитивных технологий. Наряду с этим комплекс позволяет решать задачи геомеханики, которые расширяют область его применения не только в машиностроении, но и в горнодобывающей промышленности. CAE Fidesys решает задачи анализа прочности в атомной, авиастроительной, судостроительной и других отраслях, а также медицине. Программный комплекс CAE Fidesys замещает программные продукты ведущих иностранных разработчиков, обеспечивает импорт данных из Nastran и Ansys, полностью совместим с российскими операционными системами, поддерживает прямые интеграции с различными отраслевыми САПР.

Сотрудничество группы «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» будет ориентировано на усиление позиций компаний на рынке инженерного ПО и обеспечит внедрение и поддержку отечественного программного комплекса CAE Fidesys на предприятиях машиностроительной, нефтегазовой, металлургической отрасли и ОПК.

«ГК «ПЛМ Урал» является одним из ключевых поставщиков технологий инженерного анализа как в уральском регионе, так и в России в целом. Специалисты ГК, имея богатейший практический опыт работы с иностранными и отечественными CAE-разработками, значительно укрепят позиции CAE Fidesys на российском рынке, увеличат охват потенциальных пользователей, а также предоставят существующим и будущим заказчикам передовые практики применения CAE Fidesys в связке с другими расчетными системами. Объединение экспертиз «ПЛМ Урал», группы «Борлас» и компании «Фидесис» позволит нам вместе выйти на кардинально новый уровень владения и внедрения технологий численного моделирования и решать задачи любой сложности», – отметил директор департамента производственного консалтинга Группы «Борлас» Александр Рыбаков.

«Мы рады стратегическому партнерству с группой «Борлас», которое позволит в полной мере использовать наш уникальный опыт внедрения CAE-систем на промышленных предприятиях по всей России. Многолетняя практика работы с ключевыми предприятиями страны научила нас главному: как эффективно интегрировать сложное инженерное ПО, такое как CAE Fidesys, в действующие производственные процессы, чтобы заказчики оперативно получали готовое рабочее решение и достигали реальной технологической независимости», — сказал Андрей Заев, руководитель департамента CAE/PLM-решений ГК «ПЛМ Урал».