ПЛМ Урал PLM Урал

ПЛМ Урал - PLM Урал

Группа компаний "ПЛМ Урал" занимается разработкой программного обеспечения для моделирования процессов термообработки и сварки SIMMAX-THERMAL и SIMMAX-WELDING, выступает интегратором комплексных CAD/CAM/CAE/CAI/PDM -решений и поставщиком координатно-измерительного оборудования. Имеет собственный инженерный центр. 
 
 
 

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


18.12.2025 Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве 3
27.11.2014 «ПЛМ Урал» стал оператором услуг по субсидированию Минпромторгом закупок программного обеспечения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 4

ПЛМ Урал и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk - Delcam 5 1
ANSYS 87 1
Siemens AG - Siemens Group 2629 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3452 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 1
Россия - РФ - Российская федерация 157181 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3187 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55084 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2289 1
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 204 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
Промышленный дизайн - промдизайн - предметный дизайн - индустриальный дизайн 202 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 206 1
