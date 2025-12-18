Получите все материалы CNews по ключевому слову
ПЛМ Урал PLM Урал
Группа компаний "ПЛМ Урал" занимается разработкой программного обеспечения для моделирования процессов термообработки и сварки SIMMAX-THERMAL и SIMMAX-WELDING, выступает интегратором комплексных CAD/CAM/CAE/CAI/PDM -решений и поставщиком координатно-измерительного оборудования. Имеет собственный инженерный центр.
СОБЫТИЯ
|18.12.2025
|Группа «Борлас» и ГК «ПЛМ Урал» заключили соглашение о партнерстве 3
|27.11.2014
|«ПЛМ Урал» стал оператором услуг по субсидированию Минпромторгом закупок программного обеспечения 1
