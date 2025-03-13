«Аскон» вырос на 18% в 2024 году

«Аскон», российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел бизнес-итоги 2024 г. Выручка увеличилась на 18% и составила 6,6 млрд руб. Основную часть дохода принесли поставки и внедрение цифровых решений для проектирования и управления жизненным циклом изделия в машиностроении, ключевом для компании отраслевом рынке. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Технологический суверенитет остается определяющим фактором в цифровизации реального сектора экономики: объемы прямого импортозамещения, когда зарубежное ПО заменяется на рабочих местах на решения «Аскон», выросли на 80% к 2023 г. и на 500% к 2021 г.

Максим Богданов, генеральный директор «Аскон»: «Мы продолжаем разработку PLM-решения тяжелого класса, основанного на собственном геометрическом ядре, чтобы полноценно конкурировать с ведущими зарубежными вендорами. Развиваем интеграторский бизнес с учетом самых современных проектных технологий и методологий. Наша цель — войти в мировую высшую лигу поставщиков PLM и BIM-решений».

Заказчики и ИТ-проекты

На начало 2025 года клиентская база «Аскон» насчитывает 16,9 тыс. корпоративных заказчиков. За год она увеличилась на 1,1 тыс. организаций и предприятий из разных отраслей промышленности и строительства.

Выполнены этапы особо значимых проектов по замещению иностранного программного обеспечения в АО «ОДК-Авиадвигатель» и НПК «Техмаш»: в программных продуктах «Аскон» реализовано более 850 функциональных технических требований, поступивших от высокотехнологичных корпораций. Совместные планы по внедрению PLM-решения «Аскон» закреплены в соглашениях с Концерном «Уралвагонзавод» и Зеленодольским проектно-конструкторским бюро.

Успешно завершен пилотный проект у крупнейшего мирового производителя карьерных самосвалов «Белаз»: система проектирования «Компас-3D» прошла испытания и рекомендована к применению для решения задач конструкторского проектирования.

На рынке строительного программного обеспечения «Аскон» укрепил позиции в сегменте решений для девелоперов жилой и коммерческой недвижимости. Партнерство с холдингом Setl Group, входящим в топ-10 застройщиков России, задало новые ориентиры для отрасли: холдинг первым в стране полностью спроектировал многоквартирный жилой дом, используя на всех этапах отечественное ПО Renga и Pilot-BIM.

Команда

Численность сотрудников «Аскон» выросла за год до 1,45 тыс. человек — компания нарастила ресурсы в разработке и интеграторском направлении. Открыты новый центр разработки «Компас-3D» в Нижнем Новгороде и региональный офис в Иркутске.

Продукты и технологии

В течение года состоялись плановые выпуски новых версий и новых продуктов. В PLM-решении «Аскон» серьезное развитие получила методология моделеориентированной системной инженерии (MBSE), появились новые инструменты для управления требованиями и управления расчетными данными (SPDM). Система проектирования «Компас-3D» предложила инженерам новые возможности для моделирования изделий сложных форм, реверс-инжиниринга, работы с импортированной геометрией. В наборе специализированных CAD-приложений вышел «Раскрой» для раскроя листовых материалов в «Компас-3D».

BIM-решение «Аскон» отмечено приростом функциональности и повышением надежности и отказоустойчивости. В среде общих данных Pilot-BIM принципиально усовершенствована работа с моделями линейных объектов (автомобильных дорог, линий электропередачи, трубопроводов), расширился набор инструментов для экспертизы модели и строительного контроля. Приложение «Технология: ТХ» для «Компас-3D» научилось создавать схемы принципиальные (P&ID). Renga Software выпустила девять релизов BIM-системы Renga с более чем 100 новых возможностей для проектирования архитектуры, конструкций и инженерных систем.

Уровень импортонезависимости решений «Аскон» приблизился или достиг прямой поддержки отечественных операционных систем: на отечественных ОС работают система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM и система управления нормативно-справочной информацией «Полином:MDM» (серверные части и веб-клиенты обеих систем); «Компас-3D» для ОС на базе Linux разработан в статусе технического релиза, готовится к выходу коммерческая версия; для продуктов семейства Pilot выпущены веб-редакции, благодаря которым пользователи могут работать с BIM-моделями и документацией в браузере на любых операционных системах.

Поддержка образования

«Аскон» с момента своего основания поддерживает инженерное образование и техническое творчество, а также реализует собственные образовательные проекты.

В 2024 г. в МГТУ им. Н.Э.Баумана на кафедре «Аэрокосмические системы» запущен пилотный проект «Система управления инженерными данными и жизненным циклом изделий ракетно-космической техники», основанный на применении «Лоцман:PLM». Совместная c ЦМКБ «Алмаз» образовательная программа открыта на факультете кораблестроения и океанотехники Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Компания выступила соразработчиком программы обучения преподавателей новой специальности среднего профобразования «Информационное моделирование в строительстве». А проект «BIM-факультет "Аскон"» с бесплатными онлайн-курсами по 16 строительным специальностям был признан лучшим образовательным проектом на Всероссийском конкурсе «ТИМ-лидеры 2023/24».