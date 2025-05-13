Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 174398
ИКТ 13566
Организации 10606
Ведомства 1458
Ассоциации 996
Технологии 3445
Системы 25509
Персоны 74814
География 2832
Статьи 1514
Пресса 1213
ИАА 694
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2624
Мероприятия 850

MBSE Model-Based Systems Engineering Модельно-ориентированная системная инженерия Model-Based Design, MBD Методология модельно-ориентированного проектирования



13.05.2025 Подтверждена совместимость GitFlic и Engee 1
13.03.2025 «Аскон» вырос на 18% в 2024 году 1
14.01.2022 Что такое MBSE-подход к проектированию и каковы его преимущества? 6
14.07.2021 Accenture купила японскую инжиниринговую компанию DI Square 1
01.07.2021 Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих 1

Публикаций - 5, упоминаний - 10

MBSE и организации, системы, технологии, персоны:

Dassault Systemes 221 2
Accenture plc 685 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Dassault Systemes - No Magic 2 1
Accenture Industry X 4 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 38 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2033 1
CLAAS 6 1
Airbus Group - Airbus Industries 226 1
Toyota Motor - Denso Corporation 38 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 393 1
Block - Square 197 1
Setl Group - Сэтл Групп - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 16 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 65 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 111 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 9 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 75 1
Алмаз ЦМКБ ФГУП - Центральное морское конструкторское бюро 15 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 345 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1749 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3804 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52445 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1391 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14684 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67625 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13668 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12252 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20469 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30430 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2243 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2997 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 342 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 133 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2228 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3023 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5464 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4676 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10574 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 493 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1911 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31676 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1096 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6438 1
Стандартизация - Standardization 2167 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 432 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 595 1
ALM - Application Lifecycle Management - Application management - Жизненный цикл программного обеспечения - Управление жизненным циклом приложений 42 1
Сельское хозяйство - AgroTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 122 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 359 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9854 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4947 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9362 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 384 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 308 1
Программный стек 218 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25925 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 360 1
SPDM - Simulation Processes and Data Management - Системы управления расчетными данными - Управление процессами расчетных обоснований 9 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 35 1
Microsoft Office 3807 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Siemens Teamcenter 67 1
Dassault Systemes - Catia 79 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Siemens Simcenter STAR-CCM+ SCADA 7 1
Аскон - Лоцман:PLM 86 1
Linux OS 10196 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 151 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 168 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 21 1
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 166 1
Ритм - Engee 4 1
Боровков Алексей 14 1
Епишев Антон 5 1
Федотов Евгений 4 1
Лях Семен 1 1
Козлов Максим 33 1
Богданов Максим 34 1
Овчинников Иван 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 148266 4
Япония 13355 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52526 1
Земля - планета Солнечной системы 10458 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3546 1
Германия - Федеративная Республика 12777 1
Бразилия - Федеративная Республика 2389 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14232 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17773 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3192 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 938 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19114 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29982 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52373 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4113 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10146 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 649 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5738 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3230 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1943 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5647 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2802 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 716 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3730 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8996 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2982 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14031 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4969 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4983 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 620 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1358587, в очереди разбора - 757202.
Создано именных указателей - 174398.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов ELARI KidGram Watch: полный контроль

Можно ли верить датчикам в носимых устройствах: как на самом деле измеряются показатели здоровья

Лучшие колонки для отдыха на природе в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Наполовину лед, наполовину огонь: странное состояние материи открывает новые технологии для хранения энергии и квантов

Космическая бомба замедленного действия: две мертвые звезды всего в 150 световых годах от нас взорвутся и затмят Луну

Недостающее звено в эволюции: впервые обнаружены следы бронированных динозавров с булавой на хвосте, им 100 миллионов лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153