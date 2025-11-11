Разделы

Федотов Евгений


СОБЫТИЯ


11.11.2025 Группа «Борлас» открыла практику цифровизации процессов капитального строительства 1
15.12.2022 В России началась цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них 1
14.01.2022 Что такое MBSE-подход к проектированию и каковы его преимущества? 1
01.07.2021 Запрет на продажу немаркированной альтернативной табачной продукции вступает в силу 1 июля 1
24.06.2019 Стартовала подготовка к пилоту по маркировке альтернативной табачной продукции 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Федотов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 234 3
Dassault Systemes 223 1
Data Matrix - Дата Матрикс 82 1
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 31 1
Dassault Systemes - No Magic 2 1
CLAAS - КЛААС Восток 7 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 219 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 436 1
Airbus Group - Airbus Industries 229 1
Интро групп 1 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6243 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 363 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3367 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 595 3
Маркировка - Marking 1210 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56582 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12936 3
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1516 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4833 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4042 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1878 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1992 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6993 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 619 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11318 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4803 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3294 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2351 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72338 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17472 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3086 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2403 1
MBSE - Model-Based Systems Engineering - Модельно-ориентированная системная инженерия - Model-Based Design, MBD - Методология модельно-ориентированного проектирования 5 1
Сельское хозяйство - AgroTech - AgriTech - АгроТех - Цифровые технологии в сельском хозяйстве (агропромышленном комплексе) - агротехнологии - агробиотехнологии - агродроны - агродроиды - сельскохозяйственные машины 154 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3904 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - электронные сигареты - electronic cigarettes - вейп 13 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 140 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 456 1
Стандартизация - Standardization 2227 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14717 1
Microsoft Office 3923 1
Dassault Systemes - 3DExperience 75 1
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 141 1
Dassault Systemes - Catia 80 1
Витров Ян 3 2
Боровков Алексей 16 1
Лях Семен 1 1
Серпуховитин Дмитрий 1 1
Бутров Сергей 1 1
Кобзарев Илья 1 1
Луговская Наталья 1 1
Григорьев Лев 1 1
Железнов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 155557 5
Земля - планета Солнечной системы 10630 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14455 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1400 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 379 3
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 830 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10468 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54651 2
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 109 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4731 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5872 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 657 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4301 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11373 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7520 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3767 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 301 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3355 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10641 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 687 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2006 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5924 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8026 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31580 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1239 1
