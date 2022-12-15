В России началась цифровая маркировка электронных сигарет и жидкостей для них

Центр развития перспективных технологий — оператор национальной системы маркировки «Честный знак» — запускает цифровую маркировку электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и жидкостей для них. Маркировка внедряется в несколько этапов: с 15 декабря стала обязательной регистрация участников оборота в системе «Честный знак», а с 25 декабря начнется непосредственно маркировка продукции и ее прослеживаемость от производителя или импортера. Соответствующее решение было принято Правительством РФ, постановление опубликовано 30 ноября 2022 г.

«Маркировка электронных сигарет призвана обелить отрасль и обезопасить население от контрафактного никотина. Мы начали с сигарет и папирос — эта группа была первой, которая вошла в систему «Честный знак». Также уже запущена маркировка других видов табачных изделий, в том числе стиков. И, наконец, мы запускаем цифровую маркировку электронных сигарет и жидкостей для них. Маркировка предшествовал пилотный проект, который длился 7,5 месяцев и был по инициативе отрасли досрочно завершен, чтобы как можно скорее запустить маркировку в обязательном режиме», — сказал руководитель товарной группы «Табак» ЦРПТ Андрей Железнов.

Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем (ПАУРРЭНС) поддерживает меры по регулированию отрасли и внедрению цифровой маркировки.

«Ключевая задача для российского рынка электронных систем доставки никотина — его легализация. Экспертная оценка рынка ЭСДН по итогам 2021 г. — более 210 млн одноразовых электронных сигарет и более 62 млн флаконов жидкости для ЭСДН. К сожалению, рынок ЭСДН на 95% находится нелегальном поле. Добросовестные участники рынка заинтересованы в его легализации. Мы выступали за досрочное завершение эксперимента по маркировке и скорейшее внедрение этого механизма контроля. Рады, что правительство прислушалось к отрасли», — сказал президент ПАУРРЭНС Лев Григорьев.

В консалтинговом агентстве Fedotov Group заявляют, что значительная часть рынка электронных сигарет находится в серой зоне.

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«По нашим данным, бюджет России ежегодно недополучает до 57 млрд руб. из-за незаконного оборота электронных сигарет. Собираемость акцизов с устройств составляет около 7%, а с никотинсодержащих жидкостей — около 3%. Значительная часть рынка ЭСДН находится в серой зоне, и введение маркировки может обелить его. Мы ждем, что вся цепочка движения никотиносодержащих товаров постепенно станет прозрачной, и это снизит уровень контрафакта и контрабанды, увеличит поступления в бюджет страны, а легальному бизнесу даст возможность развиваться в условиях справедливой конкуренции. Следующим шагом должна стать гармонизация акцизов со странами Таможенного Союза — это нанесет еще один сильный удар по контрабанде на российском рынке ЭСДН, потому что прямо сейчас акцизы в России в разы выше, чем в соседних странах», — сказал глава консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов.

Пилотный проект по маркировке электронных сигарет и жидкостей для них начался в России с 15 февраля 2022 г. и должен был продлиться до 28 февраля 2023 г. Однако представители отрасли выступили за его досрочное завершение и внедрение маркировки в этой категории в обязательном режиме. По оценкам НИУ ВШЭ, более 99,9% всех проданных в России в 2021 г. электронных сигарет и 68% жидкостей для их заправки относились к нелегальной продукции.

Национальная система цифровой маркировки «Честный знак» вводится в России с 2019 г. Она также распространяется на молочную продукцию, упакованную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 г. маркировке будет подлежать пиво и слабоалкогольные напитки. В настоящее время также проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков и медицинских изделий.