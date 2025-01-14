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Toyota Motor Denso Corporation

Toyota Motor - Denso Corporation


14.01.2025 США запретили ездить по своим дорогам автомобилям с бортовыми ИТ-системами российского и китайского производства 1
19.11.2024 Любимый россиянами производитель ТВ придумал, как сделать дорогие OLED-телевизоры супердоступными 1
03.10.2022 Спрос на автозапчасти вырос в 23 раза в онлайн-сегменте 1
18.03.2022 У поставщика комплектующих для Toyota, Honda и Ford украли 1,4 ТБ данных 1
01.07.2021 Denso внедрила программные продукты «Сименс» с целью цифровой трансформации процессов проектирования автомобильных комплектующих 1
03.12.2020 Fort Ross Ventures лидировал в раунде на $45 млн для платформы каршеринга и райдшеринга Ridecell 1
03.04.2020 Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото 1
10.02.2015 «Ростех» выпустил автомобильные терминалы для «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
31.07.2014 В автомобилях Ford и GM нашли функцию музыкального пиратства 1
06.02.2013 Обзор лучших компьютеризованных автомобилей будущего по версии ZOOM.CNews 1
20.09.2012 Toyota, Nissan и Land Rover создают автомобильный Linux 1
05.09.2012 Гонка под контролем с CAN-Gateway ECU 1
14.01.2008 IBM поможет Toyota Tsusho управлять утилизацией ресурсов 1
25.12.2007 «Сервис Плюс» автоматизировала 11 магазинов «Конфаэль» 1
03.04.2007 «СуперМаг» работает в супермаркете «Красногорский» 1
28.03.2007 Автоматизирован первый супермаркет сети «Апекс Плюс» 1
12.02.2007 ГК «Механика» автоматизирует складской учет 1
23.11.2006 "Амик" автоматизирует складской комплекс 1
16.10.2006 Интеллект автомобиля компенсирует его нехватку у водителя 1
16.10.2006 Интеллект автомобиля компенсирует его нехватку у водителя 1
24.10.2005 "Умная" кабина не даст заснуть за рулем 1
24.10.2005 "Умная" кабина не даст заснуть за рулем 1
21.09.2005 Автомобили адаптировали под цифровые плееры 1
07.09.2005 Cистемы предупреждения водителей будут подавать вибросигналы 1
06.07.2004 Автомобиль становится компьютером на колесах 1
16.04.2003 Denso и Bosch займутся микрочипами для автомобильной навигации 1
05.12.2002 Японские компании разработали спецификацию hands-free через Bluetooth 1
28.02.2002 "Пилот" расширила гарантию на POS-терминалы Fujitsu TeamPoS 4000 до 3 лет 1
13.09.2001 "Пилот" введет новый курс для студентов РЭА им. Плеханова 1
13.09.2001 "Пилот" введет новый курс для студентов РЭА им. Плеханова 1
06.09.2001 "Пилот" осуществила проект комплексной автоматизации магазинов Duty Free компании Weitnauer East 1
01.08.2001 "Пилот" представила Bar-One 6.0 - новую версию ПО для создания динамических штрих-кодовых этикеток 1
24.07.2001 "Пилот" и РЭА им. Г.В. Плеханова будут знакомить студентов с современными ИТ для розничной торговли 1
15.05.2001 Denso и Kenwood будут совместно разрабатывать мобильные телефоны 3-го поколения 1
15.10.1999 Окончательное решение о приобретении компанией Intel израильского разработчика коммуникационных технологий DSPC будет принято через 1,5-2 месяца 1
12.05.1999 Корпорация "Пилот" представляет универсальный терминал сбора данных Denso QHT-1162. 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Toyota Motor и организации, системы, технологии, персоны:

Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 154 7
Zebra Technologies 145 6
ICL ГК 381 5
Сервис Плюс 183 5
Fujitsu-ICL 6 5
Monarch Marking Systems 6 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Intel Corporation 12197 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 3
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 3
Apple Inc 12100 2
Toshiba Corporation 2927 2
Kyocera 241 2
Fujitsu 2041 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 2
JVC Kenwood 416 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 1
Google LLC 11775 1
Samsung Electronics 10254 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
Oracle Corporation 6688 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Nvidia Corp 3487 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1573 1
OpenText - Micro Focus - Novell 871 1
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 780 1
Cisco Systems 5114 1
Microsoft Corporation 24625 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Hitachi - Хитачи 1464 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 324 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
J-Phone 95 1
HP 3Com 677 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1444 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 356 1
Lenovo Motorola 3501 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 20
X5 Group - Перекрёсток 544 7
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 253 6
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 6
TJ Collection - Ти Джей Коллекшн 10 5
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 3
Ford 411 3
Honda Motor Company 234 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 460 3
Киномир - Кодак-Киномир 12 3
X5 Group - Перекрёсток-Мини 4 3
Renault Groupe 158 2
Continental AG - Континентал Тайрс Рус 78 2
Valeo 9 2
BMW Group 446 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 1
Activate Capital 1 1
Initialized Capital 2 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 89 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Мултон - Российская компания, производитель соков, нектаров, морсов, пюре и сокосодержащих напитков 3 1
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 1
Volkswagen Group - VW 280 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
Ford Motor 166 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 91 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 1
Toyota - Lexus 71 1
Ароматный мир 7 1
Dirol Cadbury - Дирол Кэдбери 6 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Honda - Acura 18 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 3
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
Linux Foundation 185 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 7
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 612 6
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 497 6
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3416 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24114 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 4
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1416 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7298 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3008 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5893 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 3
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 3
Маркировка - Marking 1054 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Электроника - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6395 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2709 2
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Toyota GT 3 2
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Google Android 13994 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Linux OS 9936 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 10 1
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Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
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Nissan Altima Hybrid 4 1
ICL Team PoS 1 1
BMW ConnectedDrive 11 1
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Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 1
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JNX - Japanese Automotive Network eXchange 1 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 19 1
KIA Rio Hatchback 16 1
Volkswagen Audi e-bike 1 1
Сервис Плюс - SuperKIT Mobile 5 1
Орловский Виктор 379 1
Ускова Ольга 166 1
Гельцер Андрей 3 1
Ильин Егор 1 1
Singh Ratan - Сингх Ратан 2 1
Калинин Александр 154 1
Хозин Леонид 11 1
Кораблев Михаил 6 1
Зайцев Михаил 260 1
Косарева Юлия 1 1
Fujita Yasuhiko - Фуджита Ясухико 1 1
Uchiyamada Takeshi - Учамада Такеши 2 1
Zemlin Jim - Землин Джим 26 1
Япония 13282 21
Россия - РФ - Российская федерация 144197 16
Европа 21767 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 8
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 135 6
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Германия - Федеративная Республика 12682 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 4
Беларусь - Белоруссия 5638 3
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 2
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Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 2
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Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
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Грузия 1240 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 246 1
Израиль 2730 1
Россия - Восточная Сибирь 264 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 7
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Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 491 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 595 1
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Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
EAN - European Article Number - Европейский номер товара 19 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 1
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 459 1
Слепые зоны 109 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 857 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 286 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 295 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Электровелосипед - электрический велосипед - электросамокат - Electric Bicycle - e-bike - Electric Scooter 120 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1080 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
NE Asia Online 313 2
ComputerWorld 144 1
Total Telecom 613 1
Jerusalem Post - почта Иерусалима 10 1
Bloomberg 1286 1
Markets&Markets Research 112 1
Fortune Global 500 286 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 3
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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