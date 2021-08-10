Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Сервис Плюс СуперМаг SuperMag

Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


10.08.2021 «Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение

разработку инновационного интеграционного решения, которое позволит пользователям учетной системы «СуперМаг плюс» обмениваться и EDI, и юридически значимыми документами, в том числе и по марки
02.04.2010 «Сервис Плюс» продвигает новое ПО семейства SuperMag Plus для автоматизации розничной торговли

авленной на активное продвижение на российском рынке двух программных продуктов, входящих в линейку SuperMag Plus (системы автоматизации розничной торговли), – SuperMag MiddleOffice и

20.10.2009 «Сервис Плюс» автоматизировал 28 супермаркетов «Копейка» на базе «СуперМаг-УКМ 4.0»

х (принадлежат ООО «Самторг», ставшему франчайзи сети «Копейка») установлена фронт-офисная система «СуперМаг-УКМ 4.0» – флагманский продукт ГК «Сервис Плюс». По информации «Сервис Плюс», ранее

30.07.2009 «Сервис Плюс» выпустил новую версию системы SuperMag Plus для розничных сетей

люс» объявила о выпуске новой версии (1.027) комплексного решения для автоматизации розничных сетей SuperMag Plus. В новой версии SuperMag Plus реализована полноценная поддержка 64-х раз
08.07.2009 «Сервис Плюс» интегрировал «СуперМаг-УКМ 4.0» и систему видеонаблюдения TRASSIR ActivePOS

ила о завершении интеграции фронт-офисной системы для автоматизации предприятий розничной торговли «СуперМаг-УКМ 4.0» и системы видеонаблюдения за кассовыми узлами TRASSIR ActivePOS, входящей в
25.06.2009 Гипермаркеты «Эссен» переходят на «СуперМаг-УКМ4.0»

ске проекта по переводу сети гипермаркетов «Эссен» в республике Татарстан на фронт-офисную систему «СуперМаг-УКМ4.0». Сотрудничество предприятия «Эссен» и «Сервис Плюс» началось несколько лет н
12.03.2009 «Сервис Плюс» представила новый продукт для розничной торговли

уппа компаний «Сервис Плюс» объявила о выпуске нового продукта для автоматизации розничной торговли SuperMag MiddleOffice. Этот продукт предназначен для установки в отдельные магазины сети и по
26.01.2009 Два новых магазина сети «Калинка» заработали на базе «СуперМаг Плюс»

газина. В планах ритейлера – дальнейшее развитие сети в формате «магазин у дома». Торговая система «СуперМаг Плюс», ставшая основой технического решения, сочетает современные достижения в розни
12.11.2008 SuperMag Plus: комплексное решение для автоматизации розничных сетей

омпаний «Сервис Плюс» выпустила новую версию комплексного решения для автоматизации розничных сетей SuperMag Plus. Это первое масштабное обновление с момента запуска нового поколения комплексно
05.08.2008 «Сервис Плюс» расширила функционал системы автоматизации розничных сетей «СуперМаг»

мышленной автоматизации для госсектора, торговли, производства, логистики, образования и ряда других отраслей - объявила о выпуске новой версии комплексного решения для автоматизации розничных сетей «СуперМаг», охватывающей более широкий перечень бизнес-процессов и реализующей новые возможности для ведения бизнеса. Так, в новой версии «СуперМаг» расширен список автоматизированных раб
21.04.2008 Супермаркеты «Точка вкуса» заработали на базе «СуперМага»

ла комплексную автоматизацию супермаркетов «Точка вкуса» на основе семейства программных продуктов «СуперМаг». Кассовые узлы магазинов организованы на базе POS-терминала Beetle/M от Wincor Nixd
04.02.2008 Супермаркеты сети «Шамса» в Хабаровске автоматизированы на базе «Супермага»

ывается уже семь магазинов, пять из которых расположены на Камчатке. Централизованное управление регионально-распределенной розничной торговой сетью ведется с помощью семейства программных продуктов «СуперМаг» от компании «Сервис Плюс». Специалисты «Сервис Плюс ДВР» установили программно-аппаратный комплекс на базе оборудования и ПО «Сервис Плюс АРТ», а также выполнили установку и настройку
24.12.2007 Новый магазин РАЙПО заработал на базе «Супермага»

нтрализованное управление торговой сетью осуществляется при помощи семейства программных продуктов» СуперМаг». Управление кассовым оборудованием, которое организовано на базе POS-терминала LexP
14.11.2007 Магазины «Системы Глобус» автоматизированы на базе «СуперМага»

бслуживания, результатом чего стало заключение договора на автоматизацию розничной торговли. В основу автоматизации заложена собственная разработка ГК «Сервис Плюс» — семейство программных продуктов «СуперМаг». Кассовые узлы магазинов организованы на базе POS-терминала Beetle/M от Wincor Nixdorf в комплекте с принтером чеков ТН 210 и сканером штрих-кода PSC Magellan 8100. Для взвешивания и

13.11.2007 «СуперМаг» внедрили в хабаровских СD-маркетах

В основу решения по комплексной автоматизации СD-маркетов заложено семейство программных продуктов «СуперМаг». Кассовые узлы CD-маркетов автоматизированы на базе компьютерно-кассовой системы Le
03.08.2007 Два супермаркета АЛМИ заработали на «СуперМаге»

В основу решения комплексной автоматизации супермаркетов заложено семейство программных продуктов «СуперМаг». Кассовые узлы магазинов организованы на базе POS-терминала BEETLE/M от Wincor Nixd
08.06.2007 «СуперМаг» в Приморском крае: автоматизация мини-маркета «Преображение»

Ещё один проект по комплексной автоматизации розничной торговли на базе программных продуктов семейства «СуперМаг» осуществила компания «Сервис Плюс Арт» в Приморском крае совместно с официальным партнёром «Сервис Плюс ДВР». В ходе проведённых переговоров с руководством заказчика — «Бриг» — предст
11.05.2007 Новый супермаркет АЛМИ работает на «СуперМаге»

основу решения по комплексной автоматизации супермаркета заложено семейство программных продуктов «СуперМаг». Кассовые узлы магазина организованы на базе POS-терминала BEETLE/M от Wincor Nixdo
10.05.2007 Хабаровская «Калинка» выбрала «СуперМаг»

основу решения по комплексной автоматизации супермаркетов заложено семейство программных продуктов «СуперМаг». Кассовые узлы магазинов автоматизированы на базе компьютерно-кассовой системы LexP
25.04.2007 ТС «Подружка» выбрала «Супермаг»

нтрализованное управление торговой сетью осуществляется при помощи семейства программных продуктов «СуперМаг». В частности, благодаря вертикальному решению «СуперМаг — Бутик», во всей се
03.04.2007 «СуперМаг» работает в супермаркете «Красногорский»

й области. В основу решения по автоматизации супермаркета заложено семейство программных продуктов «СуперМаг». Централизованное управление торговым процессом осуществляется за счет модулей «
02.04.2007 Супермаркеты «24 часа» во Владивостоке перешли на «СуперМаг»

фискальные регистраторы СП101ФР-К, а также внедрена одна из последних разработок компании — модуль «СуперМаг—Кассовый сервер» семейства программных продуктов «СуперМаг». Для взвешивания

21.03.2007 В семействе программных продуктов «СуперМаг» пополнение

ГК «Сервис Плюс» сообщила о том, что семейство программных продуктов «СуперМаг» пополнилось двумя новыми отраслевыми модулями. В результате, «СуперМаг» прим
21.03.2007 Сеть магазинов MODIS работает на решениях «СуперМаг»

ети магазинов одежды MODIS («Одежда 3000»). Управление кассовой линейкой осуществляется при помощи «СуперМаг-Кассовый сервер» и «СуперМаг-Менеджер кассовых серверов» (ранее «СуперМаг<
27.02.2007 «Дом Торговли» автоматизирован на базе «СуперМага»

агазина переведен на автоматизированную систему управления на базе семейства программных продуктов «СуперМаг». В частности, ведение и контроль торговой деятельности осуществляется на отраслевом
13.02.2007 ТК «Эдельвейс» торгует вместе с «СуперМаг»

е Татарстана запущен в эксплуатацию супермаркет, расположенный в ТК «Эдельвейс». С помощью решения «СуперМаг-Супермаркет» специалистами «Сервис Плюс Арт» была выстроена система регламентов, уче
12.02.2007 Новый универсам «Монетка Супер» в Тюмени внедрил «СуперМаг»

онетка Супер» (формат «универсам») было заложено решение на основе семейства программных продуктов «СуперМаг». Решение «СуперМаг-Супермаркет» — оптимальный формат для развития сетевого б
19.12.2006 Магазин розничной сети "Супермаг" автоматизирует деятельность

Компанией «Астор» автоматизирован новый магазин розничной сети «Супермаг». В частности, речь идет об автоматизации магазина «Курчатов», которая осуществлена на базе системы управления «Астор:Торговый дом». Отметим, что работы по поставке, установке и настро
30.11.2006 Магазины "Ситимаркет" автоматизируются на базе "Супермаг"

о предприятия специалисты «Сервис Плюс» внедрили решения на основе семейства программных продуктов «Супермаг». В частности, задействована одна из последних разработок компании — модуль «Супе
13.11.2006 Гипермаркет "Корона" автоматизирует деятельность

ии оперативного учета нового торгового предприятия была внедрена конфигурация — программный модуль «Супермаг–Гипермаркет» семейства программных продуктов «Супермаг» и кассовый модуль «

20.10.2006 "Сервис Плюс" и "АйТи" автоматизирую сети АЗК

вили о совместной программе по автоматизации сетей АЗК. Впервые на рынке ИТ-решений для управления автозаправочными комплексами (АЗК) предлагается готовое интегрированное отраслевое решение «АйТи-Ойл-Супермаг-АЗК», позволяющее осуществлять централизованное управление сетями АЗК как в части торговли нефтепродуктами, так и в части торговли сопутствующими товарами. Рынок АЗК переживает сейчас

05.11.2003 Виталий Подшивалов: Серьезное ПО для торговли есть не только на Западе

я сетевой розницы управленческих систем класса ERP и специальных торговых систем, подобных системе "Супермаг-2000", разработанной вашей компанией? Виталий Подшивалов: У ERP и торговых систем ра
05.11.2003 Виталий Подшивалов: Серьезное ПО для торговли есть не только на Западе

я сетевой розницы управленческих систем класса ERP и специальных торговых систем, подобных системе "Супермаг-2000", разработанной вашей компанией? Виталий Подшивалов: У ERP и торговых систем ра

Публикаций - 82, упоминаний - 169

Сервис Плюс и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс 187 73
SAP SE 5601 10
Oracle Corporation 7074 10
9594 9
Datamax 13 8
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 8
1С-Рарус 982 6
Технологии Будущего 169 6
Microsoft Corporation 25775 4
Ростелеком - Астор ВЦ 113 4
Toshiba Corporation 2980 3
Штрих-М НТЦ 65 3
Софт-Вест 4 2
Ритейл Софт 2 2
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 2
Вятка-ЭКО 3 2
Accentis - Акцентис 5 2
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 2
Ростелеком 10948 2
ALMI partner - АЛМИ партнер - Алми прайм - Алми трейд 198 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 46 2
Тензор 173 2
АТК Консультационная группа - АТК КГ 55 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 2
Software AG & IDS Scheer 209 2
DSSL - Digital Security Systems Lab - ДССЛ Первый - Цифровые Системы 26 2
АйТи-Ойл 36 1
LeraData - Форапром 6 1
Unisoft 2 1
BMS - Business Management Systems - РеПко 2 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 345 1
ДатаПринт 1 1
G&D - Giesecke & Devrient - Гизеке и Девриент Технология - ГД Тех 52 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Intel Corporation 12811 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 9
Лента - Монетка - торговая сеть 69 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 3
IKEA - ИКЕА 171 3
Твой дом - сеть гипермаркетов 18 3
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 3
Седьмой Континент 65 3
Казанский ЦУМ 2 2
Калинка - Сеть магазинов бытовой техники и электроники 19 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 2
Бауцентр - Baucenter 6 1
Стройпарк 5 1
Башспирт - Сталк ССВК - Стерлитамакский спиртоводочный комбинат 6 1
Мосмарт - сеть розничной торговли 15 1
Мозель-Хабаровск 1 1
Апекс Плюс 1 1
Дилан ГК 1 1
Продовольственная биржа - Форвард - Е-да! - Лайм - Полушка - Йомарт 14 1
Парфюмерный рай 1 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Гроссмарт - Элекскор 7 1
Группа Союз Концерн 5 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
Shark Intermodal Systems - Шарк Интермодал Системс 2 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Adidas - Адидас 170 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Carrefour 23 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 228 1
Инвитро - Invitro 84 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 65
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 26
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 25
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 23
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Умные весы - Smart Scales - устройство автоматически распознает весовой товар, включая фрукты, овощи и конфеты 99 23
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 19
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 14
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 14
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 9
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 9
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 7
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 540 7
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 5
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 5
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
Desktop computer - Системный блок - системник 474 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 4
СУБД - OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 571 4
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 4
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 3
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными - UN/EDIFACT - United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 489 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 3
Сервис Плюс АРТ 32 22
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle/iScan Easy 27 11
Microsoft Windows 2000 8678 5
Honeywell Metrologic 54 5
Linux OS 11533 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 4
Сервис Плюс - SuperKIT Mobile 5 3
Luxsoft - ФИТ - FIT - Gestori САУРП 23 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 3
АйТи-Ойл - SmartCity Gas - АЗК Решение автоматизации управления сетями АЗС 11 2
IBS Trade House 10 2
Microsoft Windows 16882 2
Технологии Будущего - NeuroniQ - Система управления очередью 30 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 2
Qlik Qlikview 120 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 175 2
DSSL Trassir 40 2
NCR Realscan 19 1
1С-Рарус WMS 3 1
Ansoft Avarda WMS 5 1
Ansoft Avarda Inventory Management 4 1
Ростелеком - Астор Торговая сеть 45 1
Корус Консалтинг - Корус Ритейл - Korus Retail 22 1
Made4net - WarehouseExpert 2 1
Лента - Lenta.UP - Платформа для работы с поставщиками и центр инноваций 3 1
IBM DB2 396 1
Microsoft Office 4170 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 96 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 1
Apache OpenOffice 490 1
Галимов Вадим 6 4
Евглевский Андрей 5 3
Подшивалов Виталий 4 2
Поляков Александр 54 2
Романченко Людмила 1 1
Мелихов Андрей 4 1
Фалеев Сергей 2 1
Фадеев Сергей 3 1
Наумов Андрей 1 1
Синицын Кирилл 11 1
Кондаков Кирилл 1 1
Надеждин Алексей 2 1
Шагорская Оксана 1 1
Левинский Данил 2 1
Чавров Евгений 2 1
Мурин Рафаэль 1 1
Жиндеев Алексей 1 1
Исмайлов Ильгар 2 1
Чистобородов Александр 3 1
Затопляев Алексей 1 1
Волынец Инна 2 1
Криушин Игорь 5 1
Поршнев Альберт 4 1
Коптелов Андрей 134 1
Прохорова Алла 66 1
Шарак Андрей 67 1
Чеглаков Андрей 63 1
Заржецкий Александр 37 1
Басов Алексей 117 1
Назаров Алексей 73 1
Якушкин Евгений 4 1
Попова Мария 141 1
Поляков Виктор 9 1
Терехов Андрей 40 1
Сардарян Роберт 19 1
Vathelot Ghislain - Ватело Жислан 3 1
Кишковский Эдуард 17 1
Савюк Виктор 41 1
Беляков Александр 8 1
Викторов Алексей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 30
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 21
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 8
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 6
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 746 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 5
Европа 24964 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Армения - Республика 2449 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 3
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 262 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 2
Япония 13807 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 2
Украина 7928 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1082 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 365 2
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 42 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 2
Россия - ДФО - Приморский край - Лучегорск 16 1
Армения - Гюмри 14 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Швеция - Королевство 3782 1
Европа Восточная 3138 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 62
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 11
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 6
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 6
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 4
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1324 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 4
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 3
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 3
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 361 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 377 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 2
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2
Айсберг - Eisberg 200 2
Торговля розничная - Магазин у дома - магазин «шаговой доступности» 347 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще