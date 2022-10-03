Спрос на автозапчасти вырос в 23 раза в онлайн-сегменте

В сентябре 2022 г. россияне приобрели на Wildberries на 111% больше автотоваров, чем годом ранее. Чаще всего жители нашей страны покупают на онлайн-площадке автохимию, моторные масла, автомобильные лампы, чехлы на сиденья, противотуманные фары, щетки стеклоочистителя, шины, рамки для номеров, автосканеры и автомобильные ремкомплекты. Наиболее востребована продукция от брендов из России, КНР и Тайваня, среди них такие марки как KUDO, GRASS, Airline, FORSAGE и DoktorMobil.

Наиболее высокая динамика продаж в сентябре 2022 г. отмечена в сегменте автомобильных запчастей: по сравнению с 2021 г. спрос на них вырос почти в 23 раза. Повышенный интерес к их онлайн-покупкам, полагают в компании, может быть вызван тем, что люди предпочитают обслуживать и ремонтировать свои автомобили, а не приобретать новые.

Больше всего в штуках за последний месяц на Wildberries приобрели масляных, воздушных и салонных фильтров, свечей зажигания, автомобильных предохранителей, высоковольтных проводов, автомобильных колодок, топливных фильтров, тормозных дисков, стоек стабилизатора и подшипников ступиц. При этом покупатели предпочитают автодетали от брендов Южной Кореи, Японии и КНР, среди самых востребованных марок — Kamen, AMD, Denso, Kraft, TRIALLI, Audi Bonus, Forcekraft, Brave Parts, 6ГПЗ и Nordfel.

Как подсчитали в компании, в сентябре 2022 г. россияне чаще всего искали запчасти для отечественных автомобилей — ВАЗ и Lada, а также детали для иномарок массового сегмента — Renault Logan и Duster, а также Hyundai Solaris, Kia Rio.

Интересно, что за последний месяц наиболее динамичными темпами покупательский интерес растет к автопродукции из Канады, Дании (рост продаж в штуках в 17 раз год к году), Турции (рост продаж в штуках в 14 раз), Чехии (в 10 раз) и Узбекистана (в 9 раз).

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Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб., а в первом полугодии 2022 г. составил 628,7 млрд руб. (+94%). Ежедневно на Wildberries оформляется 4,5 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера - свыше 130 млн пользователей (MAU).

По данным на сентябрь 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 960 тыс. предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 40 млн SKU товаров от 595 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.