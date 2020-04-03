Cognitive Pilot разработала миниатюрный датчик-радар для массового рынка. Фото

Российский разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотного транспорта Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и Cognitive Technologies) представила новый, компактный и недорогой датчик Cognitive Mini Radar для использования на массовом рынке.

«Мы развиваем линейку собственных сенсорных решений для беспилотников, робототехники и смежных областей, и представляем уникальный датчик, рассчитанный на массовое применение. Он имеет низкую стоимость, порядка нескольких десятков долларов, миниатюрные размеры и предназначен для широкого класса задач», – сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Как и всякий радар, принцип действия Cognitive Mini Radar основан на излучении радиоволн и регистрации их отражений от объектов. Он относится к классу 3D (сканирует пространство в плоскости). Устройство имеет размеры сравнимые с зубочисткой и вес 40 граммов. Его рабочая частота составляет 77-81 ГГц или 60-64 ГГц (в этих диапазонах возможно два исполнения). Дальность действия достигает 100 м. Его основным назначением является контроль пространства по периметру транспортного средства (слепые зоны, моменты перестроения, выезд на перекресток, предупреждения о столкновении, парковка и т.д.), а также решение подобного класса задач в робототехнике и мультикоптерах.

«Задачей Cognitive Mini Radar является понимать, что происходит вокруг автомобиля, трамвая или другого транспортного средства, – сказал руководитель направления разработок Cognitive Pilot Андрей Гельцер. – Он легко интегрируется с любым бортовым оборудованием: компьютером, полетным микроконтроллером и т.д. Его просто включаешь и работаешь. Места он не занимает вообще».

Размеры Cognitive Mini Radar в сравнении с зубочисткой

Cognitive Mini Radar способен давать точные значения скорости, направление движения и координаты объектов в пределах наблюдаемой сцены в любую погоду, дождь, туман, снег, и любое время дня и ночи.

Сегодня Cognitive Pilot завершила этап R&D и перешла к предпромышленной стадии подготовки производства нового радара.

На рынке автомобильных комплектующих существует целый ряд радарных решений известных Tier-компаний: Bosch, Continental, Denso, Valeo и других. По данным Researchandmarkets его объем превышает $3,15 млрд и к 2026 г. достигнет $7,68 млрд. Однако специфика этого сегмента рынка состоит в том, что перечисленные бренды работают в логике очень крупных объемов с жесткими ограничениями по функционалу с ограниченным рядом, главным образом, крупных автопроизводителей, выполняя для них миллионные заказы, и не проявляют большой заинтересованности в сотрудничестве с остальным рынком, где для одного потребителя объемы партий составляют от единиц до сотен устройств в год, и таких потребителей великое множество.

«По этой причине большое количество средних и небольших игроков не имеют возможности сегодня понятным образом приобретать сенсоры и рассчитывать на необходимый функционал и техническую поддержку при решении своих задач, – отметила Ольга Ускова. – Количество стартапов в этой зоне говорит о том, что это динамично развивающийся и перспективный рынок».

Эксперты оценивают потенциальный объем этого направления сегодня не менее одного миллиарда долларов при динамике порядка 15-20% в год.

«Имея в своей линейке продуктов high-end 4D-радар, способный видеть форму объектов, с появлением Cognitive Mini Radar мы можем говорить о создании полноценной технологической платформы на базе семейства радаров, которая позволяет получать в режиме кругового обзора данные об объектах ультравысокого разрешения и может решать широкий класс задач не только для сферы беспилотного транспорта, но и смежных областей», – отметил Гельцер.

В числе таких возможных областей применения Cognitive Mini Radar компания видит, в частности, мультикоптеры. Устройство может предупреждать о возможных столкновениях с опасными объектами на траектории полета. Прорабатываются предложения по использованию Cognitive Mini Radar в приложениях сервисной робототехники, например, по доставке грузов, а также в решениях интеграторов, представляющих комплексные услуги в области систем безопасности предприятий и организаций.

«Нас заинтересовала новая разработка Cognitive Pilot, и мы рассматриваем возможность ее внедрения в наших решениях, – сказал Егор Ильин, заместитель директора НПФ "Микран", одного из ведущих российских производителей систем безопасности, связи и микроэлектроники. – Устройство, способное детектировать людей, технику и другие объекты, с такими характеристиками и стоимостью, является интересным предложением на рынке радарных датчиков».

Кроме того, начало коммерциализации Cognitive Mini Radar выявило новые, неожиданные возможности его использования.

«К нам обращаются зарубежные компании – производители систем комплексной безопасности в части использования нашего радара для задач ограничения доступа людей на определенные территории, предупреждения о приближении к опасным объектам, контроля расстояния между людьми и другими объектами и т.п., в том числе для соблюдения безопасных рабочих зон во время эпидемии коронавируса, – сказала Ольга Ускова. – У нас существует предзаказ на решение этих задач от ряда зарубежных заказчиков. Мы планируем в течение ближайших недель передать им на тестирование прототипы нашего устройства», заключает Ускова. Интерес к Cognitive Mini Radar в этой связи проявили компании из Европы и США».