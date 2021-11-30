Затраты на развитие в России новых производственных технологий урезали в четыре раза

В России на развитие сферы «Новых производственных технологий» в период до 2024 г. планируется выделить 17,7 млрд руб. Это следует из подготовленной «Ростехом» и «Росатомом» дорожной карты на данную тему. Сумма оказалась в четыре раза меньше той, что была заложена в принятом два года назад аналогичном документе. Координатором новых производственных технологий станет Центр импортозамещения в области ИКТ.

Дорожная карта «Новые производственные технологии»

В распоряжении CNews оказалась дорожная карта «Новые производственные технологии», подготовленная госкорпорациями «Росатом» и «Ростех» в рамках соглашения с Правительством. Документ был утвержден Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения жизни граждан и условий ведения предпринимательской деятельности.

Затраты на реализацию заложенных в документе мероприятий в период 2021-24 гг. составят 17,7 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 8,7 млрд руб., внебюджетные источники — 9 млрд руб., в том числе «Ростех» и «Росатом» — 750 млн руб.

В 2019 г. в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика» уже была утверждена другая дорожная карта на тему «Новых производственных технологий». Она была подготовлена Санкт-Петербургским политехническим университетом им. Петра Великого.

Затраты на реализацию заложенных в документе мероприятий в период 2021-24 гг. составят 17,7 млрд руб.

Тогда размер запланированных затрат был значительно выше — 77,9 млрд руб. за период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 33,1 млрд руб., еще 44,8 млрд руб. должно было поступить из внебюджетных источников. То есть объем затрат по сравнению с предыдущей дорожной картой снизился более чем в четыре раза.

Smart Design и Smart Manufacturing

В дорожной карте выделяются две субтехнологии: технологии цифрового проектирования, математического моделирования и управления жизненным циклом изделия или продукции (Smart Design) и технологии «Умного производства» (Smart Manufacturing).

Субтехнология Smart Design включает технологии, обеспечивающие реализацию концепции цифрового «умного» проектирования. Драйвером этого процесса выступает технология разработки цифрового двойника (Digital Twin) на основе создания и применения многоуровневой матрицы целевых показателей и ресурсных ограничений, а также технологии инженерного анализа CAE на основе имитационных математических моделей разрабатываемых изделий.

Уровень сложности и адекватности моделей (в общих случаях, описываемых нестационарными нелинейными уравнениями в частных производных) позволяет внедрить в процесс разработки виртуальные испытания на виртуальных стендах и виртуальных полигонах. Это позволит существенно сократить срок и стоимость разработки высокотехнологичных изделий.

Данная субтехнология включает в себя следующие классы ПО: CAD, CAM, CAE, PLM/PDM, EDA, DT/SDM, CAPP, MM. В связи с высокой критичностью технологий и санкционными рисками субтехнология Smart Design имеет высокий приоритет развития в рамках дорожной карты.

Поскольку радиоэлектронная промышленность имеет свои специфические потребности, в дорожную карту включен класс ППО (промышленное программное обеспечение) EDA — систем автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры, печатных плат, а также электронной компонентной базы. Включенный в субтехнологию перечень классов ППО позволяет оптимально формировать из них как отраслевые САПР широкого применения, так и САПР под конкретного заказчика для основных высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как машиностроение, приборостроение, радиоэлектроника, судостроение, ОПК (оборонно-промышленный комплекс).

Вторая субтехнология — Smart Manufacturing — включает технологии, обеспечивающие реализацию концепции «умного» производства: технологическую подготовку и реализацию производственного процесса с минимальным участием человека на основе данных об изделии, операционное управление технологическими процессами, ресурсами производства, ресурсами предприятия; технологическую подготовку и реализацию производственного процесса для персонализированной продукции широкой номенклатуры на основе гибких, реконфигурируемых и модульных линий, оборудования и робототехники. Субтехнология включает следующие классы ПО: ERP, MES, EAM, SCADA, WMS, LIMS, SCM, BPM, IIoT, ML, CPM, NL, MDM, APC, RTO.

Технологический суверенитет в области новых производственных технологий

Дорожная карта в первую очередь направлена на достижение технологического суверенитета по основным классам ППО и снижение существующего критического уровня зависимости российских организаций от поставок зарубежного ППО посредством: обеспечения развития и поддержки российского ППО, обеспечения старта широкого внедрения и эксплуатации российского ППО по ключевым классам новых производственных технологий в госкорпорациях и компаниях с госучастием.

В рамках реализации дорожной карты в 2021 г. планируется приоритетное внедрение российского ППО критичных классов (DT/SPDM, CAE, CAD, CAM), в том числе в дочерних и зависимых организациях «Росатома» и «Ростеха», формирование технологических заделов и пилотирование цифровых промышленных платформ, а также развитие смежных цифровых технологий. С 2020-24 гг. будет проводиться работа по развитию и тиражированию ППО в компаниях с госучастием, а также работа по созданию цифровых промышленных платформ и созданию условий для выведения российского ППО на мировой рынок.

В целях сокращения технологического отставания России от мировых лидеров в области новых производственных технологий необходим комплексный подход — обеспечение доработки и внедрения существующих конкурентоспособных российских продуктов, совместимых с российскими программно-аппаратными комплексами, а также развитие комплементарных технологий и создание промышленных платформ для доступа разработчиков к национальным базам цифровых двойников, результатов виртуальных и натурных испытаний, методов моделирования, характеристик новых материалов и технологий.

Такие платформы способны обеспечить опережающие заделы для ускоренного развития и доведения российского ППО и промышленности до целевого конкурентоспособного состояния «Индустрии 4.0». При этом важным требованием является обеспечение функциональной совместимости (интероперабельности) разрабатываемых отечественных решений с широко распространенными зарубежными аналогами. Также планируется, что промышленные платформы станут связующим звеном между другими высокотехнологичными областями.

Сравнение промышленной платформы и Государственной информационной системы промышленности (ГИСП) Промышленная платформа ГИСП Сбор данных (уровень) Организация, подразделение, участок, конкретное оборудование, конкретный показатель. Организация, регион Состав данных Сырые, ряды данных, агрегированные,консолидированные в виде отчетности, модели и т.д. под потребности организаций Агрегированные, консолидированные, подготовленные данные Пользователи Сотрудники предприятий, разработчики ПО, проектныеорганизации, Юридические лица, гос. структуры,институты развития и т.д. Основная цель Повышение эффективности предприятий, снижение затрат на разработку и внедрение цифровых продуктов на базе платформенных решений. Цифровое взаимодействие участников реализации промышленной политики в РФ,стимулирование деятельности в сфере промышленности,содействие повышениюконкурентоспособности промышленных предприятий и цифровой трансформациипромышленности РФ. Потоки данных Источник данных для ГИСП Формирование требований и ограниченийдля всех интегрированных ИС и платформ Источник: «Ростех» и «Росатом»

Центр компетенций в сфере новых производственных технологий

Распределение финансирования планируется осуществлять через Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) для поддержки проектов разработки и внедрения ППО. С целью организационно-методологического обеспечения реализации дорожной карты совместно с «Росатомом» и «Ростехом» создается Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения (ЦРВ ППО). ЦРВ ППО создается на базе АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИТК» в виде обособленного структурного подразделения, при этом представители «Ростеха» и «Росатома» войдут в состав органов управления указанного АНО.

Центр должен стать связующим звеном между разработчиками/интеграторами ППО, промышленными предприятиями, внедряющими ППО, а также центрами тестирования ППО и экспертным сообществом.

Основными задачами ЦРВ ППО станут: координация реализации и сопровождения мероприятий дорожной карты; разработка проектов нормативных правовых актов в области НПТ в России, затрагивающих нормативно-правовые и нормативно-технические аспекты; организация тестирования российского и зарубежного ППО, включая развитие распределенной сети центров тестирования и разработку регламентов функционирования центров тестирования и технических политик (это позволит управлять апробацией, тестированием, валидацией и внедрением цифровых технологий); развитие методологии разработки и внедрения ППО.

Также задачами Центра значатся: развитие кадрового обеспечения в сфере НПТ в целях повышения компетенций/переквалификации сотрудников для удовлетворения потребности в развитии технологий, взаимодействие с ключевыми вузами и вендорами в рамках подготовки специалистов, разработка системы онлайн-образования в области НПТ; поддержка проектов развития и внедрения ППО, включая распределение денежных средств для разработчиков и предприятий, внедряющих ППО, содействие проектам в разработке, закупке и внедрении ППО; предоставление участникам реализации дорожной карты и профессиональным сообществам экспертно-аналитических материалов в рамках информационно-аналитической поддержки; формирование и публикация для дальнейшего использования витрины решений промышленного ПО в области НПТ, включая проведение отраслевой экспертизы анализы и управления данными.

В части методологии ЦРВ ППО займется: описанием «лучших практик», в том числе на основе изучения лучших западных образцов ППО, приведением стандартной функциональности к единым требованиям, формированием методологии ключевых информационных систем, совместно с разработчиками. В части стандартизации Центр займется разработкой моделей «Критичность импортозамещения ППО» и «Приоритизация внедрения отечественного ППО» и механизмов апробации отечественного ППО.

В части инфраструктуры Центр займется: определением функциональных требований и требований по информационной безопасности к классам ПО/модулям с учетом отраслевых требований; оценкой соответствия функциональных требований к ППО решениям отечественных разработчиков ППО; оценкой используемого предприятиями ППО; инвентаризацией отечественного ППО; оценкой совместимости ППО с российскими программно-аппаратными комплексами и средствами криптографической защиты информации.

Атлас новых производственных технологий и витрина промышленного ПО

Мероприятия дорожной карты направлены на решение следующих задач: поддержка проектов развития и внедрения ППО, совместимых с российскими программно-аппаратными комплексами; тестирование российского и зарубежного ППО и развитие распределенной сети центров тестирования; развитие методологии разработки и внедрения ППО и «лучших практик» внедрения ППО на предприятиях и в организациях; подготовка предложений в части изменения нормативной правовой базы НПТ в РФ, включая нормативно-технические аспекты; развитие кадрового обеспечения в сфере НПТ.

В рамках поддерживающих мероприятий дорожной карты предлагается провести анализ рынка и сравнение продуктов в классах ППО субтехнологий Smart Design и Smart Manufacturing. По итогам проведенного анализа планируется: определить объем рынка, необходимые потребности, перспективы развития продуктов в разрезе классов ППО; провести инвентаризацию российского ППО, определить критический набор функций в рамках каждого класса ППО; сопоставить российские продукты с зарубежными лидерами, в том числе по уровню готовности решений, функциональным и ценовым преимуществам, патентной и публикационной активности.

Также будет сформирована матрица критичных для импортозамещения продуктов с возможностью замещения отечественными аналогами, доработкой отечественных продуктов в части функциональности для последующего замещения. Оценка состояния отдельной высокотехнологичной области и технологических заделов в РФ и в мире в части развития ППО позволит определить технологические решения, применяемые для каждого класса ППО, выработать систему критериев оценки технологических заделов в разрезе классов ППО, ранжировать и систематизировать российские решения по уровню накопленных заделов и перспектив развития, а также оценить критичность каждой технологии во всех классах ППО.

Анализ мер поддержки по разработке и внедрению ППО позволит сформировать оптимальную структуру финансирования компонентов дорожной карты. Будет проведена оценка эффективности отечественных мер поддержки в разрезе классов ППО и технологий, выявлены разрывы в повестке мер поддержке разработки и внедрения ППО в РФ и в странах-лидерах, а также подготовлены рекомендации по совершенствованию мер поддержки разработки и внедрения ППО, в том числе в части корректировки нормативных правовых актов РФ с учетом лучшего мирового опыта, «Атласа» развития НПТ, включая определение значений сводного индекса развития НПТ и его субиндексов соответственно.

Кроме того, запланировано формирование «Атласа НПТ». Для этого будет проведен анализ рынка, по результатам которого для каждого решения в сфере ППО будет сформирован паспорт, включающий классы данного ПО, описание функциональности, конкурентной среды, заказчиков, перечь требований заказчика, результаты тестирования, наиболее подходящую отраслевую версию, потенциальных потребителей, а также иностранные аналоги.

Также будет разработана витрина решений промышленного ПО в РФ, включающая перечень используемых российских референтных решений в разрезе классов, отраслей и кейсов применения. Это позволит более эффективно и быстро принимать решения в части целесообразности внедрения того или иного ППО.

Перечень промышленного ПО Субтехнология НПТ Классы промышленного ПОi Критичность Ключевые функциональные требования Наиболее готовые к внедрению отечественные промышленныерешения** Иностранные промышленные решения Smart Design CAD, CAM, CAE ++ 10,1 CAD

10,2 CAE

10,3 CAM10,4 CAPP CAD:

Компас-3D (ООО «АСКОН-Системы проектирования»)

T-FLEX CAD (ЗАО «Топ Cистемы»)

Nano-CAD (АО «Нанософт»)

Model Studio CS (АО«СиСофт Девелопмент»)

CAM:Гемма (ООО «НТЦ ГеММа»)

Спрут-CAM (ООО «СПРУТ-Технология»)

ADEM CAM (ГК«АДЕМ»)

T-FLEX ЧПУ (ЗАО «Топ Системы»)

CAE:АРМ (ООО НТЦ «АПМ»)

Логос (РФЯЦ-ВНИИЭФ)

АСОНИКА («НИИ АСОНИКА»)

T-FLEX АНАЛИЗ (ЗАО «Топ Системы»)

CADLib Модель и Архив (АО «СиСофт Девелопмент»)

ТDMS (АО «СиСофт Девелопмент»)

TechnologiCS (АО «СиСофт Девелопмент»)

Fidesys (ООО «Фидесис»)

FlowVision (ООО «Тесис») Creo Parametric (PTC)

Siemens NX (Siemens)SolidWorks (Dassault Systemes)Altium DesignerMentor Graphics PADS & XpeditionCadence Orcad & AllegroSynopsys Design CompilerNX (Siemens)CATIA/SolidWorks (Dassault Systemes)SolidCAMInventor CAMPowerMillANSYS (ANSYS)MSC.Nastran (MSC) Autodesk AutoCADRevitARCHICADFORAN (Sener)AVEVA Marine, TRIBON (AVEVA Solutions Limited)ESPRIT (DP Technology)DEFORM-3D Scientific Forming Technologies Corporation (США)Darwin (SWRI (США)LS-Dyna LSTC (США)ACTRAN MSC software (США)Vericut CGTech (США) Smart Design PLM/PDM ++ 11,1 PLM

11,2 PDM Лоцман PLM (ООО «АСКОН – «Бизнес решения»)

T-FLEX DOCs (ЗАО «Топ Системы»)

IPS (ИНТЕРМЕХ)

СПЖЦ Цифровое предприятие (РФЯЦ-ВНИИЭФ)

ИСУПП Omega Production (ООО Омегасофтвер Рус)

СОЮЗ: PLM (ООО «Програмсоюз»)

CADLib Модель и Архив (АО «СиСофт Девелопмент»)

TDMS (АО «СиСофт Девелопмент»)

TechnologiCS (АО «СиСофт Девелопмент») Teamcenter (Siemens)

ENOVIA (Dassault Systemes)

Windchill (PTC)

SPF (Intergraph)

FloEFD (Siemens PLM Software (США)

FloMaster Siemens PLM Software (США)

NX Siemens PLM Software (США)

FiberSim Siemens PLM Software (США)

SAMCEF Siemens PLM Software (США) Smart Design EDA ++ 12,1 EDA DeltaDesign (ООО «ЭРЕМЕКС»)

ЕКП ТД

АСОНИКА («НИИ АСОНИКА») Схемотехника и печатные платы (PCB):

Allegro/ OrCAD (Cadence

Mentor Graphics Expedition/PADs

Altium designer

Zuken, Proteus

ПЛИС:

Quartus (Intel)

Xilinx Vivado

ASIC (заказные микросхемы) цифровые, аналоговые и цифро- аналоговые:

Cadence Virtuoso

Synopsys

Проектирование систем, микросхем, ВЧ, СВЧ, моделирование:

Keysoft ADS

СВЧ и Электродинамика:

ANSYS

CST

NI Microwave office Smart Manufacturing ERP + 14,1 ERP 1С: ERP (Фирма «1С»)

«Галактика ERP» (Корпорация «Галактика»)

Парус-Предприятие v8 (Корпорация «Парус»)

СПЖЦ Цифровое предприятие (РФЯЦ- ВНИИЭФ)

«Ма-3: управление производством» (ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА»)

ИСУПП Omega Production (ООО Омегасофтвер Рус) SAP ERP (SAP AG)

Oracle ERP (Oracle)

Microsoft Dynamics ERP (Microsoft)

Microsoft Dynamics Nav (Microsoft)

BaaN IV (Infor) Smart Manufacturing MES + 15,1 MES «Галактика AMM.MES» (корпорация «Галактика»)

Alfa (Информконтакт)

1С: MES Оперативное управление производством (фирма «1С»)

Призма (ФГУП «ВНИИА»)

СПЖЦ Цифровое предприятие (РФЯЦ- ВНИИЭФ)

ИСУПП Omega Production (ООО «Омегасофтвер Рус») MES HYDRA (MPDV)

SAP ME (SAP AG)

MCIS (Siemens)

Schneider Electric

Yokogawa

Honeywell

AspenTech Источник: «Ростех» и «Росатом» Перейти к полной таблице

«Ростех» и «Росатом» создадут сеть испытательных лабораторий промышленного ПО

Планом мероприятия предусмотрено создание распределенной сети испытательных лабораторий верификации, валидации и апробации ППО на базе предприятий «Ростех» и «Росатом», а также создание отраслевых центров внедрения, поддержки и развития ППО «Росатома» и «Ростеха». Указанная сеть испытательных лабораторий будет способствовать решению реальных прикладных задач предприятий российской промышленности по разработке целевых моделей бизнес-процессов с использованием инструментов/подходов производственной системы «Росатома», разработке целевой архитектуры, тестированию, внедрению, поддержке и развитию ППО.

В части центра технического заказчика распределенная сеть испытательных лабораторий будет выполнять следующие функции: поиск, формирование и проработку проектных инициатив; подготовку комплексов документов для обоснования проектов; сопровождение заказчика на этапе защиты проекта; демонстрацию отраслевых решений заказчику; формирование и управление портфелем заказов центра тестирования ПО. В части центра методологии будет проведена разработка методологических подходов к тестированию, верификации и внедрению ППО.

В части центра внедрения распределенная сеть испытательных лабораторий будет выполнять следующие функции: накопление, применение и развитие технологической и методологической экспертизы по промышленной автоматизации; техническую экспертизу проектных инициатив; управление проектами и программами проектов по внедрению ППО; выполнение работ по созданию, разработке, внедрению и тиражированию информационных систем и программного обеспечения по направлению НПТ; экспертную поддержку услуг развития ППО.

Также будут созданы центры тестирования отечественного ППО и оценки на соответствие функциональным и техническим требованиям, в том числе в части совместимости ППО с российскими программно-аппаратными комплексами, а также целевыми моделями бизнес-процессов.

Разработка и тиражирование решений в области промышленного ПО

Следующий блок плана мероприятий дорожной карты связан с реализацией проектов разработки и тиражирования решений в области ППО в российских организациях. Планируется оказывать поддержку проектам в рамках развития и тиражирования промышленного ПО по субтехнологиям Smart Design и Smart Manufacturing, включая оказание поддержки экспорта. При этом в 2021 г. планируется начать оказание поддержки технологии Smart Design высокого приоритета по классам CAE, CAD, CAM и DT/SPDM. В зависимости от уровня готовности класса ППО в РФ и уровня конкуренции различных решений в соответствующем классе ППО, планируется оказывать поддержку разработки и тестирования либо поддержку внедрения данных решений.

В дорожную карту также включено мероприятие по формированию концепции промышленной платформы, включая определение архитектуры и требований. Платформа является инструментом повышения эффективности и контроля на всех этапах развития продуктов и технологий в связке с этапностью жизненного цикла создания/развитие информационной системы. Указанная платформа позволит: организовать доступ разработчиков к национальным базам цифровых двойников, результатам виртуальных и натурных испытаний, методам моделирования, характеристикам новых материалов и технологий; настраивать сквозные процессы в организациях на базе одной платформы; сократить время выхода продуктов на рынок; тиражировать успешные пилоты и передавать результаты между предприятиями; собирать и хранить данные в максимально возможном объеме.

Также сгруппированы мероприятия по развитию и интеграции технологий в решения в области ППО. Планируется предоставить поддержку проектам развития и интеграции отдельных высокотехнологичных областей в решения классов ППО, в том числе с учетом необходимости пилотного внедрения. Помимо финансовых мер поддержки, в дорожной карте также предусматриваются мероприятия в целях устранения нормативных правовых и нормативно-технических барьеров, препятствующих импортозамещению ППО в российских организациях, мероприятия по подготовке и разработке требований и нормативных правовых актов, обеспечивающих устранение нормативных барьеров и способствующих эффективному развитию НПТ в РФ.

Подготовка кадров для новых производственных технологий

В рамках блока мероприятий, связанного с содействием развитию кадрового обеспечения в сфере развития НПТ и импортозамещению ППО в России, в план мероприятий дорожной карты включены задачи, проекты и мероприятия, связанные с повышением компетенций и переквалификацией сотрудников для удовлетворения потребности в развитии необходимых технологий.

В частности, предполагается: дополнить действующие общие образовательные программы введением в новые производственные технологии; разработать бакалаврские и магистерские программы в области НПТ; обеспечить вовлечение обучающихся в школах в основы программирования; обеспечить популяризацию программирования в области НПТ среди школьников и студентов; повысить квалификацию преподавателей среднего и высшего образования с уклоном на НПТ; развивать системы образовательных программ, реализуемых с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий НПТ; разработать «онлайн-курсы» (образовательные программы, реализуемые исключительно с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий).

Также в план мероприятий дорожной карты заложена проработка возможности подготовки специалистов на базе отечественных вузов с различными специализациями (разработка, внедрение промышленного программного обеспечения и пр.) с гарантированным трудоустройством в случае успешного окончания обучения. Кроме того, предполагается привлекать иностранных специалистов, в том числе возвращать из-за рубежа высококвалифицированных в области НПТ соотечественников.

Целевые показатели

По итогам реализации мероприятий дорожной карты ожидается, что в 2024 г. объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции, основывающихся на отечественных технологиях промышленного программного обеспечения высокотехнологичной области НПТ, составит 192% от объема в 2020 г. Аналогичным образом вырастет и объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий промышленного ПО.

Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий промышленного ПО — индекс технологической независимости в области промышленного ПО, — увеличится за этот период с 10% до 60%. Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий промышленного ПО, за этот период удвоится.

Число специалистов, освоивших образовательные программы высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура — и получивших дополнительное профессиональное образование в области разработки, внедрения и поддержки промышленного ПО — 2,5 тыс. человек в 2024 г. Число специалистов, освоивших образовательные программы высшего образования и получивших дополнительное профессиональное образование в области эксплуатации (инженерно-технических персонал) промышленного ПО составит 5 тыс. в 2024 г

К 2024 г. создается Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения, который поддержит 100 проектов разработки и внедрения промышленного ПО. Также Центром будет внесено на витрину решений промышленного ПО для промышленных организаций России 90 решений.

Количество рабочих мест с российским промышленным программным обеспечением на предприятиях к 2024 г. составит 1,35 тыс. В 2024 г. количество проектов функционального тестирования российского промышленного ПО, осуществленных центрами тестирования, составит 95, количество проектов нагрузочного тестирования — 47, количество проектов интерфейсного тестирования — также 47.

Целевые показатели дорожной карты развития новых производственных технологий Наименование целевого показателя Единицы измерения Период реализации 2020 г., базовое значение 2021 2022 2023 2024 Объем производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках продукции (товаров, работ, услуг), основывающийся в том числе на отечественных технологиях промышленного программного обеспечения высокотехнологичной области НПТ. проценты 100 118 143 167 192 Объем продаж российских компаний на внутреннем рынке решений на базе технологий промышленного ПО (НПТ). проценты 100 118 143 167 192 Интегральный показатель, отражающий уровень развития технологий промышленного ПО (НПТ) — индекс технологической независимости в области промышленного ПО. проценты 10% 15% 30% 45% 60% Объем затрат на исследования и разработки российских компаний, производящих продукты и сервисы на базе технологий промышленного ПО (НПТ). проценты 100% 128% 155% 182% 200% Число специалистов, освоивших образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры и получивших дополнительное профессиональное образование в области разработки, внедрения и поддержки (ИТ-специалисты) промышленного ПО. человек Х 300 800 1 500 2 500 Число специалистов, освоивших образовательные программы высшего образования — программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры, и получивших дополнительное профессиональное образование в области эксплуатации (инженерно-технический персонал) промышленного ПО. человек Х 500 1 500 3 000 5 000 Количество рабочих мест с российским промышленным программным обеспечением на предприятиях. шт./процентов 750 тыс. 900 тыс. 1050 тыс. 1200 тыс. 1350 тыс. Источник: «Ростех» и «Росатом»

Основные продукты в области новых производственных технологий

В дорожной карте приводится описание основных технологий в сфере новых производственных технологий. CAD — система конструкторского проектирования. Система предназначена для: параметрического твердотельного 3D-моделирования, моделирования поверхностей с историей построения в соответствии с требованиями ЕСКД; разработки конструкторской 2D-документации, ассоциативно связанной с 3D-моделями в соответствии с требованиями ЕСКД; управления видами и проекциями; создания групповых конструкторских документов; создания и редактирования инженерной информации в 3D-моделях с возможностью ее передачи в ассоциативно связанные 2D-документы; управления параметризацией объектов; управления «большими» сборкам (более 100 тыс. деталей); прямого (непараметрическое) твердотельного 3D-моделирования и моделирования поверхностей без истории построения; интеграции с внешними и смежными системами на основе открытого объектно-ориентированного программного API-интерфейса.

CAE — система обеспечения инженерных расчетов. Система предназначена для подготовки и последующего конечно-элементного анализа трехмерной твердотельной модели (детали или сборки), получения информации об изделии в CAD-системе. В частности, речь идет о карте распределения нагрузок, напряжений, деформации в конструкциях; коэффициенте запаса устойчивости конструкций; частоте и форме собственных колебаний конструкций; карте распределения температур в конструкции; массе и моменте инерции модели, координатах центра тяжести; реализации интеграционного взаимодействия с PDM, MDM-системами.

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Объем мирового рынка CAE-систем с $11,417 млрд в 2020 г. увеличится до $16,716 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период вырастет с 2,23 млрд руб. до 2,41 млрд руб. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке к 2024 г. достигнет $10 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке вырастет с 556 млн руб. в 2020 г. до 1,06 млрд руб. в 2024 г.

CAM — система разработки управляющих программ ЧПУ (числовое программное управление). Система предназначена для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ, разработки фотореалистичной цифровой имитации работы оборудования, разработки подсистемы формирования многоканальной и многофункциональной обработки; разработки подсистемы программирования роботехнических комплексов и гибких автоматизированных линий; разработки модулей фрезерной 2D- и 3D-обработки, лазерной, плазменной, гидроабразивной и электроэрозионных видов реки; реализации интеграционного взаимодействия с PDM, MDM-системами.

CAPP — система технологической подготовки производства. Система предназначена для реализации полного цикла ТПП с обеспечением коллективной разработки технологических документов в едином информационном пространстве с разработчиками изделий; формирования и ведения производственно-технологических ЭСИ изделий; реализации архивов технической документации в едином информационном пространстве; проектирование технологических процессов по различным производственным переделам в видам; реализации технологических расчетов; реализации интеграционного взаимодействия с PDM, MDM-системами; формирования технологической документации согласно ЕСТД, реализации модуля программ расчета и моделирования процессов производства изделий и их компонентов.

PLM — система управления жизненным циклом изделия. Система предназначена для управления данными об изделии на этапах жизненного цикла: исследование и обоснование разработки — разработка — эксплуатация — ликвидация; управления требованиями к изделию; управления 3D-моделями, чертежами, расчетными моделями, данными об испытаниях конструкторским, технологическим и производственным составами; обеспечения коллективной среды разработки и механизмов совместной параллельной работы над изделием. Как правило, системы включает программные модули: систему управления данными об изделии, систему конструкторского проектирования, систему технологической подготовки производства, систему разработки управляющих программ ЧПУ, систему обеспечения инженерных расчетов, систему интегрированной логистической поддержки, систему разработки интерактивных электронных технических руководств.

Объем мирового рынка PLM-систем вырастет с $69,5 млрд в 2020 г. до $85 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период вырастет с 17 млрд руб. до 34 млрд руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 7 млрд руб. до 29 млрд руб.

PDM — система управления данными об изделии. Система предназначена для управления данными об изделии на всех этапах его жизненного цикла, управления требованиям, управления техническим документооборотом, управления электронными составами изделия, управления процессами, связанными с электронными моделями изделий, управления изменения, управления версиями, исполнениями, конфигурациями, управления интеграционными взаимодействием с модулями CAD, CAE, CAPP, CAM, ERP, MES, общесистемными компонентами; обеспечивает использование электронной подписи.

DT/SPDM отвечает за применение цифровых двойников изделий. Система обеспечивает: разработку многоуровневой матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений; балансировку требований, целевых показателей и ресурсных ограничений посредством проведения виртуальных испытаний, применения их результатов, при необходимости — разработки и применения множества виртуальных испытательных стендов и виртуальных испытательных полигонов; эффективный сбор, обработку, каталогизацию расчетных моделей и конструкторской документации, подготовку сборочных файлов расчетных вариантов, обработку и визуализацию результатов инженерных работ; отслеживание изменений конструкторских решений, эволюции и модификации всех расчетных моделей, субмоделей и расчетных вариантов, а также обеспечение четкой связи между самим расчетным вариантом и результатами его расчета; прослеживаемый, прозрачный и открытый рабочий процесс, позволяющий участникам проекта взаимодействовать независимо от программных продуктов, которые они используют.

Объем мирового рынка DT/SPDM систем вырастет с $1,03 млрд в 2020 г. до $6,44 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период вырастет с 200 млн руб. до 600 млн руб.

EDA — система автоматизированного проектирования РЭА (радиоэлектронная аппаратура), печатных плат и ЭКБ (электронной компонентной базы). Система обеспечивает: разработку топологии, синтез и проверку ЭКБ, создание шаблонов и физический дизайн ЭКБ; физическую верификацию ЭКБ; создание модели электронного компонента и посадочного места; автоматизированное создание карт рабочих режимов ЭКБ; систему ввода данных (схемотехнический редактор); работу редактора печатных плат; визуализацию 3D-модели печатной платы с компонентами; моделирование цепей и сигналов; работу модуля подготовки файлов для производства РСВ; анализ конструкций печатных узлов и блоков РЭВ на тепловые и механические воздействия; анализ показателей безотказности радиоэлектронных средств с учетом реальных режимов работы РЭА; анализ и обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств; функционирование справочной базы данных ЭКБ и материалов по геометрическим, физико-механическим, теплофизическим, электрическим и надежностным параметрам; управление моделированием радиоэлектронных средств при проектировании.

ERP — система управления предприятием/система управления ресурсами предприятия. Система предназначена для: управления эффективностью (BI), управления деятельностью (PM), экономического управления (EcRP), управления финансами (FRM), управления основными средствами и техническим ремонтом и обслуживанием оборудования (EAM), управления закупками (MRP), управления снабжением и сбытом (SRM), управления персоналом (HRM), бухгалтерского и налогового учета (AM), управления деятельностью (договорной, проектной), обеспечения электронного документооборота.

Объем мирового рынка ERP вырастет с $39,8 млрд в 2020 г. до $48,4 млрд до 2024 г., объем российского рынка за этот период вырастет с 19,57 млрд руб. до 22,03 млрд руб. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке к 2024 г. составит $3 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке увеличится с 10,2 млрд руб. в 2020 г. до 14,96 млрд руб. в 2024 г.

MES — система управления производством. Система предназначена для: многоуровневого производственного планирования и диспетчирование (CQ), управления качеством продукции (QM), управления материальным обеспечением (MRP), управления подготовкой производства (PE), управления технологическим оборудованием (ME). Система обеспечивает: планирование производства; управление производством уровня подразделения; управления ресурсами производства; диспетчирование производства; управления качеством в производстве; управление подготовкой производственных данных; управление историей производства изделий; управление технологической подготовкой производства; взаимодействие с системами 3D-технологий; внутрицеховое управление; управление производственными заданиями; управление доступностью ресурсов производства; диспетчирование производства; управление качеством в процессе производства;l формирование и оптимизация расписаний.

Объем мирового рынка MES-системой вырастет с $12 млрд в 2020 г. до $18,9 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период вырастет с 8,4 млрд руб. до 15,97 млрд руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 2 млрд руб. до 13,2 млрд руб.

EAM — система управления основными фондами. Система предназначена для автоматизации бизнес-процессов учета, технического обслуживания и ремонта основных фондов. Система обеспечивает: формирование целостной базы оборудования и нормативно-справочной информации по его обслуживанию; составление плана мероприятий по техническому обслуживанию и ремонтам оборудования (ТОРО); организацию заявочной компании; наблюдение за процессами обслуживания и ремонта оборудования; контроль реальных затрат в разрезе объектов и мероприятий; фиксацию главных технологических подходов в работе оборудования (выходы из строя, простои): прорабатывание требующихся мероприятий по обслуживания на базе данных АСУТП (автоматизированная система управления техническим процессом); обеспечение передачи необходимой информации в ERP; проведение оценки информации по ТОРО и организация корпоративной отчетности.

Объем мирового рынка EAM-систем вырастет с 2020 г. в с $3,15 млрд до $3,83 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период вырастет с 1,98 млрд руб. до 2,8 млрд руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке — с $3 млн до $15 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 1,215 млрд руб. до 2,5 млрд руб.

Система SCADA обеспечивает: обмен данными (съем данных) с устройствами связи с объектов (ПЛК) в реальном времени; сбор и хранение данных (СУБД); обработку данных; визуализацию данных; взаимодействие с внешними системами и приложениями.

WMS — система управления складом. Система предназначена для автоматизации управления бизнес-процессами складской работы. Система обеспечивает: учет приема и складирования товаров и материалов; управление складскими запасами; управление заданиями персоналу; планирование работы распределительного центра; управление контейнерами; управление хранением и производственными мощностями; управление человеческими ресурсами.

LIMS — система управления лабораторной информацией: потоками работ и документов. Система обеспечивает: регистрацию и идентификацию образцов, поступающих в лабораторию; управление заданиями на проведение исследования; обработку и доставку результатов; внутренний контроль качества; управление взаимодействием с клиентами; контроль запасов (расходных материалов и реагентов) и сроков годности; управление лабораторным оборудованием; управление персоналом в части подтверждения квалификации, прохождения курсов и допусков.

SCM — система управления цепочками поставок. Система обеспечивает: планирование цепей поставок, исполнение цепей поставок, управление запасами, визуализацию данных продаж, остатков, цен, прибыли и прогнозов спроса по товарам и товарным группам; расчет оптимального запаса для каждой позиции с учетом прогноза спроса и страхового запаса.

BPM — система управления бизнес-процессами и административными регламентами. Система предназначена для реализации принципов и автоматизации процессного управления бизнесом на предприятии, управления сложными, развлекательными, динамично развивающимися процессами. Система обеспечивает: моделирование бизнес-процессов, создание бизнес-процессов, автоматизацию бизнес-процессов, мониторинг и оптимизацию процессов, управление данными и документами, интеграцию с другими системами предприятия.

IIoT — система промышленного интернета вещей, предназначенная для сбора, анализа и визуализации данных, собираемых с группы промышленных устройств. Система представляет собой комплексное решение для автоматизации основных производственных процессов на уровне сбора, мониторинга в реальном времени и построения аналитики для технологических показателей и состояния активов. Система отвечает за: сбор данных в реальном времени со скоростью 1 млрд сигналов/сек; хранение данных; аналитику и визуализацию; безопасность; обеспечение требуемого времени задержки передачи сигнала; надежность доставки сигнала.

Объем мирового рынка IIoT вырастет с $350 млрд в 2020 г. до $607 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период вырастет с 68 млрд руб. до 80 млрд руб., объем продаж российских компаний на внешнем рынке — с $3 млн до $15 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 6,5 млрд руб. до 9 млрд руб.

ML — система машинного обучения. Система представляет собой класс методов искусственного интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение задачи, а обучение в процессе применения решений множества сходных задач. Ее характеристиками являются способы обучения, контролируемое обучение, неконтролируемое обучение и скорость реакции.

CPM — система управления эффективностью предприятия. Система предназначена для измерения показателей деятельности организации и управления этими показателями. Система обеспечивает: анализ разнородной многомерной информации разной степени формализованности в реальном времени; интеллектуальный анализ данных с построением моделей развития деловой ситуации с целью поддержки принятия делового решения; ведение отчетности; предсказание эффективности использования активов компании при изменении внешних факторов; оценку перспективы краткосрочных и долгосрочных инвестиций по выполняемым проектам; финансовое планирование и распределение средств по планируемым закупкам; навигацию и представление данных в терминах предметной области.

Объем мирового рынка CPM-систем с $11,88 млрд в 2020 г. вырастет до $14,44 млрд в 2024 г., объем экспорта российского рынка за этот же период вырастет с 8,24 млрд руб. до 9,27 млрд руб., объем продаж российских компаний на внутреннем рынке — с 2,2 млрд руб. до 3,22 млрд руб.

BI — система информационного анализа. Система информационного анализа предоставляет набор инструментов информационной поддержки основных этапов жизненного цикла изделий. На каждом из этапов цикла комплекс предоставляемых средств обеспечивает автоматизацию процессов обработки и анализа данных для принятия эффективных решений.

Система информационного анализа обеспечивает выполнение следующих функций: ведение репозитория, хранение и доступ к данным, аналитическую обработку данных, визуализаций аналитических данных, управление параметрами системы, управление задачами и мониторингом результатов взаимодействия, обеспечение информационной безопасности, обеспечение процессов управления данными, использование бизнес-ориентированного каталога данных, широкие возможности интеграционных интерфейсов, контроль и мониторинг процессов миграции и трансформации данных, обеспечение и поддержку масштабируемого хранилища данных; контроль качества данных; обеспечение инструментов пользовательского анализа данных (self-service BI).

Объем мирового рынка BI-систем увеличится с $24,8 млрд в 2020 г. до $30,19 млрд в 2024 г., объем российского рынка за этот же период увеличится с 15,45 млрд руб. до 17,4 млрд руб. Объем продаж российских компаний на внешнем рынке к 2024 г. составит $2 млн, объем продаж российских компаний на внутреннем рынке увеличится с 3,3 млрд руб. в 2020 г. до 4,83 млрд руб. в 2024 г.

MDM — система управления основными данными. Система предназначена для формирования единого информационно-справочного пространства проектирования и обеспечения эффективного взаимодействия систем. Система обеспечивает выполнение следующих функций: формирование и ведение единого централизованного хранилища нормативно-справочной информации; обеспечение необходимости качества данных; просмотр и поиск содержимого справочников; обеспечение единого информационного пространства предприятия; загрузку и выгрузку данных; работу со справочниками единиц измерений, стандартных изделий, материалов и сортаментов, каталогами оборудования, оснащения, инструментов, средств измерения и др.

APC — система управления процессами: прогнозирующая модель управляемого процесса, перерегулирование, расчет значений управляющих воздействий.

RTO — система автоматизированной оптимизации производства. Система позволяет выявлять проблемные моменты в производстве и устранять факторы, снижающие производительность. Система обеспечивает: расчет экономически оптимальных технологических режимов, детальную модель технологических установок, визуализацию данных, оптимизацию по ключевой переменной.

MM — система математического моделирования для решения задач технических вычислений. Система обеспечивает: математику и вычисления, разработку алгоритмов, визуализацию данных, независимые специализированные приложения (статистика, цифровая обработка изображений, системы управления и т.д.), внешние интерфейсы со сторонними программами, внешние интерфейсы со сторонним оборудованием.

Глоссарий основных классов промышленного ПО Класс (англ.) Класс (русский) Назначение системы / описание термина APS — Advanced Planning and Scheduling Система производственного планирования. Система, обеспечивающая возможность построения расписания работы оборудования в рамках всего предприятия. Полученные таким образом, частные расписания производственных подразделений являются взаимосвязанными с точки зрения изделия и его операций. Системы класса APS являются связующим звеном между системой объемно-календарного планирования (класса ERP) и системой планирования внутрицехового расписания (класса MES). BI — Business Intelligence Система бизнес-анализа. Методы и инструменты, обеспечивающие представление транзакционной деловой информации в человекочитаемую форму, пригодную для проведения бизнес-анализа. BPM — Business Process Management Системы управления бизнес-процессами. Инструмент реализации концепции процессного управления организацией, рассматривающей бизнес-процессы как особые ресурсы, непрерывно адаптируемые к постоянным изменениям, и полагающейся на принципы понятности и видимости бизнес-процессов за счет их моделирования с использованием формальных нотаций, симуляции, мониторинга и анализа бизнес-процессов, динамического перестроения моделей бизнес-процессов. CAD — Computer- Aided Design Система автоматизированного проектирования (САПР). Система автоматизации двумерного и / или трехмерного геометрического проектирования и оформления конструкторской и технологической документации. CAE — Computer- Aided Engineering Система автоматизации инженерных расчетов (система инженерного анализа). Инструменты автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, динамического моделирования, проверки и оптимизации изделий; позволяют на основе математических моделей разных классов и уровней сложности исследовать поведение материалов, физико-механических и технологических процессов, машин и конструкций. CAM — Computer- Aided Manufacturing Система автоматизации производства изделий. Инструменты, предназначенные для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ. CAPP — Computer- Aided Process Planning Система автоматизации технологической подготовки производства. Инструменты автоматизации планирования технологических процессов (разработка маршрута изготовления (последовательность выполнения операций, оборудование и инструменты и т.д.) по заданной модели изделия). CPM — Corporate Performance Management Система непрерывного цикла управления бизнесом на уровнях стратегии, процессов и исполнения для предприятия и холдингов. Система поддержки ключевых процессов бюджетирования и централизованного управления финансами предприятий холдинга, управления ликвидностью и платежеспособностью, консолидации и составления отчетности, оценки эффективности проектов и программ. CRM — Customer Relationship Management Управление отношениями с клиентами. Система автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами (заказчиками) в целях повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов. ЕАМ — Enterprise Asset Management Система управления основными фондами предприятия. Инструменты управления жизненным циклом оборудования, поддержки принятия решений на основе мониторинга эффективности его использования, предназначенные для сокращение затрат на техническое обслуживание, ремонт и материально-техническое обеспечение без снижения уровня надёжности, либо повышение производственных параметров оборудования без увеличения затрат включают управление следующими компонентами: техническое обслуживание и ремонт (ТОИР), материально-технической обеспечение (МТО), управление складскими запасами (запчастями), управление финансами, качеством и трудовыми ресурсами в части ТОИР и МТО. ECM — Enterprise Content Management Управление корпоративным контентом. Система управления электронными документами (СЭД — система электронного документооборота) и другими типами контента (образами документов, записями, сообщениями, веб-контентом, мультимедиаконтентом, рабочими потоками), а также их хранение, обработка и доставка в рамках организации. EDA — Electronic Design Automation Автоматизация проектирования электронных приборов. Система автоматизированного проектирования радиоэлектронной аппаратуры, печатных план, а также электронной компонентной базы. ERP — Enterprise Resource Planning Система управления ресурсами предприятия. Управление деятельностью, экономическое управление, управление закупками, управление снабжением, управление финансами, управление основными средствами, управление трудовыми ресурсами, управление имущественным комплексом, бухгалтерский и налоговый учет и т.д., объединенные в единую систему, ориентированную на балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия. EIM — Enterprise Information Management Управление корпоративной информацией. Инструменты реализации комплексного подхода к управлению данными (в том числе неструктурированными) с целью превращения их в знания, способствующие эффективному управлению бизнесом как правило, реализуется в виде набора инструментов обработки данных, собранных из различных источников (систем) в едином корпоративном хранилище данных (КХД), позволяющего посредством использования специального семантического слоя (метаданных) оперировать указанными данными в привычных бизнес-терминах для подготовки различных форм отчетности. HRM — Human Resource Management Система управления персоналом. Автоматизация процессов управления персоналом и расчета заработной платы. ICS — Industrial Control System Общее понятие, используемое для обозначения нескольких типов систем управления, включая системы диспетчерского управления и сбора данных (SCADA), распределённые системы управления (DCS) и другие виды систем управления, ориентированные на промышленные сектора критически важных инфраструктур. MCM — Manufacturing Cooperation Management Система управления межзаводской кооперацией (в т.ч. контрактно-договорной деятельностью). Управление межзаводской кооперацией предприятия / холдинга в рамках процесса производства сложных изделий с возможностью построения сетевых графиков изготовления, поставки и кооперации продукции. MDC — Machine Data Collection Система мониторинга оборудования. Сбор, систематизация и управление данными от средств производства и производственного оборудования с обеспечением мониторинга средств производства с числовым программным управлением и сбора данных о загруженности станков. MDM — Master Data Management Система управления нормативно- справочной информацией (НСИ). Класс информационных систем и совокупность процессов управления условно-постоянными (нормативно-справочными) данными предприятия. MES — Manufacturing Execution System Система управления производством. Система управления и оптимизации производственной деятельности, которая в режиме реального времени планирует, инициирует, отслеживает, оптимизирует, документирует производственные процессы от начала выполнения заказа до выпуска готовой продукции. MRO — Maintenance, Repair and Overhaul Система управления техническим обслуживанием и ремонтом (тоир). Система управления техническим обслуживанием и ремонтом транспортных средств и другой сложной техники (например, военной) и с учетом возможного участия в них производителя (поставщика) техники. Область применения MRO-систем — авиация, судостроение и вооруженные силы. MRP — Material Requirements Planning Система планирования потребностей в материалах. Система, реализующая MRP-методологию, позволяющую оптимально регулировать поставки комплектующих в производственный процесс, контролировать складские запасы и технологию производства. MRP II — Manufacturing Resource Planning Технология эффективного планирования всех ресурсов производственного предприятия. Представляет собой интеграцию большого количества отдельных модулей, результаты работы каждого из модулей анализируются всей системой в целом, что обеспечивает ее гибкость по отношению к внешним факторам. Основная суть технологии состоит в том, что прогнозирование, планирование и контроль производства осуществляется по всему жизненному циклу продукции, начиная от закупки сырья и заканчивая отгрузкой продукции. PDM — Product Data Management Система управления данными об изделии. Организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии. При этом в качестве изделий могут рассматриваться различные сложные технические объекты (корабли и автомобили, самолёты и ракеты, компьютерные сети и др.). PDM-системы являются неотъемлемой частью PLM-систем. Одной из целей PDM-систем является обеспечение возможности групповой работы над проектом, то есть, просмотра в реальном времени и совместного использования общих информационных ресурсов предприятия.. PLM — Product Lifecycle Management Технология управления жизненным циклом изделий. Организационно-техническая система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии и связанных с ним процессах на протяжении всего его жизненного цикла, начиная с проектирования и производства до снятия с эксплуатации. SCADA — Supervisory Control And Data Acquisition Система диспетчерского управления и сбора данных. Инструменты для разработки или обеспечения работы в режиме реального времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте мониторинга или управления (например, производственном объекте) SCM — Supply Chain Management Система управления цепочками поставок. Управление цепочками поставок, входит в состав ERP-системы (общее понятие). SPDM — Simulation Process and Data Management Управления процессом и данными виртуального моделирования и испытаний (симуляции). Автоматизированные информационные системы управления расчетными данными и процессами расчетных обоснований изделия. VR CAVE Система виртуальной реальности. Система виртуальной реальности типа «cave» («пещера» или по-другому «комната виртуальной реальности»), состоящая из нескольких, как правило, четырех, экранов обратной проекции и обеспечивающая достаточный уровень погружения в виртуальную сцену коллектива специалистов. WMS — Warehouse Management System Автоматизированная система управления складским хозяйством. Центральное звено систем цифровой логистики, обеспечивающее управление хранением и потоками материальных ценностей, сырья, полуфабрикатов и запасных частей. MM Системы математического и имитационного моделирования. Системы, предназначенные для имитации процесса функционирования различных изделий и систем, моделирования работы электронных устройств. Проект Комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на получение уникальных результатов в условиях временных и ресурсных ограничений. Источник: «Ростех» и «Росатом» Перейти к полной таблице

Затраты на реализацию мероприятий дорожной карты «Новые производственные технологии»

Из материалов нынешней дорожной карты следует, что изначально разработчики документа планировали больший объем затрат — 66,6 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен был бы выделить 28 млрд руб., внебюджетные источники — 38,7 млрд руб., включая 5, млрд руб. — средства «Ростеха» и «Росатома».

Большая часть этих затрат — 62,5 млрд руб. — должны были быть направлены на снижение уровня зависимости российских организаций от поставок зарубежных решений ППО (промышленного программного обеспечения). Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 26 млрд руб., внебюджетные источники — 36,5 млрд руб. (включая 3 млрд руб. из средств «Ростеха» и «Росатома»).

4,1 млрд руб. должны были быть направлены на поддерживающие мероприятия, из них 1,9 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, 2,2 млрд руб. — внебюджетные источники. В том числе на создание сети испытательных лабораторий верификации, валидации и апробации должно было быть направлено 2,75 млрд руб., в том числе 1,58 млрд руб. — из федерального бюджета, 1,17 млрд руб. — из внебюджетных источников.

На создание Центра компетенций в сфере новых производственных технологий должно было быть выделено 470 млн руб. Из этой суммы федеральный бюджет направит 70 млн руб., 400 млн руб. должны были быть взяты из внебюджетных источников. Также планировалось, что «Росатом» и «Ростех» потратят на собственные отраслевые центры внедрения, поддержки и развития ППО 480 млн руб. и 135 млн руб. соответственно.

В итоговой версии документа, как уже отмечалось, общая сумма затрат сократилась по сравнению с первоначальной почти в четыре раза — до 17,7 млрд руб. На мероприятия по снижению критического уровня зависимости российских организаций от поставок зарубежных решений ППО в 2021 г. будет направлено 2,46 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 1,12 млрд руб., внебюджетные источники — 1,34 млрд руб. (в том числе «Ростех» и «Росатом» — 574 млн руб.)

На поддерживающие мероприятия в 2021 г. будет направлено 249 млн руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 69 млн руб., «Ростех» и «Росатом» — 180 млн руб. На обеспечение деятельности Центра компетенций в сфере новых производственных технологий «Ростех» и «Росатом» потратят 400 млн руб. за период до 2024 г. За этот же период федеральный бюджет направит 350 млн руб. на проведение поддерживающих мероприятий согласно плану дорожной карты. Еще 80 млн руб. «Росатом» в 2021 г. потратит на создание собственного отраслевого центра внедрения, поддержки и развития.

На разработки и пилотирование продуктов в рамках субтехнологий Smart Design за период до 2024 г. планируется потратить 1,52 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 690 млн руб., внебюджетные источники — 829 млн руб.

В том числе на разработки в сфере CAE-систем будет выделено 789 млн руб. (300 млн руб. — из федерального бюджета, 489 млн руб. — из внебюджетных источников), в сфере DT/SPDM — 480 млн руб. (данную сумму поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники), в сфере CAD, CAM, CARP, PLM, PDM-системы — 250 млн руб. (150 млн руб. из федерального бюджета и 200 млн руб. из внебюджетных источников).

На тиражирование продуктов в рамках субтехнологии Smart Design будет выделено 858 млн руб. Данную сумму поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники, она будет полностью направлена на технологии CAE. На разработку и пилотирование продуктов из субтехнологии Smart Manufacturing из внебюджетных источников будет направлено 86 млн руб. Данные средства будут направлены на платформенные решения умного производства (IIoT, ML, APC, RTO).