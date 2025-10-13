«Флат» и «Электронный мир» заключили партнерское соглашение

Российский разработчик решений в области корпоративных коммуникаций «Флат» и широкопрофильный ИT-дистрибутор «Электронный мир» объявили о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители «Флат».

Целью партнерства станет развитие канала продвижения и сбыта программных и аппаратных решений, увеличение объёма проектных поставок, а также расширение присутствия и укрепление позиций компаний в разных отраслевых сегментах. Широкий портфель решений производителя, профессионализм команды и надежный канал дистрибутора обеспечивают необходимые условия для проектной работы и развития бизнеса обеих компаний.

Сегодня в портфеле решений дистрибутора — ведущие российские и зарубежные производители программных и аппаратных комплексов в области систем хранения данных, сетевых, серверных и инфраструктурных решений, компьютерного оборудования, корпоративной телефонии и коммуникаций, систем безопасности и периферийных устройств.

В партнерстве с компанией «Флат» корпоративному рынку будет доступна вся линейка унифицированных коммуникаций и телефонии производителя – от организации базовой отказоустойчивой АТС до строительства корпоративной среды коммуникаций с тарификацией вызовов, системой записи разговоров, централизованного управления парком телефонных аппаратов, контактного центра, мобильных приложений для удаленных сотрудников и современными стационарными телефонами для офиса.

«В рамках сотрудничества с «Электронным миром», мы, как производитель, стремимся обеспечить для нашей партнерской сети работу с поставщиком, представляющим полный портфель решений «Флат» наравне с высоким уровнем надежности процессов в реализации проектной деятельности» – сказал Антон Фролов, заместитель генерального директора «Флат».

«Вклад «Флата» в развитие отрасли отечественных корпоративных коммуникаций невозможно недооценить: решения производителя стали достойной заменой ушедшим брендам и доказали свою работоспособность и надежность в десятках проектов. Мы рады сотрудничеству с таким сильным игроком и уверены, что сможем обеспечить вендору развитие партнерского канала, а самим партнерам – надежный сервис поставок и поддержку в реализации проектов», – сказала Надежда Пчелинцева, директор по развитию проектного бизнеса «Электронного мира».