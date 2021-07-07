AudioCodes наградила КРОК за лучший совместный проект года

AudioCodes отметила ИТ-компанию КРОК международной наградой Project of the Year 2020, Eastern Europe. Премия присуждена за лучший совместный реализованный проект по интеграции аудио и видео-звонков в мобильное приложение одного из крупнейших российских банков.

Ежегодная награда Project of the Year, Eastern Europe вручается компанией AudioCodes партнерам, реализовавшим наиболее выдающийся проект по итогам года. В 2020 году ИТ-компания КРОК выполнила проект по интеграции аудио и видео-звонков в мобильное приложение для общения клиентов и сотрудников контактного центра банка. Функционал реализован с использованием технологий WebRTC на основе AudioCodes SBC и AudioCodes Mobile WebRTC SDK.

За 14 лет сотрудничества КРОК и AudioCodes партнерами было реализовано более 100 проектов в банковской сфере, страховании, ритейле, телекоме, госсекторе и других отраслях. В 2015 году КРОК получил наивысший платиновый статус партнерства с AudioCodes и имеет сертификацию на поставку и обслуживание оборудования вендора.

«КРОК на протяжении многих лет является партнером AudioCodes, стабильно демонстрируя высокие результаты и подтверждая профессиональные компетенции. В 2020 году мы номинировали на награду проект компании КРОК, как наиболее сложный и профессиональный интеграторский проект. Мы рады сотрудничеству с профессиональной командой КРОК и с удовольствием продолжаем развивать наши партнерские отношения», – говорит Олег Шлюфман, директор AudioCodes в России и СНГ.

«Сотрудничество с компанией AudioCodes позволяет нам реализовывать сложные, востребованные проекты для наших заказчиков с использованием самых современных VoIP-технологий. Благодаря поддержке и высоким компетенциям партнера мы всегда уверены в том, что сможем воплотить задачи клиентов и обеспечить квалифицированную сервисную поддержку реализованных решений», – отметил Сергей Малиновский, руководитель направления «Объединенные коммуникации» ИТ-компании КРОК.