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ФЛАТ и Netwell объявили о сотрудничестве

Российский разработчик решений в области унифицированных коммуникаций ФЛАТ и дистрибьютор высокотехнологичного оборудования Netwell подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Целью партнерства станет усиление позиций компаний в отрасли, расширение доли рынка и увеличение объема проектных поставок в области корпоративной телефонии. Об этом CNews сообщили представители Netwell.

В рамках реализации стратегии партнерского развития уже на 2024 г. запланирован цикл совместных маркетинговых и образовательных мероприятий для продвижения оборудования и решений ФЛАТ, в частности: программных продуктов для организации функциональной телефонии и аппаратных решений, выпускаемых производственным подразделением «ФЛАТ-Про».

Сейчас в портфеле компании как базовое решение «ФЛАТ SoftSwitch» для организации корпоративной телефонии, так и современные сервисы, среди которых: автопровижининг для управления парком телефонных аппаратов, система записи, контакт-центр, мобильный клиент, обеспечивающий полноценный доступ к корпоративной среде для удаленных сотрудников, и другие. С ноября 2023 г. на российском рынке представлена линейка IP-телефонов Flat-Phone.

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«Сотрудничество с Netwell — значимое событие, которое открывает новые перспективы и возможности для обеих сторон. Мы высоко ценим вклад команды Netwell в поддержку российского ИТ-рынка и отечественных производителей. Уверены, что реализация мероприятий, запланированных в рамках сотрудничества, позволит нашим компаниям достичь поставленных целей и укрепить позиции на рынке унифицированных коммуникаций», — сказал заместитель генерального директора ФЛАТ Антон Фролов.

«Компания ФЛАТ демонстрирует стабильный технологический рост и востребованность решений на корпоративном рынке. Мы рады, что в нашем портфеле добавляются производители решений, гарантирующие своим партнерам высокое качество и широкий выбор параметров для подбора оптимального проектного комплекса, что важно в условиях современного бизнеса, где гибкость и адаптивность играют ключевую роль», — сказал Дмитрий Винокур, коммерческий директор компании Netwell.

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