После двух месяцев опровержений «Яндекс» продает сервисы «Новости» и «Дзен»

«Яндекс» передаст право собственности на сервисы «Дзен» и «Новости» холдингу VK. Сделка должна будет пройти одобрение ФАС. Все подробности о ней строго засекречены. Ранее «Яндекс» отрицал саму возможность подобной сделки.



«Дзену» и «Новостям» нашли хозяина

«Яндекс» сообщил CNews о подписании соглашения об основных условиях сделки с VK по продаже сервисов «Яндекс новости» и «Дзен». Сделка должна будет пройти одобрение ФАС.

На момент публикации материала любые подробности о сделке были засекречены. Представители «Яндекса» от комментариев отказались.

Впервые информация о возможной продаже сервисов «Новости» и «Дзен» появилась в середине марта 2022 г. Об этом сообщало издание РБК со ссылкой на неназванные источники. Они утверждали, что «Яндекс» столкнулся с некоторыми проблемами доступа к капиталу на фоне резко усложнившихся экономической ситуации в России и геополитической обстановки в мире. Со слов источников РБК, интернет-гигант принял решение сосредоточиться на развитии поиска, технологий и городских сервисов.

Тогда же появилась информация, что «Яндекс» задумывался о продаже «Дзена» и «Новостей» с конца 2021 г. и даже вел переговоры с несколькими потенциальными покупателями. Весь их список до сих пор неизвестен, но среди них был и холдинг VK, еще совсем недавно называвшийся Mail.ru Group.

Представители VK тоже отказались от комментариев. Они сообщили лишь, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу России (ФАС).

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Важно отметить, что у VK есть собственный новостной агрегатор «Новости@Mail.ru». Не исключено, что по завершении сделки «Яндекс новости» будет интегрирован в него.



Слухи или правда

В начале весны 2022 г. «Яндекс» моментально отреагировал на появление в Сети информации о готовящейся сделке по передаче прав на «Новости» и «Дзен» новому владельцу. 15 марта 2022 г. Представители интернет-гиганта безапелляционно заявили, что это не более чем слухи, ничем, к тому же, не подкрепленные.

Однако спустя всего лишь сутки после того, как информацию о грядущей сделке в «Яндексе» назвали слухами, появилось новое ее подтверждение. На этот раз его предоставил топ-менеджмент ИТ-корпорации.

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16 марта 2022 г. в рамках встречи с сотрудниками «Дзена» глава сервиса Антон Фролов, по данным РБК, открыто заявил, что «Яндекс» намерен продать «Дзен». «“Яндекс больше не может внутри себя дальше заниматься разными контентными проектами. Для нас это значит, что и “Дзену”, как и “Новостям”, придется это делать в каком-то другом месте. Наиболее вероятный вариант – это продажа какой-то другой компании», – сказал Фролов.

Фролов не стал уточнять, кто именно интересуется сервисами. Он отметил лишь, что согласование всех аспектов сделки может занять несколько месяцев.

Все-таки правда

Спустя еще два дня стало доподлинно известно, что то, что представители «Яндекса» назвали слухами, на деле является истиной. «Яндекс» действительно планировал продать и свой агрегатор новостей, и блогинговую платформу «Дзен».

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Это следует из сообщения материнской компании Yandex N.V., расположенной в Нидерландах.

Оно датировано 18 марта 2022 г. и опубликовано на английском языке. В нем сказано, что Yandex N.V. «изучает различные стратегические варианты, в том числе продажу своей службы агрегации новостей и информационно-развлекательной платформы “Дзен”».

Заявление Yandex N.V.

Причиной продажи обоих сервисов стало желание голландской головной компании сосредоточиться на развитии других сервисов «Яндекса». «Компания намерена сосредоточиться на развитии других своих технологических предприятий и продуктов (включая поиск, рекламу, беспилотное вождение и облачные технологии) и транзакционных услуг (включая заказ такси, электронную коммерцию, видео/аудио и потоковое вещание)», – говорится в публикации Yandex N.V.

В том же сообщении говорится, что компания лишь допускает вероятность продажи «Новостей» и «Дзена». «Этот процесс находится на ранней стадии, и компания не может гарантировать, что она сможет успешно определить покупателя, договориться о приемлемых условиях или закрыть сделку», - сказано в публикации.

Как теперь известно, покупатель был найден спустя менее полутора месяцев со дня публикации данного заявления.

Немного о сервисах

Свой новостной агрегатор «Яндекс» запустил почти 22 года назад, в июне 2000 г. На тот момент самому «Яндексу» как интернет-корпорации не было еще и трех лет. На апрель 2022 г. ежедневная аудитория «Новостей» превышала 10 млн человек.

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Сервис «Дзен» работает с 2017 г. и в настоящее время является одним из самых быстрорастущих сервисов «Яндекса». Согласно статистике компании, по итогу 2020 г. его ежедневная аудитория превышала 20 млн человек, а общий рост аудитории оказался на уровне 50% в сравнении с 2019 г. По результатам 2022 г. этот показатель увеличился до 22 млн пользователей.

Поначалу «Дзен» был платформой для блогеров, предпочитающих публиковать статьи и заметки. Все изменилось весной 2021 г, когда «Яндекс» объединил его с сервисами «Эфир» и «Видео». Теперь это платформа для видеоблогеров – российский конкурент YouTube. При этом возможность размещать статьи по-прежнему сохраняется.

В начале марта 2022 г. на фоне антироссийских санкций «Яндекс» закрыл доступ к «Дзену» для всех пользователей, проживающих за пределами России. В компании объяснили это «невозможностью обеспечить высокое качество персонализации на других языках».